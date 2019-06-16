حكاية زوج اكتشف أن ورم المخ منعه من الإنجاب

اكتشف ديرين جبهاردت في أوائل عام 2017، أن مستويات هرمون التستوستيرون كانت منخفضة، وكانت هناك بعض التفسيرات المحتملة، حيث تشير إلى ورم في المخ، مما تسبب في العقم
لمدة عام.. حاول ديرين جبهاردت وزوجته ساندرا إنجاب طفل، من خلال تتبع مواعيد التبويض والدورة الشهرية لزوجته، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وفي نفس الوقت، زاد وزنه بشكل ملحوظ، وبالرغم أن عمله يعتمد على الحركة كثيرا، حيث يعمل كرجل إطفاء ولكن هذا لم يمنع ما يحدث.
كشفت رحلته إلى طبيب الأسرة في أوائل عام 2017، أن مستويات هرمون التستوستيرون كانت منخفضة، وكانت هناك بعض التفسيرات المحتملة، لكن المؤشرات الحيوية في الدم أربكته كثيرا، حيث تشير إلى ورم في المخ.
اكتشف الطبيب بعد أسبوع من الخضوع للفحوصات أن الزوج البالغ من العمر 37 عاما لديه ورم حميد في الغدة النخامية بالدماغ، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تعتبر الغدة النخامية ضرورية لتنظيم الهرمونات في الجسم وإنتاج هرمون التستوستيرون والسائل المنوي، وكان الورم يتداخل مع الهرمونات التي
اكتشف الطبيب بعد أسبوع من الخضوع للفحوصات أن الزوج البالغ من العمر 37 عاما لديه ورم حميد في الغدة النخامية بالدماغ، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تعتبر الغدة النخامية ضرورية لتنظيم الهرمونات في الجسم وإنتاج هرمون التستوستيرون والسائل المنوي، وكان الورم يتداخل مع الهرمونات التي تنتجها الغدة، مما أدى إلى مشاكل الخصوبة والوزن، ولهذا توجه الزوجان إلى «مايو كلينك» في ولاية أريزونا، للعلاج وخوض عملية جراحية لإزالته.
بعد 6 أشهر من العلاج، أصبحت ساندرا حاملًا، وفي يونيو 2018 وُلد ابنهما «جاجي» الذي سيكمل عامه الأول خلال هذا الشهر، ولهذا يحكي الزوجان قصة زواجهما وما مرا به.. اقرأ أيضا: السرطان ينهي حياة العدّاءة الأمريكية جرونيوالد.
صرحت ساندرا بأنها تعرفت على ديرين لأول مرة خلال حملة على فيسبوك لها علاقة ببرنامج «الخاسر الأكبر» والهدف منها فقدان الوزن على قناة NBC عام 2010.
بدأت العلاقة الفعلية بينهما في مارس 2014، وبعد الزواج بدأت تلاحظ أن زوجها يزيد في الوزن بالرغم من تناوله الطعام المنزلي وممارسته الكثير من الحركة، حتى وصل وزنه إلى 230 كيلوجراما.
بعد زيارات عديدة لمختلف الأطباء، دائما ما يتم تشخيصه على أن لديه ارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم، وكان مصابًا بمرض السكري، لكن كل ذلك لم يكن سببا وراء ما يحدث.
في الفترة التي ازداد فيها وزن الزوج كانا يحاولان إنجاب طفل لمدة عام، حتى واجها الحقيقة أن هناك مشكلة ما، لذا تناقشا في تنبي طفل ولكن في أثناء زيارة روتينية لطبيب الأسرة، فحص «جبهاردت» مستويات هرمونات التستوستيرون واكتشف انخفاضه، وبعدها وجود ورم حميد بالدماغ.
وقال الدكتور برنارد بيندوك، جراح الأعصاب في مايو كلينيك: «تعتبر الهرمونات مهمة للغاية لتنظيم وظائف الجسم، وما يمكن أن يحدث في بعض الأحيان هو أن الخلايا الموجودة في الغدة النخامية يمكن أن تتكاثر، وبالتالي تؤثر على الهرمونات أو يمكن للخلايا السرطانية الضغط على هرمونات الغدة النخامية وقمعها».
في حالة ديرين، كان ينتج الكثير من البرولاكتين وهو هرمون يمكن أن يحفز نمو الثدي، ولكن عند الرجال فإن المستويات العالية منه تضعف وظائف الخصية، وتؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون وإنتاج الحيوانات المنوية، هذا إلى جانب الزيادة الكبيرة في الوزن.
بالرغم من الأخبار السيئة حول حالة ديرين، فإن الزوجين شعرا بالراحة لعلمهما ما يعيق الإنجاب، وقبل إجراء العملية الجراحية لإزالة الورم في مايو 2017، طلب الطبيب من الزوج فقدان بعض الوزن، وخلال تلك الفترة وصف له دواء يسمى «بروموكريبتين» لتقليل إفراز البرولاكتين ويقلل حجم الورم.
كما ساعدت ساندرا زوجها في التخلص من الوزن الزائد من خلال ضبط نظام غذائي غالبا ما يشعره بالجوع، وبعد 5 أشهر فقد 80 كيلو من وزنه، وفي منتصف نوفمبر علمت ساندرا بحملها.
وبعد إجراء العملية الحراجية للتخلص من الورم أنجبت ساندرا صغيرها بولادة مبكرة في 2018، ولكن بصحة جيدة، والآن على وشك بلوغه عاما، وجعل ديرين هذا اليوم عيدا للأب لنفسه.
ويقول ديرين في النهاية إنه سيشجع جميع الأزواج الذين يواجهون مشكلات على الذهاب للطبيب، خاصة في حالة الشك في وجود خلل ما.