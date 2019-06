ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

ويستعد ترامب المنتمى للحزب الجمهوري، لإطلاق حملته الرئاسية رسميا لإعادة انتخابه تحت شعار "حافظوا على أمريكا عظيمة" فى أورلاندو بولاية فلوريدا الثلاثاء.

ويسعى ترامب للاستفادة من قوة الاقتصاد فى عهده لتعزيز موقفه فى السباق الرئاسى عام 2020، بالرغم من أن استطلاعات الرأى تظهر تراجع شعبيته.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT