بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008
حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونقارن بين سيارتين رياضيتين كروس أوفر أوروبيتين
تحرير:كريم ربيع
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
بيجو 5008
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020.
وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
أوبل جراند لاند
قدمت سيارة الشركة الألمانية «جراند لاند» بتصميم أنيق، وتأتي السيارة بمحرك تيربو 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 163 حصانا متصلا بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بما يمكن السيارة من أن تصل لسرعة قصوى 210 كم/ساعة، كما تتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 9.4 ثانية، وتستهلك
أوبل جراند لاند
قدمت سيارة الشركة الألمانية «جراند لاند» بتصميم أنيق، وتأتي السيارة بمحرك تيربو 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 163 حصانا متصلا بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بما يمكن السيارة من أن تصل لسرعة قصوى 210 كم/ساعة، كما تتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 9.4 ثانية، وتستهلك السيارة 7 لترات لكل 100 كم.
تأتى بطول 4477 ملي متر، وعرض 1856 ملي متر، ويبلغ ارتفاعها 1609 ملي متر، وتحتوى على قاعدة عجل بطول 2675 مم، وتوفر مساحة تخزين داخلية بسعة 514 لترًا قابلة للزيادة إلى 1652 لترًا عند طى الصف الأخير للمقاعد.
يتم طرح السيارة فى السوق المحلية بثلاث فئات، تشمل تجهيزات الفئة الأولى من «أوبل جراند لاند» 4 وسائد هوائية، وفرامل «ABS» مانعة للانغلاق مع وجود نظام «ESP» لتوزيع الفرامل، ونظام مساعدة على الطرق الصاعدة ومثبت ومحدد للسرعة، فضلا عن نظام مراقبة ضغط الإطارات.
وتزيد الفئة الثانية في تكييف أوتوماتيك مزدوج وجنوط سبور 18 بوصة وفرش قماش وجلدي وحساسات أمامية بجانب الخلفية وضبط يدوي لمقعد السائق 8 اتجاهات والراكب في الأمام 6 اتجاهات وتحكم كهربائي في ظهر مقعد السائق وعتبة باب كرومية وكاميرا خلفية وحساسات للضوء والمطر ومرآة داخلية ذاتية التعتيم ولمسات كرومية في الإكصدامين.
أما الفئة الأعلى فتزيد في جنوط سبور 19 بوصة وتسخين بالكراسي الأمامية وتبريد وسقف ومرايا سوداء وتسخين في عجلة القيادة وإضاءة زينون وضبط يدوي لمقعد السائق، وفرش جلدي.
حصلت مؤخرًا على تخفيضات سعرية جديدة، وصلت إلى 95 ألف جنيه منذ مطلع العام الجاري 2019، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، وفي هذه المرة حصلت على تخفيض بقيمة 25 ألف جنيه، على الفئة الأولى ليصبح سعرها 449.990 جنيها، وبذات القيمة على الفئة الثانية ليصبح سعرها 484.990 جنيها، و30 ألف جنيه على الفئة الثالثة لتكون بـ519.990 جنيها.
بيجو 5008
تعد السيارة التي تحمل اسم «5008» واحدة من أكثر السيارات التي اهتمت بها الشركة الفرنسية «بيجو» من ناحية الرفاهية والإمكانات، والتي حققت مبيعات جيدة في الربع الأول من 2019 لتحتل المرتبة السابعة في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في هذه الفترة، ويتم طرحها في 5 فئات منها.
وتزود السيارة «5008» بمحرك سعته متوسطة لا تتخطى 1600 CC من المحركات ذوي الأربع سلندرات، ويحتوي على 16 صبابا داخليا ويمتلك خاصية الحقن الإلكتروني للوقود، قوة المحرك تبلغ 165 حصانا وعزمه الأقصى 240 نيوتن لكل متر عند وصوله إلى أقصى سرعة وهي ستة آلاف دوران في الدقيقة الواحدة. لتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 8.9 ثانية، بمعدل استهلاك جيد للغاية لا يزيد على 6 لترات لقطع مسافة 100 كيلو متر.
تضم الفئة الأولى تجهيرات للأمان منها نظام الفرامل «ABS» المانعة للانغلاق، مع نظام التوزيع الإلكترونى «ESP»، بالإضافة إلى برنامج تدعيم للفرامل، مع برنامج تنبيه السائق، ونظام التحكم الديناميكى بالسيارة، وبرنامج التحكم الإلكترونى فى توازنها، كما أنها مزودة بمثبت ومحدد للسرعة بتحكم من عجلة القيادة، وقفل أوتوماتيكى للأبواب مع بدء التحرك، ونظام منع إدارة المحرك، ووسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامى.
تتمتع السيارة بأبعاد كبيرة نسبيًّا، حيث يبلغ طولها 4641 ملي متر، وعرضها 1844 ملي متر، وارتفاعها 1646 ملي متر، ما يوفر مقصورة تسع 7 أشخاص، مع شنطة تخزين أمتعة تسع نحو 167 لترًا فقط بسبب صف الكراسي الثالث، ويمكن زيادة هذه المساحة لـ780 لترًا عند طى هذا الصف.