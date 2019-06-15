عادل إمام معلق مباراة بين يسرا وحسين فهمي(مقطع نادر)

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م

عادل إمام

شارك محمد إمام جمهوره بفيديو نادر لوالده الفنان عادل إمام، وهو يقوم بدور معلق رياضي لمبارة كرة قدم بين مجموعة من الفنانين ضمن برنامج "دوري النجوم" الذي كان يقدّمه الإعلامي الراحل طارق حبيب والمخرج الراحل محمد إبراهيم، وعُرض على شاشة التليفزيون المصري في شهر رمضان المبارك عام 1988. ضمت الحلقة مجموعة من المشاهير منهم: لبلبة، إمام عمر، يسرا، أحمد عبدالوهاب، حسين فهمي، هشام فؤاد، سعيد شيمي، محمد عبدالعزيز، هاني لاشين، عمر عبدالعزيز، ليلى علوي، وغيرهم.

وظهر عادل إمام من خلال الفيديو، معلّقًا على المباراة بطريقته الكوميدية، مما فجر ضحكات المتفرجين معه، ومن بين تعليقاته: "أي كورة مشتركة حسين فهمي مش بيشارك فيها لأنه بيخاف على روحه جدًا.. الحقيقة في فيتنس في المباراة لدرجة إن المخرج محمد عبدالعزيز جري حوالي 20 كيلو من غير كورة.. الكرة في الآوت وكل الناس