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فرح وحزن وغش.. حال طلاب الثانوية في الإستاتيكا

117 ألفا و331 طالبا أدوا امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" اليوم.. والتعليم تعلن عن ضبط 5 حالات غش.. وإصابات وإغماءات بين المراقبين والطلاب
تحرير:باهر القاضى ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
أدى طلاب شعبة علمي رياضة بالصف الثالث الثانوي، البالغ عددهم 117 ألفا و331 طالبا، اليوم السبت، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، فى ثانى أسبوع لماراثون الثانوية العامة. وتباينت ردود فعل الطلاب حول الامتحان بين فرحة عارمة بين بعض الطلاب واصفين الامتحان بالسهل المباشر، بينما أكد البعض الآخر على أنه طويل وصعب. غير أن الأسبوع الثانى لماراثون الثانوية العامة فى يومه الأول، لم يمر مرور الكرام، بل شهد الكثير من الأحداث، فأصيبت مراقبة تدعى "حنان. م"، أثناء مراقبتها على امتحان الإستاتيكا، بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وتم نقلها للمستشفى.
وقالت طالبة تدعى "رشا راضي" بلجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان الإستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة ويحتاج إلى طالب ذاكر المقرر. وأضافت: "وقت الامتحان كان قصيرا والأسئلة كانت تحتاج إلى 30 دقيقة زيادة، لافتة إلى أن الأسئلة أسهل بكثير من العام الماضي. وأوضحت أنها دخلت
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نقيب الفلاحين: مصر حقل تجارب للتقاوي المستوردة

يعاني الفلاحون في مصر من أزمات عديدة أهمها نقص مياه الرى في ظل وجود مصر ضمن الدول الأكثر فقرا في المياه، كما يعانون من انتشار التقاوي والمبيدات غير المطابقة للمواصفات، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وغياب دور الإرشاد الزراعي وضعف دور البنك الزراعي المصري في مساندته وعدم توافر الآلات الزراعية الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي الزراعي. «التحرير» التقى الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين لمناقشة أهم القضايا والأزمات التي يعاني منها المزارعون في مصر وإلى نص الحوار:
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خلال أيام.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تدق الأبواب

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طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
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3 محاولات غش وحالة إغماء في «الإستاتيكا» بالمنيا

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 محاولات غش بالهاتف المحمول بمدينتي سمالوط ومطاي، في امتحان مادة الرياضيات "الإستاتيكا"، كما تعرض طالب آخر للإغماء، وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم إخطارًا من رئيس لجان المراقبة، بضبط الطلاب "أحمد. م. م" و"محمود. ا. ز" بلجنة مدرسة سمالوط الثانوية للبنين، و"محمد. ي. ح" بلجنة مدرسة مطاي الرسمية للغات في أثناء محاولتهم الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم تحريز الهواتف وعمل محضر بالواقعة وإحالة الطلاب للتحقيق.
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طلاب الإستاتيكا: الامتحان سهل.. لكن طويل

أدى طلاب شعبة علمي رياضة بالصف الثالث الثانوي، والبالغ عددهم 117 ألفا و331 طالبا، اليوم السبت، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا". وأكد طلاب علمي رياضة، عقب انتهاء لجان امتحانات الثانوية العامة، أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا ولكنه طويل ويحتاج إلى وقت أطول من الوقت المخصص له، حتى يتسنى التفكير فيه والإجابة عنه. وقالت طالبة تدعى "رشا راضي" بلجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان الإستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة ويحتاج إلى طالب ذاكر المقرر.
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ضبط طالب أثناء تصويره امتحان الاستاتيكا في القليوبية

شهد امتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات لطلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، وتم سحب الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وإرساله للجنة العامة للامتحانات لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة. ويواجه الطلاب الذين يحملون الموبايل داخل لجان الامتحانات أو من يقوم بنشر الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين حسبما استقرت وزارة التربية والتعليم.
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