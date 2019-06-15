«نتفليكس» تستعين بـ«أبلة فاهيتا» للترويج لـ«جن»

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أبلة فاهيتا

استعانت شبكة "نتفليكس" العالمية، لمسلسلها الأردني المثير للجدل "جن"، بالدمية "أبلة فاهيتا" والتي تغيب عن الظهور منذ أكثر من عام بعد إيقاف برنامجها "لايف من الدوبلكس" عبر فضائية CBC. ونشرت الشبكة العالمية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تظهر فيه "أبلة فاهيتا" وهي تحمل جهاز "لاب توب"، وتبحث عن مسلسل لمشاهدتها، وحينما ترى إعلانات مسلسل "جن" تقرر مشاهدة حلقاته، وبعدما تبدأ بالفعل في مشاهدته، تفاجأ بعد مرور ساعتين بدخول أحد أبطاله عليها غرفة نومها.

"أبلة فاهيتا" مقدمة برنامج ترفيهي "لايف من الدوبلكس"، تم تقديمه على قناة CBC لأكثر من 3 سنوات متتالية، قبل أن يتم إيقاف البرنامج من قِبل القناة وذلك بعد تورط العمل في عدة قضايا وصلت إلى أكثر من 300 قضية، حسب بيان للقناة في مارس الماضي. وكانت حالة من الغضب قد انتابت الجمهور الأردني بعد عرض أول حلقة من