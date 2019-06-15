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مقتل 8 وإصابة 16 حصيلة ضحايا انفجارين في الصومال

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
انفجار - صورة أرشيفية
انفجار - صورة أرشيفية
أعلنت خدمة الإسعاف الصومالية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارين وقعا صباح اليوم السبت في العاصمة الصومالية مقديشيو إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن هناك حالات حرجة بين المصابين، لافتة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجارين. ولقى 10 ضباط من الشرطة الكينية، مصرعهم، اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا".
وكانت الشرطة الكينية أعلنت، أن متطرفين أطلقوا الرصاص في وسط بلدة واجير وخطفوا 3 من جنود الاحتياط. ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، "الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف حركة "الشباب" للسيطرة على
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مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

مهام وتشكيلات البحرية الإيرانية تحرج واشنطن سياسيا

تنذر التحديات والصراعات الحالية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بعواقب وخيمة على المستوى السياسي أو العسكري، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها المنطقة في أعقاب استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان خلال الأيام القليلة الماضية. وفي أعقاب اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني لإيران بالوقوف خلف تلك الهجمات التي تهدف لهدم استقرار وأمن المنطقة المؤثرة فى مستوى حركة التجارة العالمية، توجهت الأنظار إلى القدرات البحرية الإيرانية، التي تعد التهديد الأبرز في المنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
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هجوم خليج عمان.. تنصل إيراني وتأكيد أمريكي

يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوما تلو الآخر نتيجة إصرار الأخيرة على تصعيد هجماتها في الآونة الأخيرة، فقد أصبح استهداف ناقلات النفط أبرز أهدافها، فبعد شهر من تدمير أربع ناقلات وسفن شحن في هجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، جاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وكل الأدلة تشير إلى تورط طهران في تلك الهجمات، وبدا التساؤل واضحا هل اقتربت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران على خلفية التصعيد الإيراني في المياه الدولية؟
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بعد حريقها.. إقامة أول قداس في كاتدرائية باريس

يترأس أسقف باريس ميشال أوبوتي بعد ظهر السبت أول قداس في نوتردام منذ الحريق الذي دمر قسما من الكاتدرائية قبل شهرين، سيحضره نحو ثلاثين شخصا فقط نصفهم من رجال الدين. وقالت أبرشية باريس، إن القداس لن يحضره مصلون "لأسباب أمنية واضحة"، لكن ستقوم قناة "كي تي أو" الكاثوليكية بنقل وقائعه مباشرة "ليتمكن المسيحيون من المشاركة فيه". وسيبدأ القداس في الكنيسة الواقعة خلف الجوقة، وهو مكان تم تأمينه. كما سيحضر القداس خادم رعية الكاتدرائية المونسنيور باتريك شوفيه وعدد من الكهنة ومتطوعون وأشخاص يعملون في الورشة وعاملون في أبرشية باريس، بحسب "فرانس 24".
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ارتفاع تكاليف تأمين السفن بعد هجمات خليج عمان

شهدت أسعار التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط، ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 10%، وذلك بعد الهجوم على ناقلتي نفط، صباح أمس الخميس، كانتا تمران في خليج عمان، ومن المتوقع أن تشهد تكاليف التأمين على السفن المزيد من الزيادة في حال تصاعد التوترات في المنطقة.وتقول شركات التأمين على السفن إن أضخم السفن التي تمر عبر منطقة الخليج تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 200 ألف دولار للرحلة الواحدة -مدتها 7 أيام-، ما يقارب ضعفي التكلفة التي كانت عليها في وقت سابق هذا الأسبوع.
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انفجار في السودان

مقتل 10 ضباط من شرطة كينيا في انفجار قرب الصومال

لقى 10 ضباط على الأقل من الشرطة الكينية، مصرعهم، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا". وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت، أن متطرفين أطلقوا الرصاص في وسط بلدة واجير وخطفوا 3 من جنود الاحتياط. ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، "الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.
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استهدفا النواب والأمن.. انفجاران يهزان عاصمة الصومال

شهدت العاصمة الصومالية مقديشيو، اليوم السبت، انفجارين، ما أسفر عن إصابة شخص واحد. وأفادت مواقع محلية صومالية بأن "الانفجار الأول ضرب منطقة سيادكا، القريبة من مجلس النواب، والثاني كان بالقرب من حاجز أمني". ونقلت عن شهود عيان القول إن "الانفجار الثاني وقع بعد أن أوقفت قوات الأمن سيارة محملة بالمتفجرات، وأسفر الانفجار عن إصابة السائق، الذي تم توقيفه لاحقا"، بحسب "سبوتنيك". ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.
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إصابة 42 شخصا في انفجار مصنع ديناميت بروسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، وقوع انفجارات في مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا ما أسفر عن إصابة 42 شخصًا. وذكرت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة (تاس) الروسية، أنه تم نقل 14 مصابًا إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم، مشيرة إلى أن المصابين لا يعاني أي منهم من إصابة خطيرة جراء الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم. وبحسب ما نقلت فرانس برس، فقد وقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دزيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو.
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مصر تدين انفجار ليون الفرنسية: أعمال وحشية

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 24 مايو الجاري، الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، ما أسفر عن إصابة عدد المواطنين. وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة شفاء المصابين في هذا الهجوم الخسيس، مؤكدةً وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا الصديقة في مواجهة تلك الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء. وأعلنت النيابة الفرنسية، الجمعة، أنها تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة ليون على أنه "هجوم إرهابي". وقالت متحدثة باسم النيابة الفرنسية، في تصريح لـCNN، إن القنبلة كانت طرد مفخخ وممتلئة بالمسامير.
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