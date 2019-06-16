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بعيدًا عن الحظر الأمريكي.. هواوي تؤجل إطلاق Mate X

في خطوة متوقعة بشكل كاف، أجلت عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي إطلاق هاتفها القابل للطي، وهو Mate X، من يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل، بسبب أبعد ما يكون عن الحظر
تحرير:مي فؤاد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
هواوي
هواوي
سبب الحظر الأمريكي على العملاق التكنولوجي الصيني هواوي العديد من الخسائر لها، بداية من تأرجح مكانتها بالسوق الدولية للهواتف الذكية، مرورًا بالخسائر المادية الفادحة التي تحاول الشركة تفاديها، نهاية بإحباط آمالها في ريادة المجتمع التكنولوجي، وذلك بعد تحقيق العديد من الانتصارات على كل الأصعدة. على الرغم من تأجيل هواوي لإصدار جهاز كمبيوتر محمول من سلسلة ميت بوك، بسبب الضغوط الأمريكية التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، ورغم العديد من الإجراءات التي اتخذت ضد الشركة، فإن التأجيل هذه المرة لم يحدث بسبب الحظر الواقع عليها.
أجلت عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي إطلاق هاتفها القابل للطي، وهو Mate X، من يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل. أخبرت هواوي موقع CNBC صحيفة وول ستريت جورنال، أنها تجري اختبارات مكثفة للتأكد من أن الجهاز جاهز للنزول إلى الأسواق، وأن الشركة تتبع نهجًا "حذرًا"، خاصة عقب الإطلاق الفاشل لجهاز سامسونج جالاكسي
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تعليق إصدار جهاز MateBook من هواوي بسبب الحظر

أكد الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، ريتشارد يو، تعليقًا لأجل غير مسمى على إصدار جهاز كمبيوتر محمول جديد من سلسلة MateBook، وفقًا لتقارير من شبكة CNBC. على الرغم من ذلك، تكافح هواوي لإبقاء نفسها كعلامة تجارية رائدة داخل الولايات المتحدة بالأخص، على الرغم من أنها صنعت بالفعل بعضًا من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأفضل الهواتف، حول العالم، لكن هناك سببا واحدا باستطاعته هدم كل تلك النجاحات؛ الحظر الأمريكي المفروض على الشركة الصينية.
هواوي

هواوي تخرج عن صمتها وتعترض على الحظر الأمريكي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي والولايات المتحدة، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول. سيتوفر نظام التشغيل الجديد بحلول هذا العام داخل الصين، وسيتم إطلاقه في أجزاء أخرى من عام 2020.
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تحديث جديد.. فيسبوك يطلق آلية "ترتيب التعليقات"

ذكر موقع Intercept، أنه على الرغم من إصرار مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرج المتكرر على أن شركته تلتزم أخلاقيًّا ومهنيًّا بحماية خصوصية المستخدمين، جادل محامو فيسبوك مع قاضٍ في كاليفورنيا مايو الماضي بأن المستخدمين يتنازلون عن حقهم في الخصوصية عندما يشاركون معلوماتهم الخاصة عبر الشبكة الاجتماعية، ليصبح بإمكان أي شخص آخر رؤية تلك المعلومات بكل سهولة. ليتم الكشف عن تحقيق مؤخرًا، حول انتماء مئات من ضباط الشرطة إلى مجموعات كراهية خاصة على فيسبوك مليئة بالتعليقات والميمز العنصرية والمعادية للحكومة.
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