«عاوز أسافر».. الأموال العامة كشفت حيلة سائق بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م

تزوير - أرشيفية

بثقة وهدوء يحسد عليهما، خطا السائق نحو باب سفارة إحدى الدولة العربية الواقعة في نطاق محافظة الجيزة، ممسكا بورقة "التأشيرة" التي ستقربه من الحصول على وظيفة جيدة خارج البلاد بحثا عن تحقيق المال، قابل الموظف المسؤول بابتسامة اعتلت وجنتيه لكن ما إن أمسك الأخير بالأوراق المطلوبة لاعتماد التأشيرة حتى تبدلت الأمور، طالبه الموظف بالانتظار لمراجعة بعض البيانات؛ مما أثار شكوكه بأن الأحوال ليست على ما يرام وغير ما أعده سلفا حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه بتهمة التزوير.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى سفارة إحدى الدول العربية بالجيزة، بتقدم أحد المواطنين المصريين بتأشيرة دخول لتوثيقها يشتبه أن تكون مزورة، وبالانتقال إلى مقر السفارة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة أمكن ضبط (سائق– مقيم بمحافظة الفيوم)، تبين تقدمه لمسئولى السفارة بتأشيرة دخول