رئيس الزمالك: جروس بيسكر وكان هيتضرب من هذا الثنائي

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

جروس

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم السبت، بمقر النادي، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، كان يترك لاعبي القلعة البيضاء بعد كل مباراة، ويرفض استقلال الحافلة الخاصة بالنادي معهم، عكس باقي المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق، وقال إنه كان يستقل سيارته الخاصة ويذهب لكي يسكر، مضيفًا أن ثنائي الفريق حازم إمام ومحمود عبد المنعم (كهربا) كانا على وشك أن يتعديا على السويسري جروس.

وشدد رئيس القلعة البيضاء على الدعم الكامل لخالد جلال المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وطالب من ينتقده بسبب تجربته مع الشعلة السعودي بالنظر للإنجازات التي حققها مع الزمالك، موضحًا أن عدم نجاح تجربته مع الشعلة بسبب الفارق بين اللاعبين. وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم