عرض «واحدة حلوة» يمثل مصر في افتتاحية مهرجان قرطاج

تحرير:كريم محجوب ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

المونودراما

قال مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، الفنان شادي سرور، إن عرض المونودراما المسرحي «واحدة حلوة» سيمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس، حيث يفتتح "العرض" المهرجان، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو. العرض المسرحي«واحدة حلوة» من إخراج أكرم مصطفى ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ومأخوذ عن نص "امرأة وحيدة" لداريوفو وفراكارما، وفيه تناقش وتعرض المشكلات التى تواجهها المرأة في المجتمع.

ويذكر أن عرض «واحدة حلوة» انطلق عام 2017 وشارك في المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته العاشرة، كما شارك أيضًا في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحصل على جائزة لجنة النقاد الشباب الدولية للمونودراما. "المونودراما" هو شكل من أشكال المسرح التجريبي، مسرحية يقوم بتمثيلها شخص واحد،