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ديتوكس السكر لـ10 أيام.. طريقك للتخلص من السموم

يجب عليك على الفور قطع جميع أشكال السكر والدقيق والمحليات الصناعية والأطعمة المصنعة، بالإضافة إلى الامتناع عن تناول أي شيء يحتوي على الدهون غير المشبعة أو المهدرجة
تحرير:فيروز ياسر ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
ديتوكس السكر
ديتوكس السكر
يمكن للإفراط في تناول مستويات عالية من السكر أن يغير بشكل كبير آلية عقلك للمتعة والمكافأة، وإذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون الحلويات بانتظام فإنها تجعلك تشعر بالجوع المستمر. السكر المكرر يحتوي على ما يصل إلى 99.7% من السعرات الحرارية النقية، ولا توجد الفيتامينات والمعادن والدهون والبروتينات أو المغذيات النباتية، ليس هناك سوى الكربوهيدرات البسيطة التي تزيد من مستويات السكر في الدم وعملية تحطم السكر، ولهذا فإنه السبب الرئيسي وراء ارتفاع من يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
والسكر بجميع أشكاله السبب الرئيسي للسمنة حول العالم والكثير من الأمراض المزمنة، ولهذا أنت في حاجة إلى التخلص من السموم وإعطاء جسمك وقتًا كافيًا لإعادة ضبط نفسه. في حالة إدمان السكر، سيسمح التخلص من السموم لمدة 10 أيام لجسمك بإعادة توازن مستويات الهرمونات والبكتيريا الجيدة في الأمعاء، لذا استخدم هذه
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ما_هو_القثاء

10 فوائد صحية تجعلك تتناول «الأتة» بشكل يومي

"الأتة"، أو ما يطلق عليها البعض، القثاء، من الأطعمة المفيدة التي لا يعرف البعض الكثير عنها، فهي من فصيلة القرعيات، والتى منها الكنتالوب وقرع العسل، لها الكثير من الفوائد الصحية، فهي تحتوي على العديد من المعادن الهامة لجسم الإنسان، ومنها المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية الهامة والمواد المضادة للأكسدة، كما أنها غنية بنسبة كالسيوم وبوتاسيوم عالية ومفيدة لصحة الإنسان، في السطور التالية نتناول بالتفصيل فوائد الأتة الصحية التي تجعلك تتناولها بشكل يومي.
فوائد-السبانخ

فوائد السبانخ.. تحميك من تصلب الشرايين

هل تتذكر كارتون باباي رجل البحار، الذي كان يستمد قوته بمجرد تناول السبانخ، لم يكن مزحة من أجل استمتاع الأطفال، ولكن السبانخ تعتبر بالفعل من أهم الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الحديد، بالرغم من أن الكثير لا يحب تناولها خاصة الأطفال. تتميز بكثير من الفوائد العلاجية والصحية على سبيل المثال العناية بالبشرة والتحسين من الرؤية، كما أنها تنظم ضغط الدم وتحافظ على صحة العظام، وتساعد أيضًا في علاج بعض المشكلات الصحية مثل إعتام عدسة العين والأزمات القلبية، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
باذنجان

يسبب حموضة.. أضرار الباذنجان للمرأة الحامل

ستجدين أن الفوائد الصحية مرتبطة بشكل كبير بالخضراوات ومن بينها الباذنجان، فبالرغم من أنه ليس له شهرة كبيرة أو لا يقبل الكثير على تناوله، فإنه يتميز بكثير من الخصائص التي تجعله من الأطعمة الموصى بها للمرأة الحامل، وأكثر ما يميزه أنه غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه يعمل على الحفاظ على ضغط الدم في مستويات منتظمة، ويعزز أيضًا من عمل الشرايين والقلب، ويساعد في امتصاص الحديد في الجسم، ويساعد أيضًا في خفض الوزن، وذلك نقلًا عن "stylecraze".
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