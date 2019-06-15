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الصحة: إسعاف 38 طالبا في رابع أيام امتحانات الثانوية

تحرير:محمد فتحي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة في مقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، 38 بلاغًا لحالات مرضية، خلال رابع أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، مشيرًا إلى أن باقي الحالات بين ارتفاعٍ في ضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
وأضاف مجاهد، أنه تم إسعاف 33 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 5 حالات للمستشفيات لتلقي العلاج وتم خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية فيما لاتزال حالة واحدة بالمستشفى تخضع للعلاج وحالتها مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة. يذكر
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«المحافظين» يطالب الحكومة بخطة للاستثمار في إفريقيا

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بسؤال للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حول استراتيجية الحكومة للاستثمار في القارة الافريقية. وقال «قرطام»، إن هناك دولا عديدة سبقتنا في المبادرة بإنشاء مشروعات استثمارية في القارة الإفريقية، رغم المشاكل والأزمات التى تواجهها، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية أرض بكر للاستثمار، خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المتوسطة والتحويلية وغيرها من المشروعات، والتي ستعود بالنفع لمصر وللعديد من الدول الافريقية والعربية.
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10 أسباب وراء التخوف من التبرع بالدم في الشارع

نداءات يومية يطلقها عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، يطالبون من خلالها الجميع بالتوجه إلى إحدى المستشفيات للتبرع بالدم وإنقاذ إنسان مريض من الموت، وبالفعل تحظى مثل هذه النداءات بمصداقية؛ لأنها تدعو الجميع للذهاب إلى مريض معين فى المستشفى مع وضع بياناته وطريقة الوصول إليه للتبرع بالدم، ولكن على النقيض تماما يعزف غالبية المواطنين عن الاستجابة لطلب سيارات الإسعاف المتجولة بالشارع للتبرع بالدم، بل ويشعرون بحالة من الفزع مع إلحاح أحد المسئولين عن السيارة عليهم للتبرع بالدم، ولكن الرفض ليس رفضا لمساعدة المرضى وإنما رفضا للتبرع بسيارة الإسعاف.
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نقيب الفلاحين: مصر حقل تجارب للتقاوي المستوردة

يعاني الفلاحون في مصر من أزمات عديدة أهمها نقص مياه الرى في ظل وجود مصر ضمن الدول الأكثر فقرا في المياه، كما يعانون من انتشار التقاوي والمبيدات غير المطابقة للمواصفات، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وغياب دور الإرشاد الزراعي وضعف دور البنك الزراعي المصري في مساندته وعدم توافر الآلات الزراعية الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي الزراعي. «التحرير» التقى الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين لمناقشة أهم القضايا والأزمات التي يعاني منها المزارعون في مصر وإلى نص الحوار:
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«النقل» للركاب: نشكر استجابتكم لزيادة سعر تذكرة المترو

تقدمت وزارة النقل والمواصلات بالشكر للركاب على الاستجابة التي وصفتها بـ"المتميزة"، لتحريك شركة مترو الأنفاق لسعر تذكرة المترو والإقبال على عمل الاشتراكات المخفضة للجمهور لتقليل أثر هذا التحريك والتعامل الحضاري للركاب خلال تنقلهم في المحطات الجديدة ومرفق المترو بشكل عام، خصوصا مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الإفريقية في الحادي والعشرين من هذا الشهر التي يهدف الجميع إلى خروجها بشكل مميز يليق بسمعة ومكانة مصر الإفريقية والدولية. وأعلنت الوزارة حركة تشغيل مترو الأنفاق بالمحطات الجديدة (هارون – ألف مسكن - نادي الشمس) التي تم فتحها صباح اليوم.
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امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (3)

«إغماء وصدمة».. إسعاف 363 طالبا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، 371 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم الوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
طلاب-الثانوية-العامة

مصادر: 30% تغييرا في شكل امتحان اللغة الأجنبية غدا

يؤدي 620 ألفًا و782 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى صباح غد الأربعاء، إذ يؤدي طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالبًا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، واللغة الألمانية 1999 طالبًا وطالبة. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%. وقالت المصادر: إن مواصفات الامتحان هذا العام أكدت مراعاة واضعي الأسئلة مخاطبة جميع المستويات العقلية للطلاب
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اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
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تعرف على عقوبة تصوير ونشر الامتحانات

"ما عقوبة الطالب الذي يصور الامتحانات من داخل اللجنة، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟" سؤال يتردد كثيرا في اذهان الطلاب وأولياء الأمور ليجيب عنه خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العام، قائلا إنه وفقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، تطبق على الطلاب الغشاشين في حالة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه، ويُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.
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