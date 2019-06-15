عاتبته أمه للتدخين.. طفل ينتحر في مسجد بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

صورة أرشيفية

أقدم طفل على شنق نفسه، اليوم السبت، داخل مسجد تحت الإنشاء بإحدى المزارع بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بعد نشوب خلاف بينه وبين والدته، التي كانت تنصحه بالإقلاع عن التدخين، ما أثر فى نفسيته ودفعه للانتحار. تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم خالد الشيخ نائب مأمور مركز القصاصين، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل مشنوق داخل أحد المساجد ما زال تحت الإنشاء، في إحدى المناطق الزراعية.

على الفور، انتقل إلى مكان البلاغ المقدم محمد جميل رئيس مباحث مركز شرطة القصاصين، ومعاوناه النقيبان هنداوي، وأحمد دسوقي، وتبين صحة البلاغ بوجود جثة الطفل "يوسف. م" طالب بالصف الأول الثانوي، 15 عامًا، معلقة في سقف مسجد تحت الإنشاء بإحدى المزارع التابعة لمركز ومدينة القصاصين. وقال أحد جيران الطفل إن خلافا