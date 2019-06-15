نجم السنغال السابق: قادرون على التتويج بأمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

منتخب السنغال

يرى السنغالي حبيب بييه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أنّ منتخب بلاده، لديه القدرة على الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قال في تصريحات صحفية فرنسية: "أظن أننا من أبرز المرشحين، أعتقد أنّ السنغال لديها القدرة على الفوز بكأس الأمم الإفريقية". وأضاف حبيب بييه خلال تصريحاته أنه كان يعتقد أن منتخب بلاده يفتقر إلى الشخصية بعدما فشل في التأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، ولكنه يعترف أنه كان مخطئًا في هذا الاعتقاد، لأنهم يفتقرون لبعض الأشياء الصغيرة فقط.

وواصل تصريحاته بأنه يأمل أن يتعلم المدرب ولاعبوه مما حدث في كأس العالم، من أجل البدء بشكل أفضل في البطولة الإفريقية، مؤكدًا أنهم لعبوا بشكل مميز في التصفيات، لدينا لاعبون رائعون، مثل ماني الذي توّج من فترة بدوري أبطال أوروبا. وتابع حبيب بييه أن ساديو ماني قدم موسما استثنائيا مع فريق ليفربول الإنجليزي