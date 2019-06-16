بعيدًا عن الحظر الأمريكي.. هواوي تؤجل إطلاق Mate X

في خطوة متوقعة بشكل كاف، أجلت عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي إطلاق هاتفها القابل للطي، وهو Mate X، من يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل، بسبب أبعد ما يكون عن الحظر
سبب الحظر الأمريكي على العملاق التكنولوجي الصيني هواوي العديد من الخسائر لها، بداية من تأرجح مكانتها بالسوق الدولية للهواتف الذكية، مرورًا بالخسائر المادية الفادحة التي تحاول الشركة تفاديها، نهاية بإحباط آمالها في ريادة المجتمع التكنولوجي، وذلك بعد تحقيق العديد من الانتصارات على كل الأصعدة.
على الرغم من تأجيل هواوي لإصدار جهاز كمبيوتر محمول من سلسلة ميت بوك، بسبب الضغوط الأمريكية التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، ورغم العديد من الإجراءات التي اتخذت ضد الشركة، فإن التأجيل هذه المرة لم يحدث بسبب الحظر الواقع عليها.
أجلت عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي إطلاق هاتفها القابل للطي، وهو Mate X، من يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل.
أخبرت هواوي موقع CNBC صحيفة وول ستريت جورنال، أنها تجري اختبارات مكثفة للتأكد من أن الجهاز جاهز للنزول إلى الأسواق، وأن الشركة تتبع نهجًا "حذرًا"، خاصة عقب الإطلاق الفاشل لجهاز سامسونج جالاكسي
أجلت عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي إطلاق هاتفها القابل للطي، وهو Mate X، من يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل.
أخبرت هواوي موقع CNBC صحيفة وول ستريت جورنال، أنها تجري اختبارات مكثفة للتأكد من أن الجهاز جاهز للنزول إلى الأسواق، وأن الشركة تتبع نهجًا "حذرًا"، خاصة عقب الإطلاق الفاشل لجهاز سامسونج جالاكسي فولد القابل للطي.
ظهر الهاتف القابل للطي لأول مرة في أبريل، ولكن تم تأخير شحن الهاتف إلى أجل غير مسمى بعد أن تعطلت الأجهزة التي استعرضتها منافذ بيع متعددة في غضون أيام.
من جانبها، لم تقدم سامسونج أي تفاصيل حول مدى توافر الجهاز، بل أوضحت أنها تعمد إلى تقييم الموقف بعد التقارير الأخيرة، حول الخلل الذي أصاب شاشة العرض ضمن أجهزة المراجعين، وعلى الرغم من الأعداد القليلة للجهاز التي نزلت السوق بالفعل، فإنه كان كافيا لإثارة القلق، وهز ثقة المستهلكين في جودة الهاتف الجديد.
عليه؛ قررت سامسونج تأخير الإعلان عن تاريخ الإصدار لأجل غير مسمى، لتقييم عدد من الملاحظات بشكل كامل، وإجراء اختبارات داخلية إضافية.
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم هواوي لـCNBC: "لا نريد إطلاق منتج لتدمير سمعتنا".
لكن المشكلة الأكبر بالنسبة لشركة هواوي ليست بالضرورة تتعلق بالتكنولوجيا القابلة للطي التي لم يتم اختبارها نسبيا، بينما تكمن المشكلة الأهم في الآثار المستمرة للحظر التجاري الأمريكي.
منذ أن أدرجت شركة هواوي ضمن قائمة الكيانات، لم تتمكن الشركات الأمريكية من بيع أو ترخيص أي برامج تكنولوجية للشركة. مما تسبب في حدوث كل أنواع المشكلات لشركة هواوي، وأبرزها عجزها عن ترخيص الإصدار الكامل من نظام التشغيل أندرويد من جوجل.
من غير الواضح حتى الآن، إذا تم شحن جهاز ميت إكس بنظام الأندرويد أم لا.
بينما أكدت شبكة سي إن بي سي، أنه تم تثبيت نظام التشغيل أندرويد بجهاز ميت إكس الجديد، لأن الهاتف تم إطلاقه قبل إدراج هواوي ضمن قائمة الكيانات، لكن وول ستريت جورنال تقول إن هذه المشكلة لا تزال قيد المناقشة. حاولت صحيفة the verge، الوصول إلى هواوي للتوضيح.
قد يتم تثبيت نظام التشغيل الجديد بديل أندرويد على الهاتف الجديد، والذي كان قيد التطوير لسنوات. صرح متحدث باسم الشركة لـ CNBC بأنه يفضل نظام أندرويد من جوجل، مضيفًا: "إذا اضطررنا إلى تثبيت نظام التشغيل الجديد، فنحن على أتم استعداد، يمكننا أن نفعل ذلك خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة".
تم الكشف عن جهاز ميت إكس في فبراير الماضي، وتم الإشادة به من قِبل البعض باعتباره الثمار الجديدة الواعدة من الأجهزة القابلة للطي.
يحتوي ميت إكس الجديد على لوحة OLED واحدة بحجم 8 بوصات، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت وثلاث كاميرات، كما يعم الجهاز شبكات 5G، بتكلفة نحو 2.299 يورو (2600 دولار).
لن يكون إطلاق هاتف ميت إكس الجديد نهاية المطاف، لإثبات مدى مواجهة هواوي للضغوط الأمريكية بحزم، بل تعمل هواوي مع شركات السيارات الأوروبية والصينية لإطلاق سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2021، حيث تسعى إلى تجاوز صناعة معدات الاتصالات التقليدية لتبني مجموعة أوسع من منتجات الذكاء الاصطناعي.