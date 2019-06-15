«عاوز أسافر».. الأموال العامة كشفت حيلة سائق بالجيزة
تحرير:محمد الشاملي
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م
تزوير - أرشيفية
بثقة وهدوء يحسد عليهما، خطا السائق نحو باب سفارة إحدى الدولة العربية الواقعة في نطاق محافظة الجيزة، ممسكا بورقة "التأشيرة" التي ستقربه من الحصول على وظيفة جيدة خارج البلاد بحثا عن تحقيق المال، قابل الموظف المسؤول بابتسامة اعتلت وجنتيه لكن ما إن أمسك الأخير بالأوراق المطلوبة لاعتماد التأشيرة حتى تبدلت الأمور، طالبه الموظف بالانتظار لمراجعة بعض البيانات؛ مما أثار شكوكه بأن الأحوال ليست على ما يرام وغير ما أعده سلفا حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه بتهمة التزوير.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى سفارة إحدى الدول العربية بالجيزة، بتقدم أحد المواطنين المصريين بتأشيرة دخول لتوثيقها يشتبه أن تكون مزورة، وبالانتقال إلى مقر السفارة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة أمكن ضبط (سائق– مقيم بمحافظة الفيوم)، تبين تقدمه لمسئولى السفارة بتأشيرة دخول
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى سفارة إحدى الدول العربية بالجيزة، بتقدم أحد المواطنين المصريين بتأشيرة دخول لتوثيقها يشتبه أن تكون مزورة، وبالانتقال إلى مقر السفارة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة أمكن ضبط (سائق– مقيم بمحافظة الفيوم)، تبين تقدمه لمسئولى السفارة بتأشيرة دخول إلكترونية تحمل اسمه لتوثيقها تفيد بحصوله على عقد عمل بإحدى الشركات بالدولة المشار إليها خلافا للحقيقة.
بمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة المضبوطة بعد أن حصل على صورة مماثلة لها من على شبكة الإنترنت، وتقدم بها للسفارة لتوثيقها بغرض الحصول على فرصة عمل، وبفحص التأشيرات المضبوطة فنيًّا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة بالكامل.
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