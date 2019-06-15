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«نتفليكس» تستعين بـ«أبلة فاهيتا» للترويج لـ«جن»

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
استعانت شبكة "نتفليكس" العالمية، لمسلسلها الأردني المثير للجدل "جن"، بالدمية "أبلة فاهيتا" والتي تغيب عن الظهور منذ أكثر من عام بعد إيقاف برنامجها "لايف من الدوبلكس" عبر فضائية CBC. ونشرت الشبكة العالمية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تظهر فيه "أبلة فاهيتا" وهي تحمل جهاز "لاب توب"، وتبحث عن مسلسل لمشاهدتها، وحينما ترى إعلانات مسلسل "جن" تقرر مشاهدة حلقاته، وبعدما تبدأ بالفعل في مشاهدته، تفاجأ بعد مرور ساعتين بدخول أحد أبطاله عليها غرفة نومها.
"أبلة فاهيتا" مقدمة برنامج ترفيهي "لايف من الدوبلكس"، تم تقديمه على قناة CBC لأكثر من 3 سنوات متتالية، قبل أن يتم إيقاف البرنامج من قِبل القناة وذلك بعد تورط العمل في عدة قضايا وصلت إلى أكثر من 300 قضية، حسب بيان للقناة في مارس الماضي. وكانت حالة من الغضب قد انتابت الجمهور الأردني بعد عرض أول حلقة من
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هالة-صدقى

10معلومات عن هالة صدقي| شبهها يوسف شاهين بـ«المليجي»

فتاة تحلم بالتمثيل من صغرها على الرغم من كونها حاصلة على ليسانس الآداب قسم التاريخ عام 1981، فلم تلتفت إلى تخصصها وفي أثناء دراستها الجامعية ذهبت لزيارة أستوديوهات التليفزيون، وهناك التقت مع المخرج الراحل نور الدمرداش، الذي كان يصور عملا جديدا للفنانة إلهام شاهين التي لم تكن قد حصلت على شهرتها بعد، فأخبرته الفتاة بحبها للتمثيل فعرض عليها دور سبّاحة في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" عام 1979، ومن هنا جاءت انطلاقة الفنانة هالة صدقي في عالم الفن. وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.
مسلسل-جن-الاردنى

مسلسل «جن» يفتح النار على نتفلكس بسبب مشاهده الخارجة

هناك الكثير من الأساطير حول الجن التي توارثناها وكانت جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا العربية، رغم رفض البعض لها، ولكن تبقى هذه القصص مادة مثيرة للجميع بمختلف معتقداتهم، وهذا تحديدًا ما اختارته شبكة «نتفلكس» لإنتاج أول مسلسل عربي.. «جن» الذى تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الأردنيين بمرحلة الثانوية، جميعهم فى سن المراهقة، تنطلق أحداثه من خروجهم فى رحلة مدرسية إلى مدينة البترا السياحية، وهناك تقع الكثير من الأحداث غير المتوقعة، تنتج عنها اندماج بين عالمي الإنس والجن، (جني) خير و(جنية) شريرة يحولان عالم البشر إلى معركة دموية بطلها القوة الخارقة.
يوسف شعبان

الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان اليوم

قرر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، تكريم الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم السبت فى السادسة مساءً بنادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، بحضور السفير الفلسطينى بالقاهرة نيابة عن الرئيس، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة. كُرم "شعبان" مؤخرا فى مهرجان هرم الإبداع، فى الدورة الثانية له، على مشواره الفني وأعماله المتميزة، فى حفل أقيم بدار الأوبرا تحت عنوان «أفضل مئة شخصية مؤثرة بالوطن العربي»، وشهدت تلك الدورة تكريم الفنانة سماح أنور أيضًا.
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مسلسل-جن-الاردنى

مسلسل «جن» يفتح النار على نتفلكس بسبب مشاهده الخارجة

هناك الكثير من الأساطير حول الجن التي توارثناها وكانت جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا العربية، رغم رفض البعض لها، ولكن تبقى هذه القصص مادة مثيرة للجميع بمختلف معتقداتهم، وهذا تحديدًا ما اختارته شبكة «نتفلكس» لإنتاج أول مسلسل عربي.. «جن» الذى تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الأردنيين بمرحلة الثانوية، جميعهم فى سن المراهقة، تنطلق أحداثه من خروجهم فى رحلة مدرسية إلى مدينة البترا السياحية، وهناك تقع الكثير من الأحداث غير المتوقعة، تنتج عنها اندماج بين عالمي الإنس والجن، (جني) خير و(جنية) شريرة يحولان عالم البشر إلى معركة دموية بطلها القوة الخارقة.
مسلسل-جن-الاردنى

نقيب فناني الأردن: «جن» صوّر دون علمنا (فيديو)

قال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن هناك العديد من ردود الأفعال حول مسلسل "جن" بعد عرض أول حلقة منه على شبكة "نتفليكس" كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة، وعليه خاطب المدعي العام الأردني وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل، لافتًا إلى أن "جن" تم تصويره في الأردن دون علم النقابة، مشيرًا إلى أن من جسدوا الأدوار ليسوا مسجلين في النقابة وهم شباب ليس لهم حضور فني، مؤكدًا دعم نقابة الفنانين الأردنيين للشباب، ولكن في إطار الآداء والثقافة العامة.
نتفليكس (2)

«نتفليكس» ترد على وقف عرض مسلسلها في الأردن

أصدرت الشبكة الأمريكية "نتفليكس"، بيانًا ردت فيه على قرار النائب العام في عمان، وقف عرض "جن"، وهو أول مسلسل عربي تنتجه الشركة. وجاء في البيان المنشور عبر حساب الشبكة على تويتر: "تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِن، ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل، موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية، ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة".
مسلسل-جن-الاردنى

الأردن توقف عرض مسلسل «جن»: به مشاهد خارجة

حالة من الغضب انتابت الجمهور الأردني بعد عرض أول حلقة من مسلسل "جن"، الذي يعرض على شبكة «نتفليكس» كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة. الانتقادات جاءت بسبب ما قاله متابعون إن المسلسل يحتوي على ألفاظ ومشاهد خارجة، بحسب صحف أردنية، نقلت خبرًا اليوم يفيد مخاطبة المدعي العام في الأردن للهيئة الملكية للأفلام وهيئة المرئي والمسموع من أجل وقف بث المسلسل، إلا أنهما نفتا مسؤوليتهما، فطالب النائب العام لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل.
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