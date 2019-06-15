ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء المناطق

تحرير:أحمد بركات ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

اتحاد الكرة

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء الفروع والمناطق بمقر الجبلاية، وجاء الاجتماع لمناقشة التنسيق بين الاتحاد والفروع والمناطق من أجل رفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة قبل الموسم الجديد، وغاب أحمد مجاهد عن الاجتماع لوجوده مع اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، وعصام عبدالفتاح لانشغاله مع لجنة حكام الكاف، وكل من مجدي عبدالغني وحازم إمام لتواجدهما خارج مصر، وهاني أبو ريدة في اجتماع مع الوزراء للتنسيق حول بطولة إفريقيا.

وقال ثروت سويلم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن اتحاد الكرة حريص على تفعيل دور المناطق خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن لأي نادٍ مخاطبة الجبلاية أو المطالبة بموافقة أمنية على حضور الجمهور في أي مباراة دون الرجوع للمنطقة. وتابع: «بنسبة كبيرة سيتم الموافقة على مقترحات المناطق بشأن الحصول على رسوم