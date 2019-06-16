حكاية زوج اكتشف أن ورم المخ منعه من الإنجاب

اكتشف ديرين جبهاردت في أوائل عام 2017، أن مستويات هرمون التستوستيرون كانت منخفضة، وكانت هناك بعض التفسيرات المحتملة، حيث تشير إلى ورم في المخ، مما تسبب في العقم

تحرير:فيروز ياسر ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

رجل يحارب العقم

لمدة عام.. حاول ديرين جبهاردت وزوجته ساندرا إنجاب طفل، من خلال تتبع مواعيد التبويض والدورة الشهرية لزوجته، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وفي نفس الوقت، زاد وزنه بشكل ملحوظ، وبالرغم أن عمله يعتمد على الحركة كثيرا، حيث يعمل كرجل إطفاء ولكن هذا لم يمنع ما يحدث. كشفت رحلته إلى طبيب الأسرة في أوائل عام 2017، أن مستويات هرمون التستوستيرون كانت منخفضة، وكانت هناك بعض التفسيرات المحتملة، لكن المؤشرات الحيوية في الدم أربكته كثيرا، حيث تشير إلى ورم في المخ.

اكتشف الطبيب بعد أسبوع من الخضوع للفحوصات أن الزوج البالغ من العمر 37 عاما لديه ورم حميد في الغدة النخامية بالدماغ، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. تعتبر الغدة النخامية ضرورية لتنظيم الهرمونات في الجسم وإنتاج هرمون التستوستيرون والسائل المنوي، وكان الورم يتداخل مع الهرمونات التي