ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

تحرير:أ.ش.أ ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

دونالد ترامب

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة في عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية. وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقامًا قياسية، ولا يزال الطريق طويلا، ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.

ويستعد ترامب المنتمى للحزب الجمهوري، لإطلاق حملته الرئاسية رسميا لإعادة انتخابه تحت شعار "حافظوا على أمريكا عظيمة" فى أورلاندو بولاية فلوريدا الثلاثاء.ويسعى ترامب للاستفادة من قوة الاقتصاد فى عهده لتعزيز موقفه فى السباق الرئاسى عام 2020، بالرغم من أن استطلاعات الرأى تظهر تراجع شعبيته.The Trump Economy