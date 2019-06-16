قد تسمع عنها لأول مرة.. المورينجا علاج لأخطر الأمراض

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء أن تناول ملعقة ونصف صغيرة من مسحوق أوراق المورينجا كل يوم لمدة 3 أشهر زاد بشكل كبير من مستويات مضادات الأكسدة في الدم
المورينجا من النباتات التي يعود أصل شجرتها إلى بلاد الهند، ولكن يمكن زراعتها في إفريقيا وآسيا، وجنوب أمريكا، كما تحمل العديد من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، ولذلك فقد شاع استخدامها منذ القدم لفوائدها المتعددة، وخصائصها الطبية، بالإضافة إلى ذلك فهي تمتلك خصائص مضادة للفطريات، والفيروسات، والالتهابات، والاكتئاب.
حتى الآن لم يكتشف العلماء سوى جزء بسيط من الفوائد الصحية، ولكن البحث العلمي يدعمها، ولهذا عليك معرفتها حسبما ذكرها موقع Healthline.
1- المورينجا مغذية للغاية
المورينجا غنية بالمعادن والفيتامينات مثل فيتامين B6، B12، والحديد والمغنيسيوم وفيتامين A، وفي بعض الدول الأوروبية تباع الأوراق كمكملات غذائية، سواء على شكل مسحوق أو كبسولة.
قد تحتوي أوراق المورينجا على مستويات عالية من المواد التي تحارب البكتيريا التي يمكن أن تقلل من امتصاص
1- المورينجا مغذية للغاية
المورينجا غنية بالمعادن والفيتامينات مثل فيتامين B6، B12، والحديد والمغنيسيوم وفيتامين A، وفي بعض الدول الأوروبية تباع الأوراق كمكملات غذائية، سواء على شكل مسحوق أو كبسولة.
قد تحتوي أوراق المورينجا على مستويات عالية من المواد التي تحارب البكتيريا التي يمكن أن تقلل من امتصاص المعادن والبروتين، كما أن تناول مكملات منها يوفر عددًا كبيرًا من العناصر الغذائية.
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2- غنية بالمواد المضادة للأكسدة
مضادات الأكسدة هي مركبات تعمل ضد الجذور الحرة في جسمك التي تسبب الإجهاد التأكسدي والمرتبطة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2، وتم العثور على العديد من المركبات النباتية المضادة للأكسدة في أوراق المورينجا بالإضافة إلى فيتامين C وبيتا كاروتين.
وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء أن تناول ملعقة ونصف صغيرة من مسحوق أوراق المورينجا كل يوم لمدة 3 أشهر زاد بشكل كبير من مستويات مضادات الأكسدة في الدم.
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3- المورينجا قد تخفض مستويات السكر في الدم
ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يكون مشكلة صحية خطيرة، ومع مرور الوقت، تزيد مستويات السكر في الدم من خطر حدوث العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك أمراض القلب، لهذا من المهم الحفاظ على نسبة السكر في الدم.
أظهرت العديد من الدراسات أن المورينجا قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، ولكن معظم الأدلة جاءت على أساس دراسة تمت على الحيوانات ولا يوجد سوى عدد قليل من الدراسات المستندة إلى الإنسان.
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4- المورينجا قد تقلل من الالتهابات
الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للعدوى، كما يرتبط الالتهاب المستمر بالعديد من المشكلات الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، ومعظم الفواكه والخضراوات والأعشاب والتوابل كلها لها خصائص مضادة للالتهابات، ومع ذلك، فإن الدرجة التي يمكن أن يساعدوا بها تعتمد على أنواع وكميات المركبات المضادة للالتهابات التي تحتويها، حيث يعتقد العلماء احتواء المورينجا على مركب مضاد للالتهاب يسمى أيزوثيانس.
5- خفض الكوليسترول في الدم
ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وأظهرت كل من الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر أن المورينجا قد يكون لها آثار مماثلة لخفض الكوليسترول.
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6- قد يحمي من سمية الزرنيخ
التعرض المستمر لمستويات عالية من الزرنيخ قد يؤدي إلى مشاكل صحية كالإصابة بأمراض القلب والسرطان، والعديد من الدراسات التي أجريت على الفئران أظهرت أن أوراق وبذور نبات المورينجا قد تحمي من بعض آثار سمية الزرنيخ (من المواد الأكثر سمية في البيئة).
هذه النتائج واعدة، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كان هذا ينطبق أيضًا على البشر، ولكن هذا لا يمنع من إدخال المورينجا في نظامك الغذائي للحصول على العناصر الغذائية الموجودة بها.