رياضة

منافس مصر.. أوغندا تهزم ساحل العاج قبل أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
منتخب أوغندا
منتخب أوغندا
تمكن المنتخب الأوغندي، من الفوز على نظيره منتخب ساحل العاج، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، جاء هدف منتخب أوغندا عن طريق فاروق ميا فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء. وكان سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي قال: «سيخوض منتخب مصر البطولة بميزة كبيرة عن كل منافسيه وهو وجود الدعم الجماهيري الكبير، لكننا سنكون مستعدين عند الموعد».
وعن مواجهة مصر قال: «المواجهات بين أوغندا ومصر تكررت كثيرا في السنوات الماضية، وكانت دائمًا تنتهي بفوز أحد الفريقين بفارق هدف، وفزنا في كمبالا 1/ 0 في تصفيات المونديال، لذا أعتقد أن لدينا فرصة للفوز على أصحاب الملعب». وتابع: «أظهرنا قوة كبيرة في الجوانب الدفاعية خلال التصفيات، وكان
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اتحاد-الكرة

ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء المناطق

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء الفروع والمناطق بمقر الجبلاية، وجاء الاجتماع لمناقشة التنسيق بين الاتحاد والفروع والمناطق من أجل رفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة قبل الموسم الجديد، وغاب أحمد مجاهد عن الاجتماع لوجوده مع اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، وعصام عبدالفتاح لانشغاله مع لجنة حكام الكاف، وكل من مجدي عبدالغني وحازم إمام لتواجدهما خارج مصر، وهاني أبو ريدة في اجتماع مع الوزراء للتنسيق حول بطولة إفريقيا.
جروس (1)

رئيس الزمالك: جروس بيسكر وكان هيتضرب من هذا الثنائي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم السبت، بمقر النادي، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، كان يترك لاعبي القلعة البيضاء بعد كل مباراة، ويرفض استقلال الحافلة الخاصة بالنادي معهم، عكس باقي المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق، وقال إنه كان يستقل سيارته الخاصة ويذهب لكي يسكر، مضيفًا أن ثنائي الفريق حازم إمام ومحمود عبد المنعم (كهربا) كانا على وشك أن يتعديا على السويسري جروس.
منتخب مصر

اتحاد الكرة يعلن حكم ودية المنتخب الوطني ضد غينيا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين محمد عادل حكما لودية منتخب مصر أمام غينيا، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بهدف وحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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شاهد سيلفي محمد صلاح وطارق حامد في المنتخب « صورة »

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفقة طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، على هامش تدريبات الثنائي في صالة الجيمانزيوم، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وحقق المنتخب الوطني فوزا معنويا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،.
اجيرى-والجهاز-الفنى

مدرب المنتخب: أداء مصر في مباراة تنزانيا طبيعي

تحدث خوسيه أنخيل تيتو المدرب العام للمنتخب الوطني عن فوز الفراعنة الودي بمباراة تنزانيا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس مشيرًا إلى أن الهدف الوحيد الذي سجل، لا ينقص من القدرة الهجومية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد وأنه لم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد، وأوضح تيتو في تصريحات صحفية، "يوجد لدينا بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل، نعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى".
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
حسن-شحاتة

«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
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