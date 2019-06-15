«النقل» للركاب: نشكر استجابتكم لزيادة سعر تذكرة المترو

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

مترو الأنفاق

تقدمت وزارة النقل والمواصلات بالشكر للركاب على الاستجابة التي وصفتها بـ"المتميزة"، لتحريك شركة مترو الأنفاق لسعر تذكرة المترو والإقبال على عمل الاشتراكات المخفضة للجمهور لتقليل أثر هذا التحريك والتعامل الحضاري للركاب خلال تنقلهم في المحطات الجديدة ومرفق المترو بشكل عام، خصوصا مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الإفريقية في الحادي والعشرين من هذا الشهر التي يهدف الجميع إلى خروجها بشكل مميز يليق بسمعة ومكانة مصر الإفريقية والدولية. وأعلنت الوزارة حركة تشغيل مترو الأنفاق بالمحطات الجديدة (هارون – ألف مسكن - نادي الشمس) التي تم فتحها صباح اليوم.

كما أكدت الوزارة،في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك"، مساء اليوم، انتظام حركة تشغيل كافة محطات المترو بالخطوط الثلاثة بدءا من بداية التشغيل صباح اليوم في تمام الساعة 5.30 صباحا. وقالت إن المحطات الجديدة شهدت توافد الركاب الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة التي لا تقل عن محطات مترو الأنفاق الأوربية،