سيباستيان ديسابر: نستطيع تخطي الفراعنة

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

ديسابر

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث قال ديسابر في تصريحات صحفية اليوم السبت للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن منتخب أوغندا جاهز لمواجهة المنتخب الوطني ضمن مباريات المجموعة الأولى، مؤكدًا أن فريقه يستطيع تخطي الفراعنة المتوج بسبعة ألقاب. وأكد ديسابر أن مواجهة مصر دائمًا ما تكون مواجهة ممتعة، لقد تمت المواجهة من قبل في كأس الأمم الإفريقية الماضية بالجابون وفازوا علينا بالإضافة إلى مواجهتنا خلال تصفيات كأس العالم بروسيا 2018 وفزنا عليهم.

وأضاف ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا قائلا: "هدفنا هو التأهل بعد مرحلة المجموعات ثم نرى ما سيحدث بعد ذلك، هذه قرعة صعبة بالنسبة لنا لكن علينا الاعتياد على الموقف بسرعة والتخطيط له". واختتم سباستيان ديسابر تصريحاته بأن فريقه لديه الكفاءة وأنهم سيبذلون 100% من قدرتنا لتحقيق النتائج الإيجابية لأننا