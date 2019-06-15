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«النقل» للركاب: نشكر استجابتكم لزيادة سعر تذكرة المترو

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
تقدمت وزارة النقل والمواصلات بالشكر للركاب على الاستجابة التي وصفتها بـ"المتميزة"، لتحريك شركة مترو الأنفاق لسعر تذكرة المترو والإقبال على عمل الاشتراكات المخفضة للجمهور لتقليل أثر هذا التحريك والتعامل الحضاري للركاب خلال تنقلهم في المحطات الجديدة ومرفق المترو بشكل عام، خصوصا مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الإفريقية في الحادي والعشرين من هذا الشهر التي يهدف الجميع إلى خروجها بشكل مميز يليق بسمعة ومكانة مصر الإفريقية والدولية. وأعلنت الوزارة حركة تشغيل مترو الأنفاق بالمحطات الجديدة (هارون – ألف مسكن - نادي الشمس) التي تم فتحها صباح اليوم.
كما أكدت الوزارة،في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك"، مساء اليوم، انتظام حركة تشغيل كافة محطات المترو بالخطوط الثلاثة بدءا من بداية التشغيل صباح اليوم في تمام الساعة 5.30 صباحا. وقالت إن المحطات الجديدة شهدت توافد الركاب الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة التي لا تقل عن محطات مترو الأنفاق الأوربية،
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نقيب الفلاحين: مصر حقل تجارب للتقاوي المستوردة

يعاني الفلاحون في مصر من أزمات عديدة أهمها نقص مياه الرى في ظل وجود مصر ضمن الدول الأكثر فقرا في المياه، كما يعانون من انتشار التقاوي والمبيدات غير المطابقة للمواصفات، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وغياب دور الإرشاد الزراعي وضعف دور البنك الزراعي المصري في مساندته وعدم توافر الآلات الزراعية الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي الزراعي. «التحرير» التقى الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين لمناقشة أهم القضايا والأزمات التي يعاني منها المزارعون في مصر وإلى نص الحوار:
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الخديو آخرها... تشويه التماثيل التاريخية عرض مستمر

حالة من السخرية شهدها الشارع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تداول رواد مواقع التواصل صورًا تظهر قيام إدارة حى وسط الإسكندرية بطلاء تمثال الخديو إسماعيل، بمادة سوداء تشبه "الدوكو"، دون الرجوع إلى مسئولى وزارة الآثار المنوط بها العمل على الترميم أو فنانين تشكيليين متخصصين لطلاء التمثال، واعتمدت على عمال من إدارة الحى استخدموا "الدوكو" الأسود اللامع الذى قضى على الشكل الأصلي للتمثال، وهو ما اعتبره المتابعون إهانة لتاريخ مصر من قبل المسئولين، وأن ما حدث ينم عن تقصير كبير من قبل وزارة الثقافة والمحافظة.
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خلال أيام.. حملة الكشف عن سرطان الثدي تدق الأبواب

حالة من الرعب والقلق تسيطر على السيدات فى كل مكان، تخوفا من وحش سرطان الثدى الذى يطارد العديد من السيدات ويدخل معهن فى معارك شرسة، بعضهن قاومن وانتصرن على الرغم من المعاناة الشديدة التى مررن بها، وبعضهن استسلمن من شدة المرض وتأثير الكيماوى فيهن، فأول ما تعانيه المرأة بمجرد علمها بإصابتها بهذا المرض هو القلق من أن تسرق جرعات الكيماوى القاتلة جمالها الذى اعتادت الحفاظ عليه بكل الطرق، ولأن التأخر فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من احتمالات خسارة المرأة للمعركة، قررت الدولة البدء فى الكشف المبكر عن الورم بدايةً من شهر يوليو المقبل.
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و عبد المجيد صقر محافظ السويس يتفقدون ستاد السويس (6)

شعراوي وصقر يتفقدان استاد السويس (صور)

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، المدينة الرياضية واستاد السويس الرياضي، لمتابعة استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما تفقد المقصورة الرئيسية وأرضية الاستاد ومداخل ومخارج الاستاد والمركز الصحفي وقاعة الإعلاميين وغرفة الكنترول وكاميرات المراقبة، وغرف تغيير الملابس والحكام وقاعة استراحة كبار الزوار، والعيادة الطبية للاعبين وكبار الزوار وغرفة تحليل المنشطات. رافقهما الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.
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مترو الأنفاق

بعد رفع الأسعار.. إجراءات جديدة في محطات الخط الثالث للمترو

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتجهيز جميع اللافتات والخرائط التي توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث بعد تحريك سعر التذكرة تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحلة الرابعة للخط الثالث (هارون- ألف مسكن- نادى الشمس)، موضحا أن هذه اللافتات والخرائط موجودة بجميع محطات الخط الثالث موضحا بها المناطق المختلفة للمحطات وذلك تيسيرا وتسهيلا على جميع ركاب الخط الثالث لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضا أسعار الاشتراكات بفئاتها المختلفة.
مترو-الانفاق

«النقل» تعلن رفع أسعار تذاكر مترو الخط الثالث

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب" اعتباراً من يوم السبت المقبل 15 يونيو، منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكل محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات.
مترو الأنفاق

تعرف على مترو مصر الجديدة الذى يفتتحه الوزير السبت

بدأت أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة فى يوليو 2015 وشارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه، تشمل 1.842 مليار جنيه مصري و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاحه أمام الجمهور يوم السبت، وسيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليا بالخط الثالث، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة. ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات "النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هليوبوليس.
مترو-الانفاق

بعد رمضان والعيد.. المترو يعود للمواعيد الرسمية

أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة ساعات العمل الرسمية لمترو الأنفاق بداية من اليوم السبت، على أن يتم تشغيل أول قطار من المحطات الابتدائية الساعة 05:15 صباحا والانتهاء من آخر رحلة تمام الواحدة صباح اليوم التالي. وأضاف المتحدث الرسمي لشركة المترو، أنه تم زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار.
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