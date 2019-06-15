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الخديو آخرها... تشويه التماثيل التاريخية عرض مستمر

التمثال مصنوع من البرونز بارتفاع ثلاثة أمتار.. المحافظة: عادي غلطة وهنصححها وسيتم إزالة طبقة الطلاء.. والثقافة: ممنوع دهان التماثيل التاريخية من قبل الأحياء والمحافظات
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حالة من السخرية شهدها الشارع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تداول رواد مواقع التواصل صورًا تظهر قيام إدارة حى وسط الإسكندرية بطلاء تمثال الخديو إسماعيل، بمادة سوداء تشبه "الدوكو"، دون الرجوع إلى مسئولى وزارة الآثار المنوط بها العمل على الترميم أو فنانين تشكيليين متخصصين لطلاء التمثال، واعتمدت على عمال من إدارة الحى استخدموا "الدوكو" الأسود اللامع الذى قضى على الشكل الأصلي للتمثال، وهو ما اعتبره المتابعون إهانة لتاريخ مصر من قبل المسئولين، وأن ما حدث ينم عن تقصير كبير من قبل وزارة الثقافة والمحافظة.
الواقعة ليست الأولى تشويه تمثال الخديو إسماعيل يعد استمرارًا لمسلسل تشويه التماثيل والتراث المصري، على يد غير المتخصصين فى الأحياء والمحافظات، فمنذ أشهر قليلة كنا على موعد مع حادثة مشابهة لهذه الواقعة، عندما تم طلاء تمثال الفلاحة المصرية، للمثّال الراحل فتحي محمود، بمدخل مدينة الحوامدية جنوب الجيزة،
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نقيب الفلاحين: مصر حقل تجارب للتقاوي المستوردة

يعاني الفلاحون في مصر من أزمات عديدة أهمها نقص مياه الرى في ظل وجود مصر ضمن الدول الأكثر فقرا في المياه، كما يعانون من انتشار التقاوي والمبيدات غير المطابقة للمواصفات، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وغياب دور الإرشاد الزراعي وضعف دور البنك الزراعي المصري في مساندته وعدم توافر الآلات الزراعية الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي الزراعي. «التحرير» التقى الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين لمناقشة أهم القضايا والأزمات التي يعاني منها المزارعون في مصر وإلى نص الحوار:
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«النقل» للركاب: نشكر استجابتكم لزيادة سعر تذكرة المترو

تقدمت وزارة النقل والمواصلات بالشكر للركاب على الاستجابة التي وصفتها بـ"المتميزة"، لتحريك شركة مترو الأنفاق لسعر تذكرة المترو والإقبال على عمل الاشتراكات المخفضة للجمهور لتقليل أثر هذا التحريك والتعامل الحضاري للركاب خلال تنقلهم في المحطات الجديدة ومرفق المترو بشكل عام، خصوصا مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الإفريقية في الحادي والعشرين من هذا الشهر التي يهدف الجميع إلى خروجها بشكل مميز يليق بسمعة ومكانة مصر الإفريقية والدولية. وأعلنت الوزارة حركة تشغيل مترو الأنفاق بالمحطات الجديدة (هارون – ألف مسكن - نادي الشمس) التي تم فتحها صباح اليوم.
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خلال أيام.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تدق الأبواب

حالة من الرعب والقلق تسيطر على السيدات فى كل مكان، تخوفا من وحش سرطان الثدى الذى يطارد العديد من السيدات ويدخل معهن فى معارك شرسة، بعضهن قاومن وانتصرن على الرغم من المعاناة الشديدة التى مررن بها، وبعضهن استسلمن من شدة المرض وتأثير الكيماوى فيهن، فأول ما تعانيه المرأة بمجرد علمها بإصابتها بهذا المرض هو القلق من أن تسرق جرعات الكيماوى القاتلة جمالها الذى اعتادت الحفاظ عليه بكل الطرق، ولأن التأخر فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من احتمالات خسارة المرأة للمعركة، قررت الدولة البدء فى الكشف المبكر عن الورم بدايةً من شهر يوليو المقبل.
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و عبد المجيد صقر محافظ السويس يتفقدون ستاد السويس (6)

شعراوي وصقر يتفقدان استاد السويس (صور)

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، المدينة الرياضية واستاد السويس الرياضي، لمتابعة استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما تفقد المقصورة الرئيسية وأرضية الاستاد ومداخل ومخارج الاستاد والمركز الصحفي وقاعة الإعلاميين وغرفة الكنترول وكاميرات المراقبة، وغرف تغيير الملابس والحكام وقاعة استراحة كبار الزوار، والعيادة الطبية للاعبين وكبار الزوار وغرفة تحليل المنشطات. رافقهما الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.
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«الحب كفتة».. تشويه صخور مشروع حماية كورنيش إسكندرية

لم يخجل عدد من الشباب خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، التي بدأت منذ أول من أمس الأربعاء، من كتابة عبارات ورسم قلوب عليها الحروف الأولى من أسمائهم على عدد من القطع الأسمنتية الكبيرة المخصصة لمشروع حماية شاطئ المنشية على الكورنيش في وسط محافظة الإسكندرية، وذلك لحماية المنطقة من الغرق في مياه البحر، وكانت كلمات "الحب كفته.. أنا على قلبك أنت"، بجانب رسومات لقلوب وحروف، بالإضافة إلى الكتابات العاطفية، هي أبرز ما خطه الشباب على جوانب قطع حواجز حماية الكورنيش.
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مصر تنافس الإمارات.. كواليس أطول مائدة إفطار بالعاشر

عقدت اللجنة المنسقة لإقامة أطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا، برئاسة أيمن فرج صاحب الفكرة والمنسق العام للفعالية، لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المائدة، المقرر إقامتها غدا الخميس، والتي ستكون الأكبر، بطول 6 آلاف متر، في الطريق العام، الممتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية».
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إيقاف أعمال هدم عقار أثري في الإسكندرية

أوقف مسئولو حي الجمرك أعمال هدم بأحد العقارات الأثرية قديمة العهد والوارد تسجيلها في مجلد التراث بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء. بدأت الواقعة بتلقي مسؤولي حي الجمرك برئاسة سحر شعبان، مساء أمس الإثنين، إشارة لغرفة العمليات بحي الجمرك بوجود أعمال مخالفة بمحل تجاري بشارع رأس التين، دائرة قسم الجمرك، انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي مباشرة برفقة المهندس المختص وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع لموقع البلاغ ومعاينة الموقع.
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