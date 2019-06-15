جريمة

مراكز الموت.. الداخلية تداهم 4 منشآت طبية في المقطم

جهود أمنية متواصلة تقدمها وزارة الداخلية في ملاحقة أصحاب المصحات والمراكز الطبية المخالفة التي تعمل بدون ترخيص بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة
تحرير:محمد الشاملي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
مركز طبي - أرشيفية
مركز طبي - أرشيفية
السابعة والنصف صباح يوم 11 أغسطس الماضي استيقظ مهندس على صوت هرج ومرج وتحديدا بمنطقة "د" في هضبة الأهرام القريبة من المنطقة الأثرية بالجيزة، ولاحظ أن عددا كبيرا من الشباب يهرولون في الشارع دون سبب وصولا إلى منطقة الخدمات المتاخمة للجبال، أعقبها تجمع الأهالي الذين اكتشفوا الطامة الكبرى التي وقعت بين جدران شقتين بالطابقين الأول والثاني في العقار رقم "51" المخصص كمصحة لعلاج الإدمان؛ إذ توفي أحد النزلاء وشهرته "ميدو" لتتوالى المفاجآت أمام جهات التحقيق.
توصل رجال المباحث وفريق النيابة العامة -آنذاك- إلى أن المصحة غير مرخصة، وأن القائمين عليها غير مؤهلين لتلك المهمة فضلا عن حصولهم على مبالغ مالية مرتفعة بزعم امتلاكهم الخبرة الكافية. كانت تلك الواقعة بمثابة جرس إنذار دفع الأجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والصحة لشن حملات تفتيشية مكبرة على مصحات علاج
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الانتحار شنقا - أرشيفية

عاتبته أمه للتدخين.. طفل ينتحر في مسجد بالإسماعيلية

أقدم طفل على شنق نفسه، اليوم السبت، داخل مسجد تحت الإنشاء بإحدى المزارع بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بعد نشوب خلاف بينه وبين والدته، التي كانت تنصحه بالإقلاع عن التدخين، ما أثر فى نفسيته ودفعه للانتحار. تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم خالد الشيخ نائب مأمور مركز القصاصين، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل مشنوق داخل أحد المساجد ما زال تحت الإنشاء، في إحدى المناطق الزراعية.
جثة-فتاة

طعنه بمفك.. صاحب ورشة يقتل طليق شقيقته في «الظاهر»

دفعت الخلافات العائلية صاحب ورشة أحذية للتخلص من طليق شقيقته بمنطقة الظاهر، استل «مفك» وسدد به طعنة نافذة في صدر الأخير، أودت بحياته في الحال، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول من الأهالي في الشارع، قبل أن يتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه بها.
المتهمين بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة (5)

الداخلية تلاحق المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة المتهمين وأصحاب صفحات فيسبوك ممن يستغلون قدرتهم التكنولوجية في نشر وتسريب نماذج من أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص والقائمين على صفحات الغش والمتاجرين بأدوات تسهيل عملية غش الامتحانات داخل اللجان، كان آخرها اليوم السبت بالقبض على 5 أشخاص بأماكن ومحافظات متفرقة لممارستهم نفس النشاط، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها نظير تسريب النماذج، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
متهمين-بالسرقة (2)

حاميها حراميها.. كشف غموض سرقة فيلا بالشروق

لم يخطر ببال مالكة فيلا بمنطقة الشروق أن الشاب الذى وفرت له فرصة عمل لديها، واستأمنته على فيلتها لحراستها، سيكون المخطط الأول لسرقة مسكنها بالاستعانة بعاطل وسائق من معارفه، إذ عادت إلى فيلتها لتفاجأ باقتحامها وسرقة بعض محتوياتها، فذهبت إلى قسم الشرطة لتبلغ بالسرقة دون أن تتهم أحدا، وتجنبت اتهام حارس الفيلا قائلة إنه صبي صغير لا يمكن أن يرتكب جريمة فى حقها، حتى كشفت جهود فريق البحث عن أن الجاني هو حارس الفيلا البالغ من العمر 19 سنة، وسبق اتهامه فى قضية "أحداث"، بالتعاون مع عاطل سبق اتهامه فى قضية سرقة مساكن، وسائق.
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سلاح-ومخدرات

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.
قتل

جريمة على الفطار.. تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقه

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيق زوجته لوجود خلافات عائلية بينهما، وأوضحت تحريات رجال المباحث والتحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عاطل وصهره، بمنطقة الأسمرات بحي المقطمفي محافظة القاهرة عقب الإفطار، أسفرت عن مصرع المجنى عليه، واستدعت النيابة العامة شهود العيان لسماع أقوالهم، وكذلك زوجة المجنى عليه "شقيقة المتهم" التي أوضحت في أقوالها لرجال المباحث أن زوجها هو من افتعل المشاجرة أولاً.
خطف (1)

سر الـ10 آلاف جنيه في اختطاف ميكانيكي بالعمرانية

لم يتردد عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات في الإقدام على اختطاف نجل ميكانيكي دراجات نارية بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة بسبب خلاف على مبلغ مالي يقدر بنحو 10 آلاف جنيه قيمة دراجة اشتراها المختطف منه ومتبقي عليه 10 آلاف جنيه من قيمتها فاستعان بأحد أصدقائه لتنفيذ مخططه، واحتجزا الشاب المقصود في شقة بنفس المنطقة وطلبا فدية مالية بنفس القيمة من والده إلا أن الأخير لجأ إلى الشرطة التي أعدت خطة محكمة انتهت بالإيقاع بالمتهمين وتحرير نجل الميكانيكي دون تعرضه لمكروه.
جثة-فى-شقة

القاتل ليس غريبا.. حل لغز جريمة «ذبيحة عين شمس»

نجح ضباط مباحث عين شمس، اليوم الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز مذبوحة داخل شقتها، وتبين أن عاملا بمحل عصير ملك زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه طرق الباب عليها مستغلا تواجد زوجها بمحل عمله، وطعنها بسكين لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية، ما دفعه للتخطيط لسرقتها، وقال المتهم إنه توجه لشقة الضحية وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض، فأحدث إصابتها وتركها غارقة في دمائها، واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وفر هاربا حتى فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.
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