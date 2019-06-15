رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكم ودية المنتخب الوطني ضد غينيا

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
منتخب مصر
منتخب مصر
قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين محمد عادل حكما لودية منتخب مصر أمام غينيا، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بهدف وحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
وقال مصدر بلجنة الحكام، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الحكام الدوليين جميعهم مشغولون بمباريات أو معسكرات، موضحًا أن محمد معروف وأحمد الغندور يديران مواجهة النجم الساحلي والإفريقي التونسي، بينما يوجد أمين عمر ومحمود البنا وإبراهيم نور الدين وجهاد جريشة في معسكر حكام أمم إفريقيا، حيث يخضع
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اتحاد-الكرة

ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء المناطق

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء الفروع والمناطق بمقر الجبلاية، وجاء الاجتماع لمناقشة التنسيق بين الاتحاد والفروع والمناطق من أجل رفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة قبل الموسم الجديد، وغاب أحمد مجاهد عن الاجتماع لوجوده مع اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، وعصام عبدالفتاح لانشغاله مع لجنة حكام الكاف، وكل من مجدي عبدالغني وحازم إمام لتواجدهما خارج مصر، وهاني أبو ريدة في اجتماع مع الوزراء للتنسيق حول بطولة إفريقيا.
منتخب-أوغندا‎

منافس مصر.. أوغندا تهزم ساحل العاج قبل أمم إفريقيا

تمكن المنتخب الأوغندي، من الفوز على نظيره منتخب ساحل العاج، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، جاء هدف منتخب أوغندا عن طريق فاروق ميا فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء. وكان سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي قال: «سيخوض منتخب مصر البطولة بميزة كبيرة عن كل منافسيه وهو وجود الدعم الجماهيري الكبير، لكننا سنكون مستعدين عند الموعد».
جروس (1)

رئيس الزمالك: جروس بيسكر وكان هيتضرب من هذا الثنائي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم السبت، بمقر النادي، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، كان يترك لاعبي القلعة البيضاء بعد كل مباراة، ويرفض استقلال الحافلة الخاصة بالنادي معهم، عكس باقي المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق، وقال إنه كان يستقل سيارته الخاصة ويذهب لكي يسكر، مضيفًا أن ثنائي الفريق حازم إمام ومحمود عبد المنعم (كهربا) كانا على وشك أن يتعديا على السويسري جروس.
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محمود-البنا

«الكاف» يفاجئ الحكم محمود البنا بهذا القرار

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، على طلب لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، بالسماح للحكم الدولي محمود البنا، بخوض اختبارات الجري في المعسكر الأخير لحكام بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وبحسب مصدر في لجنة الحكام، لـ«التحرير»، اليوم الاثنين، فإن البنا سيجري اختبار الجري يوم 14 أو 15 يونيو الجاري، موضحًا أن فرصته ضعيفة في خوض البطولة بعدما استقر الكاف بشكل نهائي على إبراهيم نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة.
منتخب مصر (2)

اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.
منتخب مصر (3)

انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا

ينطلق، اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، في برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خوض تدريب وحيد له مساء اليوم، وخلال المعسكر من المقرر أن تقام مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 يونيو الجاري.
الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة في استقدام طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإنتاج

شهدت الساعات الماضية أزمة في استقدام طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك أزمة في تذاكر الطيران ستمنع استقدام الحكام اليونانيين، موضحًا: «دائمًا نضع في حساباتنا الحصول على موافقة أكثر من اتحاد لإرسال حكام أجانب، تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات».
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