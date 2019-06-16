بعيدًا عن الحظر الأمريكي.. هواوي تؤجل إطلاق Mate X

في خطوة متوقعة بشكل كاف، أجلت عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي إطلاق هاتفها القابل للطي، وهو Mate X، من يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل، بسبب أبعد ما يكون عن الحظر

تحرير:مي فؤاد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

هواوي

سبب الحظر الأمريكي على العملاق التكنولوجي الصيني هواوي العديد من الخسائر لها، بداية من تأرجح مكانتها بالسوق الدولية للهواتف الذكية، مرورًا بالخسائر المادية الفادحة التي تحاول الشركة تفاديها، نهاية بإحباط آمالها في ريادة المجتمع التكنولوجي، وذلك بعد تحقيق العديد من الانتصارات على كل الأصعدة. على الرغم من تأجيل هواوي لإصدار جهاز كمبيوتر محمول من سلسلة ميت بوك، بسبب الضغوط الأمريكية التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، ورغم العديد من الإجراءات التي اتخذت ضد الشركة، فإن التأجيل هذه المرة لم يحدث بسبب الحظر الواقع عليها.

أجلت عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي إطلاق هاتفها القابل للطي، وهو Mate X، من يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل. أخبرت هواوي موقع CNBC صحيفة وول ستريت جورنال، أنها تجري اختبارات مكثفة للتأكد من أن الجهاز جاهز للنزول إلى الأسواق، وأن الشركة تتبع نهجًا "حذرًا"، خاصة عقب الإطلاق الفاشل لجهاز سامسونج جالاكسي