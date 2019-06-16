ديتوكس السكر لـ10 أيام.. طريقك للتخلص من السموم

يجب عليك على الفور قطع جميع أشكال السكر والدقيق والمحليات الصناعية والأطعمة المصنعة، بالإضافة إلى الامتناع عن تناول أي شيء يحتوي على الدهون غير المشبعة أو المهدرجة

تحرير:فيروز ياسر ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

ديتوكس السكر

يمكن للإفراط في تناول مستويات عالية من السكر أن يغير بشكل كبير آلية عقلك للمتعة والمكافأة، وإذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون الحلويات بانتظام فإنها تجعلك تشعر بالجوع المستمر. السكر المكرر يحتوي على ما يصل إلى 99.7% من السعرات الحرارية النقية، ولا توجد الفيتامينات والمعادن والدهون والبروتينات أو المغذيات النباتية، ليس هناك سوى الكربوهيدرات البسيطة التي تزيد من مستويات السكر في الدم وعملية تحطم السكر، ولهذا فإنه السبب الرئيسي وراء ارتفاع من يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.

والسكر بجميع أشكاله السبب الرئيسي للسمنة حول العالم والكثير من الأمراض المزمنة، ولهذا أنت في حاجة إلى التخلص من السموم وإعطاء جسمك وقتًا كافيًا لإعادة ضبط نفسه. في حالة إدمان السكر، سيسمح التخلص من السموم لمدة 10 أيام لجسمك بإعادة توازن مستويات الهرمونات والبكتيريا الجيدة في الأمعاء، لذا استخدم هذه