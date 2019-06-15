مصرع 8 وإصابة 16 في انفجارين بالصومال

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

انفجار - صورة أرشيفية

أعلنت خدمة الإسعاف الصومالية مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين، في الانفجارين اللذين وقعا في وقت سابق اليوم السبت في العاصمة الصومالية مقديشيو. وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن هناك حالات حرجة بين المصابين، لافتة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجارين. لقى 10 ضباط من الشرطة الكينية، مصرعهم، اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا".

وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت، أن متطرفين أطلقوا الرصاص في وسط بلدة واجير وخطفوا 3 من جنود الاحتياط. ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، "الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.وتهدف حركة "الشباب" للسيطرة