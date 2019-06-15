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ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة في عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية. وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقامًا قياسية، ولا يزال الطريق طويلا، ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.
ويستعد ترامب المنتمى للحزب الجمهوري، لإطلاق حملته الرئاسية رسميا لإعادة انتخابه تحت شعار "حافظوا على أمريكا عظيمة" فى أورلاندو بولاية فلوريدا الثلاثاء.ويسعى ترامب للاستفادة من قوة الاقتصاد فى عهده لتعزيز موقفه فى السباق الرئاسى عام 2020، بالرغم من أن استطلاعات الرأى تظهر تراجع شعبيته.The Trump Economy
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ترامب

أحدها عسكري.. خيارات ترامب لمواجهة إيران ببحر عمان

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعماء الإيرانيون الاتهامات، أمس الجمعة، حول من المسؤول عن الانفجارات التي استهدفت ناقلتين نفطيتين قبالة سواحل إيران منذ يومين، لكن كلا الجانبين بدا حذرًا في عدم تجاوز مستويات الحرب الكلامية وتجنب التصعيد العسكري. وبعد إلقاء اللوم على إيران في أعقاب الهجمات على ناقلة يابانية وأخرى نرويجية يوم الخميس الماضي، نظرت إدارة ترامب في الخيارات المتاحة للرد على تلك التهديدات والتي تعد الثانية خلال شهر واحد، بعد استهداف 4 ناقلات قبالة سواحل الإمارات مايو الماضي.
الهجوم على ناقلة النفط

مصدر: طائرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قبيل هجوم الناقلتين

أفادت شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية فيما نقلته على لسان مصدر أمريكي، بأن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل الهجوم الذى تعرضتا إليه فى خليج عمان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضافت الشبكة الأمريكية أن إيران حاولت استهداف الطائرة الأمريكية بصواريخ سام لكنها لم تنجح في إصابتها. وأكد المصدر أن إيران استهدفت الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز «MQ-9 ريبر»، وأطلقت صاروخ أرض جو، لكنه لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء.
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سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

سقط صاروخ من نوع كاتيوشا على مبنى سكني في منطقة الجادرية، المقابل للسفارة الأمريكية وسط بغداد في العراق، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الجمعة. من ناحية أخرى، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط في موقع هجوم خليج عمان، الذي وقع صباح أمس الخميس، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها، وذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" بالعربية.
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إيران تستهدف طائرة أمريكية بصواريخ سام في خليج عمان

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل هجوم خليج عمان، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، قالت شركة برنهارد شولته المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدجس" -إحدى الناقلتين اللتان تعرضتا لانفجارات، صباح أمس الخميس- في خليج عُمان يجري قطرها بسلام الآن وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "رويترز".
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ترامب يعلن رحيل متحدثة البيت الأبيض عن منصبها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر". وأعرب عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علما بأن والدها مايك هوكابي سبق له أن شغل هذا المنصب. سارة هاكابي ساندرز، من مواليد 13 أغسطس 1982 في بلدة هوب بولاية أركنساس، وهي مستشارة وسياسية أمريكية تدرجت بالمناصب إلى أن تم تعيينها في يوليو 2017 متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لشون سبايسر.
البيت-الأبيض

أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شخصا قام بإضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض. وبحسب "الصن" وجدت خدمات الطوارئ رجلاً مشتعلا بالنيران بالقرب من "واشنطن مول"، وهي منطقة تحظى بشعبية لدى السياح اللذين يزورون لعاصمة الأمريكية. وتظهر لقطات وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة تصل إلى الوقع وتطفئ النار الي اشتعلت بالرجل. وبعد وقت قصير تم رؤية سحابة كبيرة في ما يبدو أنها ناتجة عن طفاية حريق جرى ضخها، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
ترامب-وآبي

كيم والتجارة وإيران.. ملفات في حقيبة ترامب باليابان

السبت الماضي حطت طائرة الرئاسة الأمريكية في العاصمة اليابانية طوكيو، وعلى متنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، هي الثانية له إلى اليابان منذ توليه منصبه، التقى خلالها رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، والإمبراطور الجديد للبلاد ناروهيتو. الزيارة كان الهدف الرئيسي منها مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أنها لم تخلُ من مناقشة العديد من القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية كوريا الشمالية، كما تطرق ترامب خلالها للوضع في الشرق الأوسط، وموقفه من إيران.
ترامب

ترامب يتجاهل تحذيرات الاستخبارات من التدخل الروسي

على الرغم من المخاوف الأمريكية بشأن الهجمات الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها التأثير على نتائج وتوجهات الجماهير في الاستحقاقات الديمقراطية، فإن التمويل الكافي وتركيز البيت الأبيض لمواجهة أي تدخل جديد لا يزال ضئيلًا. وتتزايد تحذيرات الاستخبارات من أن روسيا ربما تتدخل في انتخابات عام 2020، لكن دونالد ترامب وحلفاؤه الأقوياء في مجلس الشيوخ يقللون من شأن هذه المخاوف ولا يبذلون ما يكفي لإحباط التدخل الذي أكده خبراء الإنترنت والديمقراطيون الرئيسيون في الكونجرس.
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