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بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونقارن بين سيارتين رياضيتين كروس أوفر أوروبيتين
تحرير:كريم ربيع ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
بيجو 5008
بيجو 5008
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
أوبل جراند لاند قدمت سيارة الشركة الألمانية «جراند لاند» بتصميم أنيق، وتأتي السيارة بمحرك تيربو 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 163 حصانا متصلا بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بما يمكن السيارة من أن تصل لسرعة قصوى 210 كم/ساعة، كما تتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 9.4 ثانية، وتستهلك
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منها شيفروليه كمارو.. السيارات الأقبح في 2019

تولى العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات اهتمامًا كبيرًا بالشكل الخارجي للسيارات، وهو الأمر الذي قد يكمل بشكل رئيسي الإمكانات الفنية الضخمة التي تراعيها تلك الشركات دومًا في العمل على إنتاج موديلات تحظى بقبول فئات جماهيرية مختلفة. وخلال العام الجاري راعت الشركات العالمية الشكل الخارجي كأحد أهم العوامل الجاذبة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن بعض هؤلاء المصنعين لم يقدموا جديدًا على مستوى الشكل الخارجي، الذي جعل تلك الموديلات تعاني خلال العام الجاري في الأسواق العالمية.
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هذه السيارات لن يكلفك امتلاكُها الكثير

يبحث الجمهور دوما عن السيارات التي لا تكلفه الكثير من الناحية المادية عند امتلاكها، خاصة أن المعدل السنوي لتكاليف امتلاك سيارة في الأسواق العالمية يصل إلى 8.5 ألف دولار خلال العام الواحد، وهو الأمر الذي يدفع الجمهور للبحث عن سيارات ذات تكاليف معقولة. وعلى الرغم من التطور الفني والتقني الواضح في صناعة السيارات، تظل تكاليف الامتلاك المتمثلة في الصيانة والتشغيل الدوري، هي أكثر الأمور التي يجب مراعاتها عند تصنيع موديلات جديدة في الأسواق العالمية، لا سيما أن الجمهور يبحث عن السيارات ذات التكاليف الرخيصة.
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أوبل تخفض أسعار «جراند لاند» و«أسترا» و«أنسجنيا»

أعلنت شركة السيارات الألمانية «أوبل» في مصر عن تحريك أسعار عدد من طرازاتها في السوق المحلية، بسبب خفض سعر الدولار، ومن أجل العميل الذى يثق بالشركة، وحصلت طرازات «جراند لاند إكس الكروس أوفر، وأسترا التربو، وأنسجنيا» على تخفيضات سعرية كبيرة ومختلفة، وصلت إلى 95 ألف جنيه منذ يناير الماضي. فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
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في 4 أشهر.. أكثر 7 سيارات صينية مبيعًا في 2019

كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات الصينية خلال الثلث الأول من العام الحالي -أول 4 أشهر- بنسبة 125.3% قياسًا بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن باعت السيارات الملاكي 3343 سيارة بزيادة 1860 وحدة على نفس الفترة في عام 2018 الماضي، وفقا لبيانات أميك. ونرصد في هذا التقرير أكثر سبع سيارات فئة سيارات الركوب (الملاكي) صينية الصنع مبيعًا في السوق المحلية. فما هي؟ وكم تبلغ أسعارها في مصر؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟
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بفارق 6000 جنيه.. مقارنة بين نيسان قشقاي وسوبارو XV

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق المصرية الوعرة والمتهالكة، وفي هذا التقرير نقارن بين سيارتين يابانيتين نجحتا في تحقيق مبيعات جيدة في السوق المحلية للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مراكز متقاربة، هما «نيسان قشقاي، وسوبارو XV» من حيث الإمكانات والأسعار لكل واحدة منهما على حدة.
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شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل، فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. لكن مع اقتراب الشهر الكريم من الانتهاء.. ألغت شركات العروض ورفعت الأسعار.. فما هي هذه السيارات؟ وكم نسب الزيادة؟
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السيارات الـSUV.. من يربح سوق الـCross Over الفاخرة؟

أصبحت سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات واحدةً من أكثر الفئات طلبًا في السوق المصرية، نظرًا للإمكانات التي توفرها، وملاءمتها للطرق الصعبة والوعرة، كما أنها تضم محركات قوية، وتضم هذه الفئة سيارات من النوع الفاخر، اختلفت حصتها السوقية من حصد مبيعات تزيد أو تنخفض، حسب التخفيضات السعرية، والإمكانات التي تقدمها كل واحدة منها على حدة.. فما السيارات الـSUV الفاخرة؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما مواصفات كل منها؟ وكم تبلغ سعة محرك وقوة كل واحدة منها؟
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