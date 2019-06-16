حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

حكاية زوج اكتشف أن ورم المخ منعه من الإنجاب

اكتشف ديرين جبهاردت في أوائل عام 2017، أن مستويات هرمون التستوستيرون كانت منخفضة، وكانت هناك بعض التفسيرات المحتملة، حيث تشير إلى ورم في المخ، مما تسبب في العقم
تحرير:فيروز ياسر ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
رجل يحارب العقم
رجل يحارب العقم
لمدة عام.. حاول ديرين جبهاردت وزوجته ساندرا إنجاب طفل، من خلال تتبع مواعيد التبويض والدورة الشهرية لزوجته، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وفي نفس الوقت، زاد وزنه بشكل ملحوظ، وبالرغم أن عمله يعتمد على الحركة كثيرا، حيث يعمل كرجل إطفاء ولكن هذا لم يمنع ما يحدث. كشفت رحلته إلى طبيب الأسرة في أوائل عام 2017، أن مستويات هرمون التستوستيرون كانت منخفضة، وكانت هناك بعض التفسيرات المحتملة، لكن المؤشرات الحيوية في الدم أربكته كثيرا، حيث تشير إلى ورم في المخ.
اكتشف الطبيب بعد أسبوع من الخضوع للفحوصات أن الزوج البالغ من العمر 37 عاما لديه ورم حميد في الغدة النخامية بالدماغ، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. تعتبر الغدة النخامية ضرورية لتنظيم الهرمونات في الجسم وإنتاج هرمون التستوستيرون والسائل المنوي، وكان الورم يتداخل مع الهرمونات التي
اقرأ المزيد
جزيرة-إلوثيرا (2)

جزيرة إلوثيرا.. قطعة من الجنة تشعرك بالعزلة

إلوثيرا هي واحدة من عدة جزر تقع في جزر البهاما وتبعد نحو 80 كيلو متر عن ناساو عاصمة دولة الباهاماس، ويبلغ طولها 180 كم حيث تمتاز بالضوء الأزرق لمياه البحر الكاريبي وتبرز اللون الأزرق الغامق من المحيط الأطلسي وهي من أفضل الأماكن لرؤية الطبيعية الخلابة. وتتميز هذه الجزيرة بأنها توفر ملاذا آمنا ومتواضعا حيث لديها منحدرات عالية على طول خط المحيط الأطلسي، كما تم العثور على ميزات طبيعية خلابة أعلى وأسفل الجزيرة، مع بعض المعالم السياحية الأكثر لفتًا للأنظار في أضيق نقاطها وجنوبها، وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن».
قص-الشعر (1)

لو ناوية تقصي شعرك.. إليك هذه النصائح

قص الشعر من الأشياء التي تقوم بها بعض الفتيات للشعور بتغيير وكسر الروتين، لكن هذه الخطوة تحتاج للجراءة، البعض يقوم بهذه الخطوة وإجراء تسريحة جديدة للشعور بالتغيير وكسر الملل، والبعض الآخر يقوم بها كوسيلة لحل مشكلة تساقط الشعر وهيشانه، ويقوم بقص الأطراف، وهذه من الأمور المهمة والصحية لسلامة الشعر، ولكن عليكِ القيام بهذه الخطوة بحرص شديد وعلى يد متخصصة، وفي الأوقات المناسبة لذلك، هذه الخطوات مهمة وتساعدك على نمو الشعر مرة ثانية دون وجود أي مشاكل، في السطور التالية نساعدك على التعرف على خطوات قص الشعر وأفضل موعد للقيام بذلك خلال السنة
كنيسة-القديس-أندرو-تتحول-إلى-منزل (5)

صديقان يحولان كنيسة قديمة إلى منزل عائلي فخم

هناك الكثير من المعالم الأثرية المهجورة التي طال عليها الزمن، وتعاني من إهمال الدولة لها، وفي بعض الدول الأجنبية تعرض مثل هذه المعالم للبيع في مزاد علني سواء من أجل تطويرها أو تغييرها تماما. وحول العالم، يبدع مهندسو العمارة في تحويل الأماكن المهجورة أو القديمة إلى أخرى تدب الحياة داخلها، ولأن مثل هذه المعالم لديها من المساحات الواسعة التي يمكن استثمارها، فهناك حلم لصديقين أصبح تحقيقه ممكنا بعد ذهابهما إلى مزاد، ليقوما باستثمار المساحة الواسعة من الكنيسة القديمة، وما بجانبها لتحويلها إلى منزل، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
اقرأ المزيد من الأخبار
التان

بدلا من التعرض للشمس.. اعملي «تان» في البيت

تستغل الكثير من الفتيات شمس الصيف للحصول على بشرة باللون البرونزي من خلال عمل «تان»، بالجلوس تحت الشمس في الأوقات التي لا تكون فيها الأشعة فوق البنفسجية موجودة وضارة، كما تلجأ أخريات إلى شراء منتجات تعطي لها لون البشرة المطلوب، ولكن أغلبها يحمل رائحة كريهة، بالإضافة إلى وجود مواد كيميائية ضارة، وإذا كنتِ ترغبين في توفير المال والحصول على لون بشرة برونزي بطريقة صحية وبدون التعرض للشمس أيضا، هناك بعض المنتجات التي يمكنك استخدامها من داخل منزلك للقيام بهذا الأمر، تعرفي عليها حسبما ذكرها موقع Bellatory.
عرض-ازياء-بالبالونات (6)

«خارج عن المألوف».. عرض أزياء من البالونات السحرية

دائما ما يفاجئنا الغرب بعروض الأزياء التي لا تمت للواقع بصلة. تخيل أنك ضيف لأحد العروض الخاصة بالأزياء ليظهر على المسرح مجموعة من العارضات والشباب يرتدون ملابس لكائنات فضائية، أو أنك تشاهد في التليفزيون عرضا يحضره الآلاف من الأشخاص لمعرفة الموضة الجديدة خلال الموسم فتكون تصميمات مستوحاة من ملابس النوم، وبالرغم من ظهور الملابس الممزقة، ولكن تخيل نفسك تدخل إلى أحد المحلات فتجد جميع التصميمات لها أشكال غريبة ترتديها على رأسك مع الأشكال التي تجعلك شخصا من كوكب آخر.
تنظيف-المنزل

نظفي منزلك باستخدام هذه المنتجات الطبيعية

التنظيف ليس مهمة رائعة بالنسبة للكثير من النساء، حيث يحتاج إلى الوقت والمجهود، وفي فصل الصيف، في الغالب ما تترك النوافذ مفتوحة لساعات طويلة مما يجعل الأتربة تتراكم على الزجاج والأثاث في الزوايا. وكشف بول مانجولد، مسؤول مراقبة الجودة الأسترالي، لـ موقع «الديلي ميل» البريطاني عن العناصر اليومية المذهلة التي في الغالب لا تعلم بها كل ربة منزل ومفعولها كالسحر في عملية التنظيف، بالإضافة إلى الحيل التي تسهل الأمر وتوفر الكثير من الوقت والمجهود، ومن داخل منزلك يمكنك استخدام مجموعة من المواد تعمل كمنظفات سريعة لتنظيف مقاعد المطبخ والفرش والطلاء..
الكائنات-البحرية

«الكشف عن العدو».. الأسماك جواسيس تحت الماء

عالم البحار مليء بالأسرار، بداخله مجموعة من الكائنات البعض منها يحمل شكلا جميلا لكنها في الحقيقة شرسة للغاية قادرة على قتل البشر، وأخرى من الضحايا بسبب حجمها الصغير فتكون طعما للكائنات الكبيرة وللبشر أيضا. والحروب المائية التي تعتمد عليها الكثير من الدول من أصعب الحروب، حيث تحتاج إلى تكنيكات لكشف العدو، ولأن الكائنات البحرية تملك من الذكاء ما يكفي أن تصبح جواسيس، فكانت هذه الخطوة التي تركز عليها وزارة الدفاع الأمريكية للكشف عن العدو والسفن ذاتية القيادة تحت الماء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org