الأهلي يستقر على مكان المعسكر الخارجي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

الأهلي

يتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي، إلى إسبانيا الثلاثاء المُقبل لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة، وتشهد رحلة عبدالحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك، بعد أن قدمت عدة دول أبرزها ألمانيا والنمسا وإيطاليا استعدادها لإقامة المعسكر بإحدى تلك البلاد، إلا أن الجهاز الفني استقر على إسبانيا.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي للاعبين، بعد أن تم تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لما بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي