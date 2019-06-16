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قد تسمع عنها لأول مرة.. المورينجا علاج لأخطر الأمراض

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء أن تناول ملعقة ونصف صغيرة من مسحوق أوراق المورينجا كل يوم لمدة 3 أشهر زاد بشكل كبير من مستويات مضادات الأكسدة في الدم
تحرير:فيروز ياسر ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
المورينجا
المورينجا
المورينجا من النباتات التي يعود أصل شجرتها إلى بلاد الهند، ولكن يمكن زراعتها في إفريقيا وآسيا، وجنوب أمريكا، كما تحمل العديد من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، ولذلك فقد شاع استخدامها منذ القدم لفوائدها المتعددة، وخصائصها الطبية، بالإضافة إلى ذلك فهي تمتلك خصائص مضادة للفطريات، والفيروسات، والالتهابات، والاكتئاب. حتى الآن لم يكتشف العلماء سوى جزء بسيط من الفوائد الصحية، ولكن البحث العلمي يدعمها، ولهذا عليك معرفتها حسبما ذكرها موقع Healthline.
1- المورينجا مغذية للغاية المورينجا غنية بالمعادن والفيتامينات مثل فيتامين B6، B12، والحديد والمغنيسيوم وفيتامين A، وفي بعض الدول الأوروبية تباع الأوراق كمكملات غذائية، سواء على شكل مسحوق أو كبسولة. قد تحتوي أوراق المورينجا على مستويات عالية من المواد التي تحارب البكتيريا التي يمكن أن تقلل من امتصاص
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الساونا

الساونا مرهقة كالتمارين.. تزيد ضربات القلب

الساونا من الممارسات التي لها فائدة كبيرة، حيث تجلس في غرفة صغيرة درجة حرارتها عالية ويكسوها البخار، فيبدأ جسمك في التعرق وتبدأ تشعر بالاسترخاء لفترة زمنية معينة، وفي بعض الأحيان قد تشعر كما لو أنك تبذل مجهودا كبيرا وأنت جالس داخلها، حيث تشير الأبحاث إلى أن الساونا يمكن أن تكون مرهقة مثل ممارسة التمرين، كما وجدت دراسة أن قضاء 25 دقيقة في الساونا يرفع معدل ضربات القلب للشخص وضغط الدم بنفس القدر إذا كنت تتمرن على جهاز التجديف، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الهواتف-الذكية

داء الآيفون.. إدمانك لهاتفك قد يؤدي لضمور في الأوتار

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من يومنا، حتى زاد الأمر وأصبحنا نقضي معظم أوقاتنا أمام شاشات هواتفنا، ووصل منا البعض إلى درجة الإدمان. مما أدى إلى مخاطر عدة على نمط حياتنا تمثلت في انعدام الحياة الاجتماعية والتواصل الشفهي مع من حولنا. لا يقتصر الأمر على الجانب الاجتماعي فقط، بل أثبتت العديد من الدراسات مؤخرًا، أن الاستخدام المبالغ فيه للهواتف الذكية، قد يسبب العديد من الأمراض الخطيرة. حذر العديد من الأطباء حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من الهوس المفرط في استخدام الهواتف الذكية، والتي قد تؤدي إلى وباء، تم تسميته بوباء "أيدي الآيفون".
قشرة-الشعر

لفروة رأس نظيفة وخالية من القشرة.. الملح كلمة السر

مشاكل فروة الرأس من الأمور المزعجة لكل فتاة، خاصة إذا تعلقت المشاكل بقشرة الشعر أو الرائحة الكريهة، الكثير من الفتيات يفكرن في استخدام مستحضرات عناية بالشعر بأسعار باهظة دون الحصول على نتيجة إيجابية، الوصفات الطبيعية تكون مناسبة وتساعدك، ومنها الملح الذي لا يعرف الكثير منا فوائده بصرف النظر عن استخدامه في الأكل فقط، فالملح يساعد على تنظيف فروة الرأس بشكل قوي ويحمي من الفطريات والبكتيريا، كما أنه يحتوي على الكثير من المعادن التي تساعد في لمعان الشعر، في السطور التالية نتعرف على فوائد الملح للشعر..
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القهوة-والشاي-على متن-الطائرة (2)

دراسة: 25 كوبا قهوة يوميا لا يصيبك بتصلب الشرايين

هناك بعض الجدل المثار منذ فترة طويلة حول تأثير القهوة على صحة القلب والشرايين، وكشفت دراسات سابقة أن الإفراط في شرب القهوة له آثار سلبية على الشرايين، ولكن الخبر السار، أن الدراسات الحديثة تكشف عكس ذلك، حيث وجدت إحداها أنه يمكنك شرب ما يصل إلى 25 كوبًا من القهوة يوميًا دون حدوث تصلب الشرايين - وهو عامل خطر للنوبات القلبية والسكتة الدماغية. لمساعدتك في تحديد مقدار القهوة الذي عليك تناوله، إليك تحليل للدراسة الجديدة، وأبحاث أخرى حول الآثار الصحية للقهوة، وبعض نصائح الخبراء، حسبما ذكرها موقع Healthline.
تجنب-مشكلات-المعدة-في-العيد

تجنب مشكلات المعدة في العيد بـ8 نصائح سحرية

تعودت المعدة خلال رمضان على نظام غذائي معين، حتى وإن كنت تتناول الحلويات وتشرب الكثير من العصائر والسوائل، وذلك لأن الإفطار والسحور بمواعيد محددة، كما أنك كنت تحاول الانضباط في طريقة تناولك الأطعمة حتى لا تُصاب بمشكلات في المعدة خلال الصيام. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، رائحة الكعك والحلويات الأخرى تغزو المحلات من حولك وحتى في البيت، وفي أول يوم تعود إلى تناول وجباتك الطبيعية، ولكن هذا لا يعني أن تأكل الكثير من الأصناف خاصة الحلويات، وإذا كان الكعك والبسكويت من المغريات بالنسبة لك، فعليك أن تعرف كيف تتجنب مشكلات المعدة في أول يوم العيد.
نصائح-لمرضى-الكلى

خفف موالح وحلويات.. دليل مريض الكلى في عيد الفطر

مثلما يحتاج مرضى السكري إلى الانتباه لصحتهم خلال العيد، فإن الأمر يسري أيضا على مرضى الكلى، وذلك لأن النظام الغذائي له تأثير كبير على صحة الكليتين، خاصة إذا كانت حالة المريض حرجة. فهناك روشتة على مريض الكلى اتباعها في رمضان، وذلك للحفاظ على صحة الكليتين والقيام بالوظائف المحددة في الجسم، وأثبتت الدراسات والأبحاث أن الكثير من الحلويات والموالح لها تأثير سلبي عليهما، ولهذا هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال أيام العيد لقضائها بسلام، تعرف على أبرز هذه النصائح.
كحك-العيد

لمريض السكري.. كحك العيد لذيذ ولكن لا تكثر منه

العيد فرحة؛ بالصلاة، ولمة العيلة، والأصدقاء، وطبق الكحك والبيتي فور والبسكويت الموجود على المائدة طوال اليوم، ولا يخلو منزلك من الشيكولاتة والبونبوني والمكسرات كالفول السوداني، كما أن الرنجة والفسيخ أكلة رسمية في أول يوم العيد، سواء بتناولها في المنزل أو في الحدائق العامة. وانتظم مرضى السكري في رمضان بمجموعة من التعليمات التي تساعد في ضبط مستويات السكر بالدم، لكي لا تحدث مشكلات صحية خلال الصيام، وفي أول يوم العيد، على هؤلاء الاشخاص التركيز جيدا والحفاظ على صحتهم من خلال عدم الإفراط في تناول حلوى العيد بأنواعها المختلفة.
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