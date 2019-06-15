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ضد الحكومة..قصة مرافعة أحمد زكي «الأسطورية الكارثية»

السينما كانت دائمًا نافذة شرعية لمحاربة الفساد بكل أشكاله، أدرك ذلك الثلاثي (عاطف الطيب، بشير الديك، وأحمد زكي) فقدموا رائعتهم الخالدة "ضد الحكومة"
تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
أحمد زكي
أحمد زكي
"كلنا فاسدون.. كلنا فاسدون.. لا أستثنى أحدًا.. حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة، سيدي الرئيس.. إن ما أطالب به أن نصلي جميعًا صلاة واحدة، صلاة العدل، صلاة واحدة لإله واحد.. سيدي الرئيس.. أليسوا بشرا خطائين مثلنا! أليسوا قابلين للحساب والعقاب مثل باقي البشر! سيدي الرئيس.. أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بك، ونلجأ إليكم، فأغيثونا، أغيثونا أغيثونا.. والله الموفق".. يظل مشهد الراحل أحمد زكي، في مرافعته الشهيرة بفيلم "ضد الحكومة"، واحدًا من أقوى مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها الكبير، وتظل كلماته خالدة معبرة عن قصته وقصة جيل كامل.
وجاءت هذه الكلمات في مشهد المرافعة، والتي صحبها تألق أحمد زكي كعادته في "ضد الحكومة" بأداء دور المحامي بوجهيه (المستغل الذي يسخر كل إمكاناته للوصول إلى غاياته بخلاف دفاعه الدائم عن الساقطات في قضايا الدعارة، والمناضل من أجل نصرة الحق مهما تعرّض لضغوط)؛ أيقونة للدفاع عن المظلومين والحقوق في وجه أصحاب
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مهرجان-كان

مهرجان كان السينمائي يكشف عن موعد دورته الـ73

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن موعد الدورة المقبلة التي تحمل رقم 73، حيث ستقام في الفترة من 13 إلى 23 مايو 2020، وسيفتتح المهرجان فعالياته مساء الثلاثاء للمرة الثالثة على التوالي، على عكس انطلاقه يوم الأربعاء الذي كان تقليدًا لسنوات عديدة، بينما سيعقد سوق مهرجان كان في الفترة من 12 إلى 21 مايو المقبل، في غضون ذلك، سوف يقترب مهرجان برلين السينمائي من مهرجان كان، الذي يبدأ في وقت متأخر عن المعتاد، في 20 فبراير 2020، وهو تحول تم إجراؤه لتجنب تصادم المهرجان مع حفل توزيع جوائز الأوسكار.
الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد: «الممر» يتفوق على «كازابلانكا»

تصدر فيلم الممر للمرة الأولى شباك تذاكر عيد الفطر، أمس الجمعة، بإيراد وصل إلى مليونين و861 ألفا و244 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
خالد-عبد-الجليل

الثقافة: إدراج 207 أفلام بسجل التراث السينمائي

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قررًا بإدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي السينمائي، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية DMC، مساء الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار حالة الاهتمام الشديد بالتراث السينمائي المهدر منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الأفلام التي اختارتها الوزارة لتوثيقها في سجل التراث السينمائي جميعها ملك للدولة، معقبًا: "الصفة التراثية يعني بداية حفظ هذه الأفلام من القرصنة، وفحصها لترميمها في نسخ ديجيتال".
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حفل-سحور‎ (2)

MBC مصر تحتفل بنجومها في سحور عند سفح الهرم (صور)

نظمت شبكة MBC مصر حفل سحور جمع نجوم وصُناع أعمالها الدرامية، عند منطقة الأهرامات الخالدة، حيث تحدث محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام هو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها القنوات على مدار سنوات، وأكد أن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في هذا النجاح. من جانبه عبّر مازن حايك المُتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، عن عميق تقديره لنجوم المحتوى البرامجي الرمضاني من نجومٍ وصنّاع للدراما وكتّاب ومخرجين ومنتجين وسواهم، وتوجه بالشكر لكل من حضر الحفل الرمضاني الجامع.
عادل إمام ولبلبة

لبلبة تهنئ الزعيم بعيد ميلاده:«ربنا يخليك لعشاق فنك»

تقدمت الفنانة لبلبة بالتهنئة للزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده. وقالت لبلبة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم»، الذى يقدمه الفنان إدوارد: «أنا مبسوطة بالقنوات بتنزل أعماله وبنشوفه، وبقوله ربنا يخليك لعشاق فنك اللى بتسعدهم واللى بيحبوك ودايما بيتمنوا يشوفوك، أنت بتحس بنبض الشارع، والجمهور بيحس إن أنت واحد منهم، ربنا يخليك ويخلى فنك، أنت بتسعد الناس، أنت بتطول عمر الناس لأنى عارفة إن الضحك بيطول العمر». وأضافت: «عادل إمام إدى للفن كتير.. إدى سنين فن مش بس كوميديا، شوفناه فى أدوار كتيرة».
نوال-الزغبي (5)

نوال الزغبي: «أنا سينجل.. ورفضت التمثيل مع أحمد زكي»

حلت المطربة نوال الزغبي ضيفة على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدثت نوال عن سبب رفضها التمثيل مع الفنان أحمد زكي، ولما لم تقدم دويتو مع المطربة شيرين عبد الوهاب حتى الآن على الرغم من أنهما أعلنا أكثر من مرة عن هذا، وكشفت عن رأيها فى الفنانة نجوى كرم، وأسباب عدم تقديمها ديو آخر مع الفنان وائل كفوري. كما تحدثت عن بعض اللحظات التى كانت تتمنى أن تمحي من حياتها كطلاقها، و واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها رواد السوشيال ميديا، وهذه أبرز تصريحاتها:
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