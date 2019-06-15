رياضة

نجم السنغال السابق: قادرون على التتويج بأمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
منتخب السنغال
منتخب السنغال
يرى السنغالي حبيب بييه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أنّ منتخب بلاده، لديه القدرة على الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قال في تصريحات صحفية فرنسية: "أظن أننا من أبرز المرشحين، أعتقد أنّ السنغال لديها القدرة على الفوز بكأس الأمم الإفريقية". وأضاف حبيب بييه خلال تصريحاته أنه كان يعتقد أن منتخب بلاده يفتقر إلى الشخصية بعدما فشل في التأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، ولكنه يعترف أنه كان مخطئًا في هذا الاعتقاد، لأنهم يفتقرون لبعض الأشياء الصغيرة فقط.
وواصل تصريحاته بأنه يأمل أن يتعلم المدرب ولاعبوه مما حدث في كأس العالم، من أجل البدء بشكل أفضل في البطولة الإفريقية، مؤكدًا أنهم لعبوا بشكل مميز في التصفيات، لدينا لاعبون رائعون، مثل ماني الذي توّج من فترة بدوري أبطال أوروبا. وتابع حبيب بييه أن ساديو ماني قدم موسما استثنائيا مع فريق ليفربول الإنجليزي
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اتحاد-الكرة

ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء المناطق

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء الفروع والمناطق بمقر الجبلاية، وجاء الاجتماع لمناقشة التنسيق بين الاتحاد والفروع والمناطق من أجل رفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة قبل الموسم الجديد، وغاب أحمد مجاهد عن الاجتماع لوجوده مع اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، وعصام عبدالفتاح لانشغاله مع لجنة حكام الكاف، وكل من مجدي عبدالغني وحازم إمام لتواجدهما خارج مصر، وهاني أبو ريدة في اجتماع مع الوزراء للتنسيق حول بطولة إفريقيا.
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منافس مصر.. أوغندا تهزم ساحل العاج قبل أمم إفريقيا

تمكن المنتخب الأوغندي، من الفوز على نظيره منتخب ساحل العاج، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، جاء هدف منتخب أوغندا عن طريق فاروق ميا فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء. وكان سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي قال: «سيخوض منتخب مصر البطولة بميزة كبيرة عن كل منافسيه وهو وجود الدعم الجماهيري الكبير، لكننا سنكون مستعدين عند الموعد».
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رئيس الزمالك: جروس بيسكر وكان هيتضرب من هذا الثنائي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم السبت، بمقر النادي، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، كان يترك لاعبي القلعة البيضاء بعد كل مباراة، ويرفض استقلال الحافلة الخاصة بالنادي معهم، عكس باقي المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق، وقال إنه كان يستقل سيارته الخاصة ويذهب لكي يسكر، مضيفًا أن ثنائي الفريق حازم إمام ومحمود عبد المنعم (كهربا) كانا على وشك أن يتعديا على السويسري جروس.
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أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019

وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
مباراة-تنزانيا-واوغندا

قائد تنزانيا: نبحث عن ظهور مشرف في كأس الأمم

أكد مبوانا ساماتا، قائد منتخب تنزانيا، أن مباراة مصر كانت قوية وصعبة رغم أنها ودية، مضيفا أن الفراعنة يملكون منتخباً قوياً والهزيمة بهدف نظيف عكست قوة اللقاء، وقال ساماتا في تصريحات تليفزيونية إن المنتخب التنزاني يبحث عن ظهور مشرف بعد العودة عقب الغياب الطويل عن أمم إفريقيا الذي دام 39 عاماً، وأشار مهاجم جينك البلجيكي إلى أن العلاقة رائعة بين لاعبي المنتخب التنزاني والمدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي، موضحاً أن المنتخب يبحث عن التأهل للدور الثاني ببطولة الأمم الإفريقية.
منتخب- مصر

تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
منتخب-مصر‎

مصر في المركز الثالث وصلاح يتصدر القيمة التسويقية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وتشهد البطولة القارية في نسختها الثانية والثلاثين مشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويبلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات المشاركة في العرس الكروي، 2. 3 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، وهي الأغلى في تاريخ البطولة.
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