فرح وحزن وغش.. حال طلاب الثانوية في الإستاتيكا

117 ألفا و331 طالبا أدوا امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" اليوم.. والتعليم تعلن عن ضبط 5 حالات غش.. وإصابات وإغماءات بين المراقبين والطلاب

تحرير:باهر القاضى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

أدى طلاب شعبة علمي رياضة بالصف الثالث الثانوي، البالغ عددهم 117 ألفا و331 طالبا، اليوم السبت، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، فى ثانى أسبوع لماراثون الثانوية العامة. وتباينت ردود فعل الطلاب حول الامتحان بين فرحة عارمة بين بعض الطلاب واصفين الامتحان بالسهل المباشر، بينما أكد البعض الآخر على أنه طويل وصعب. غير أن الأسبوع الثانى لماراثون الثانوية العامة فى يومه الأول، لم يمر مرور الكرام، بل شهد الكثير من الأحداث، فأصيبت مراقبة تدعى "حنان. م"، أثناء مراقبتها على امتحان الإستاتيكا، بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وتم نقلها للمستشفى.

وقالت طالبة تدعى "رشا راضي" بلجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان الإستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة ويحتاج إلى طالب ذاكر المقرر. وأضافت: "وقت الامتحان كان قصيرا والأسئلة كانت تحتاج إلى 30 دقيقة زيادة، لافتة إلى أن الأسئلة أسهل بكثير من العام الماضي. وأوضحت أنها دخلت

وقالت طالبة تدعى "رشا راضي" بلجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان الإستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة ويحتاج إلى طالب ذاكر المقرر.

وأضافت: "وقت الامتحان كان قصيرا والأسئلة كانت تحتاج إلى 30 دقيقة زيادة، لافتة إلى أن الأسئلة أسهل بكثير من العام الماضي.

وأوضحت أنها دخلت امتحان الإستاتيكا العام الماضى ولكن أسئلة كثيرة من امتحان العام الماضى صعبة لم تأت بامتحان العام الحالى، موضحة أن أسئلة الامتحان 18 جزئية.

إصابات وإغماءات

كما أصيب طالب يدعى "محمد. ف. م" بتشنجات في أثناء أداء امتحان الإستاتيكا، بمدرسة الشهيد غريب عبدالتواب الثانوية في مدينة الواسطى، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

شهد امتحان الإستاتيكا لشعبة الرياضيات، ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، وتم سحب الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وإرساله للجنة العامة للامتحانات لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة.

الإسكندرية

سادت حالة من الحزن والغضب بين عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عقب الانتهاء من امتحان مادة الإستاتيكا، بسبب صعوبة بعض أسئلة الامتحان لعدم وجود الوقت الكافي للانتهاء من الأسئلة ومراجعتها بشكل كافٍ.

وقالت نسرين محمود البدري طالبة بمدرسة المنار الثانوية بمحطة الرمل، إن أغلب أسئلة امتحان مادة الإستاتيكا جاءت من خارج المنهج الدراسي وغير متوقعة على الرغم من عدم وجود الوقت الكافي للتأكد من الانتهاء من مراجعة الإجابات بشكل صحيح.

القليوبية

اشتكى طلاب الثانوية العامة بالقليوبية من صعوبة أسئلة الاختياري في امتحان الإستاتيكا وضيق الوقت المخصص للامتحان الذي لا يتناسب مع حجم الأسئلة. وشهد محيط اللجان بالقليوبية إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن القليوبية بنشر عناصر الشرطة لتأمين محيط ومقار لجان الامتحان لمنع حدوث ما يعكر صفو الامتحانات.

ويؤدي الامتحانات 669.749 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 264.653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268.938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

مرسى مطروح

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، في رابع أيامها بمحافظة مرسى مطروح، حالة من الحزن بين عدد من طالبات الثانوية من امتحان الإستاتيكا، مؤكدين أن الامتحان يحتاج لوقت أطول للانتهاء من الإجابة عنه، جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة وكذلك لإحكام سيطرة الهدوء للطلاب، ووجود أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.

5 حالات غش

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، من ضبط 5 حالات غش إلكترونى بامتحان الإستاتيكا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين فى الغش وأيضًا الملاحظين فى اللجان.

وأفادت غرفة عمليات الثانوية العامة، بأن طلابًا بالقاهرة وكفر الشيخ نشروا إجابات الإستاتيكا.

حيث تداولت صفحات الغش الإلكترونى، على مواقع السوشيال ميديا، أجزاء من أسئلة امتحان مادة الإستاتيكا وذلك عقب بدء اللجنة.