رياضة

الأهلي يستقر على مكان المعسكر الخارجي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
الأهلي
الأهلي
يتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي، إلى إسبانيا الثلاثاء المُقبل لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة، وتشهد رحلة عبدالحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك، بعد أن قدمت عدة دول أبرزها ألمانيا والنمسا وإيطاليا استعدادها لإقامة المعسكر بإحدى تلك البلاد، إلا أن الجهاز الفني استقر على إسبانيا.
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي للاعبين، بعد أن تم تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لما بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي
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ديسابر (2)

سيباستيان ديسابر: نستطيع تخطي الفراعنة

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث قال ديسابر في تصريحات صحفية اليوم السبت للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن منتخب أوغندا جاهز لمواجهة المنتخب الوطني ضمن مباريات المجموعة الأولى، مؤكدًا أن فريقه يستطيع تخطي الفراعنة المتوج بسبعة ألقاب. وأكد ديسابر أن مواجهة مصر دائمًا ما تكون مواجهة ممتعة، لقد تمت المواجهة من قبل في كأس الأمم الإفريقية الماضية بالجابون وفازوا علينا بالإضافة إلى مواجهتنا خلال تصفيات كأس العالم بروسيا 2018 وفزنا عليهم.
منتخب السنغال‎

نجم السنغال السابق: قادرون على التتويج بأمم إفريقيا

يرى السنغالي حبيب بييه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أنّ منتخب بلاده، لديه القدرة على الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قال في تصريحات صحفية فرنسية: "أظن أننا من أبرز المرشحين، أعتقد أنّ السنغال لديها القدرة على الفوز بكأس الأمم الإفريقية". وأضاف حبيب بييه خلال تصريحاته أنه كان يعتقد أن منتخب بلاده يفتقر إلى الشخصية بعدما فشل في التأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، ولكنه يعترف أنه كان مخطئًا في هذا الاعتقاد، لأنهم يفتقرون لبعض الأشياء الصغيرة فقط.
اتحاد-الكرة

ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء المناطق

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء الفروع والمناطق بمقر الجبلاية، وجاء الاجتماع لمناقشة التنسيق بين الاتحاد والفروع والمناطق من أجل رفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة قبل الموسم الجديد، وغاب أحمد مجاهد عن الاجتماع لوجوده مع اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، وعصام عبدالفتاح لانشغاله مع لجنة حكام الكاف، وكل من مجدي عبدالغني وحازم إمام لتواجدهما خارج مصر، وهاني أبو ريدة في اجتماع مع الوزراء للتنسيق حول بطولة إفريقيا.
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رمضان-صبحى

تفاصيل خناقة رمضان صبحي وإسلام محارب في مران الأهلي

علمت «التحرير» تفاصيل الاشتباك الذي وقع بين الثنائي رمضان صبحي وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هامش المران الجماعي، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، الأمر الذي استدعى تدخل العديد من اللاعبين للفصل بينهما، وعلى إثر ذلك قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع عقوبة وفقًا للائحة، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة. جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.
عمرو جمال‎ (1)

الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن توقيع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر، على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ويغيب عمرو جمال عن الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل اعتماده على الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن، وعدم الاعتماد نهائيًا على عمرو جمال الذي تم قيده في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
لاسارتى

جلسة بين عبدالحفيظ ولاسارتي لمناقشة خطة عمل الفريق

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ المشرف على فريق الكرة مساء اليوم الخميس، من أجل وضع خطة الفريق خلال الأيام المُقبلة، بعدما تأكد عدم خوضه أي مباريات رسمية بمسابقة الدوري المصري الممتاز أو مسابقة كأس مصر إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المُقبل وحتى 19 يوليو ويشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.
أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
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