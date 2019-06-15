بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونقارن بين سيارتين رياضيتين كروس أوفر أوروبيتين

تحرير:كريم ربيع ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

بيجو 5008

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.

أوبل جراند لاند قدمت سيارة الشركة الألمانية «جراند لاند» بتصميم أنيق، وتأتي السيارة بمحرك تيربو 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 163 حصانا متصلا بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بما يمكن السيارة من أن تصل لسرعة قصوى 210 كم/ساعة، كما تتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 9.4 ثانية، وتستهلك