دماء جديدة على الطريق.. حالتا وفاة و6 مصابين بالمرج

تحرير:محمد الشاملي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

انقلاب سيارة نقل

لم تمر سوى 72 ساعة على كارثة حلوان التي أودت بحياة 16 شخصا وإصابة 8 آخرين في تصادم 3 سيارات بينهم 2 ميكروباص وثالثة ملاكي حتى تكرر الأمر مساء اليوم السبت لكن هذه المرة لم يكن السبب انفجار أحد إطارات السيارة بل رعونة سائق لم يتحلّ بأي قدر من اليقظة في أثناء القيادة عندما انحرفت سيارة نقل "جامبو" على الطريق الدائري ما أدى إلى سقوطها من أعلى، ومصرع شخصين وإصابة 6 آخرين نُقلوا بواسطة سيارات هيئة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط انتشار رجال المرور.

تفاصيل البلاغ تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغ من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائري بوقوع حادث اتجاه المرج ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين. وجه اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية للمرور بانتقال القيادات الميدانية لمكان الحادث مدعومين بأوناش الإغاثة وقسم الانتشار