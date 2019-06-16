ديتوكس السكر لـ10 أيام.. طريقك للتخلص من السموم

يجب عليك على الفور قطع جميع أشكال السكر والدقيق والمحليات الصناعية والأطعمة المصنعة، بالإضافة إلى الامتناع عن تناول أي شيء يحتوي على الدهون غير المشبعة أو المهدرجة
يمكن للإفراط في تناول مستويات عالية من السكر أن يغير بشكل كبير آلية عقلك للمتعة والمكافأة، وإذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون الحلويات بانتظام فإنها تجعلك تشعر بالجوع المستمر.
السكر المكرر يحتوي على ما يصل إلى 99.7% من السعرات الحرارية النقية، ولا توجد الفيتامينات والمعادن والدهون والبروتينات أو المغذيات النباتية، ليس هناك سوى الكربوهيدرات البسيطة التي تزيد من مستويات السكر في الدم وعملية تحطم السكر، ولهذا فإنه السبب الرئيسي وراء ارتفاع من يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
والسكر بجميع أشكاله السبب الرئيسي للسمنة حول العالم والكثير من الأمراض المزمنة، ولهذا أنت في حاجة إلى التخلص من السموم وإعطاء جسمك وقتًا كافيًا لإعادة ضبط نفسه.
في حالة إدمان السكر، سيسمح التخلص من السموم لمدة 10 أيام لجسمك بإعادة توازن مستويات الهرمونات والبكتيريا الجيدة في الأمعاء، لذا استخدم هذه
والسكر بجميع أشكاله السبب الرئيسي للسمنة حول العالم والكثير من الأمراض المزمنة، ولهذا أنت في حاجة إلى التخلص من السموم وإعطاء جسمك وقتًا كافيًا لإعادة ضبط نفسه.
في حالة إدمان السكر، سيسمح التخلص من السموم لمدة 10 أيام لجسمك بإعادة توازن مستويات الهرمونات والبكتيريا الجيدة في الأمعاء، لذا استخدم هذه الطرق لمدة 10 أيام لوقف الرغبة الشديدة في تناول السكر:
1- الامتناع عن جميع أنواع السكر
يجب عليك على الفور قطع جميع أشكال السكر والدقيق والمحليات الصناعية والأطعمة المصنعة، بالإضافة إلى الامتناع عن تناول أي شيء يحتوي على الدهون غير المشبعة أو المهدرجة.
بالطبع، هذه الخطوة لن تكون سهلة وتتطلب بعض التحضير، ولكن إذا ركزت وجباتك على الأطعمة الحقيقية والطازجة الكاملة، فسترى بعض التحسينات الرئيسية في غضون 3 أيام من بدء التخلص من السكر.
2- تجنب المشروبات المحلاة بالسكر
عليك تجنب العصائر والمشروبات الغازية والمشروبات الرياضية والشاي الحلو التي تستهلك جميعها كثيرا، ولأن هذه المشروبات لا تحتوي على أي ألياف غذائية، فأنت لا تشعر بالشبع، لذا تأكل كثيرا طوال اليوم وتتوق للمزيد من السكر والكربوهيدرات، وعندما يوجد الكثير من الفركتوز في الجسم، تتراكم الدهون في منطقة البطن، لهذا احذر كثيرا.
3- ابدأ يومك بالبروتين
إن تناول البروتين تقريبًا بحجم راحة يدك في كل وجبة هو أفضل طريقة للحفاظ على مستويات السكر في الدم، وهذا سيساعدك على تقليل الرغبة الشديدة والحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم، وتشمل المصادر الجيدة للبروتين البذور والمكسرات والسمك والبيض والدجاج واللحوم.
4- تناول الكربوهيدرات الصحية
طالما تأكل النوع المناسب من الكربوهيدرات، يمكنك الحصول على ما تريد، وتعد الخضراوات غير النشوية مثل البروكلي والقرنبيط والفاصوليا الخضراء واللفت والطماطم والهليون والمشروم والبصل والكوسة والخرشوف والفلفل الحلو مصادر جيدة للكربوهيدرات الصحية.
5- استبدال الدهون الصحية بالسكر
تناول الدهون الصحية لن يزيد وزنك ولكن السكر يفعل ذلك، لذا عليك تناول وجبة خفيفة خلال الـ10 أيام تتضمن المكسرات والبذور، إلى جانب زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو ودهون أوميجا 3 من الأطعمة البحرية مثل الطحالب والأسماك وما إلى ذلك.
6- كن مستعدا لنسيان إحدى الوجبات
قد تنسى تناول إحدى وجباتك في يوم مليء بالعمل، وهذا يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، عندما يحدث ذلك، سيرسل جسمك إشارات إلى عقلك لإخبارك أنك جائع، وفي تلك الحالة قد تتناول أطعمة تحتوي على الكثير من السكر، لذا عليك أخذ بعض المكسرات معك أو الفواكه مثل التوت البري.
7- تنشيط العصب المبهم
الكورتيزول هو الهرمون الذي ينتجه جسمك نتيجة للإجهاد، وعندما يرتفع الكورتيزول، تشتهي الأطعمة الحلوة وهذا يجعل الإقلاع عن السكر أكثر صعوبة، ولمواجهة هذه الاستجابة الفسيولوجية، أظهرت الدراسات أن أخذ نفس عميق لتنشيط العصب المبهم يمكن أن يساعد الجسم كله على الاسترخاء.
8- تخلص من الالتهابات
تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات يمكن أن يساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن الالتهابات تؤدي إلى اختلالات السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين، لذا فكر في إضافة بعض الأعشاب القوية المضادة للالتهابات إلى وجباتك، مثل الثوم والزنجبيل والكركم والبقدونس وما إلى ذلك.