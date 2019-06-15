اتحاد الكرة يعلن حكم ودية المنتخب الوطني ضد غينيا

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

منتخب مصر

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين محمد عادل حكما لودية منتخب مصر أمام غينيا، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بهدف وحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.

وقال مصدر بلجنة الحكام، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الحكام الدوليين جميعهم مشغولون بمباريات أو معسكرات، موضحًا أن محمد معروف وأحمد الغندور يديران مواجهة النجم الساحلي والإفريقي التونسي، بينما يوجد أمين عمر ومحمود البنا وإبراهيم نور الدين وجهاد جريشة في معسكر حكام أمم إفريقيا، حيث يخضع