الصحة: إسعاف 38 طالبا في رابع أيام امتحانات الثانوية

تحرير:محمد فتحي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

طلاب الثانوية العامة

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة في مقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، 38 بلاغًا لحالات مرضية، خلال رابع أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، مشيرًا إلى أن باقي الحالات بين ارتفاعٍ في ضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضاف مجاهد، أنه تم إسعاف 33 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 5 حالات للمستشفيات لتلقي العلاج وتم خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية فيما لاتزال حالة واحدة بالمستشفى تخضع للعلاج وحالتها مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة. يذكر