قد تسمع عنها لأول مرة.. المورينجا علاج لأخطر الأمراض

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء أن تناول ملعقة ونصف صغيرة من مسحوق أوراق المورينجا كل يوم لمدة 3 أشهر زاد بشكل كبير من مستويات مضادات الأكسدة في الدم

تحرير:فيروز ياسر ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

المورينجا

المورينجا من النباتات التي يعود أصل شجرتها إلى بلاد الهند، ولكن يمكن زراعتها في إفريقيا وآسيا، وجنوب أمريكا، كما تحمل العديد من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، ولذلك فقد شاع استخدامها منذ القدم لفوائدها المتعددة، وخصائصها الطبية، بالإضافة إلى ذلك فهي تمتلك خصائص مضادة للفطريات، والفيروسات، والالتهابات، والاكتئاب. حتى الآن لم يكتشف العلماء سوى جزء بسيط من الفوائد الصحية، ولكن البحث العلمي يدعمها، ولهذا عليك معرفتها حسبما ذكرها موقع Healthline.

1- المورينجا مغذية للغاية المورينجا غنية بالمعادن والفيتامينات مثل فيتامين B6، B12، والحديد والمغنيسيوم وفيتامين A، وفي بعض الدول الأوروبية تباع الأوراق كمكملات غذائية، سواء على شكل مسحوق أو كبسولة. قد تحتوي أوراق المورينجا على مستويات عالية من المواد التي تحارب البكتيريا التي يمكن أن تقلل من امتصاص