منافس مصر.. أوغندا تهزم ساحل العاج قبل أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

منتخب أوغندا

تمكن المنتخب الأوغندي، من الفوز على نظيره منتخب ساحل العاج، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، جاء هدف منتخب أوغندا عن طريق فاروق ميا فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء. وكان سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي قال: «سيخوض منتخب مصر البطولة بميزة كبيرة عن كل منافسيه وهو وجود الدعم الجماهيري الكبير، لكننا سنكون مستعدين عند الموعد».

وعن مواجهة مصر قال: «المواجهات بين أوغندا ومصر تكررت كثيرا في السنوات الماضية، وكانت دائمًا تنتهي بفوز أحد الفريقين بفارق هدف، وفزنا في كمبالا 1/ 0 في تصفيات المونديال، لذا أعتقد أن لدينا فرصة للفوز على أصحاب الملعب». وتابع: «أظهرنا قوة كبيرة في الجوانب الدفاعية خلال التصفيات، وكان