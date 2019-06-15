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عادل إمام معلق مباراة بين يسرا وحسين فهمي(مقطع نادر)

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م
عادل إمام
عادل إمام
شارك محمد إمام جمهوره بفيديو نادر لوالده الفنان عادل إمام، وهو يقوم بدور معلق رياضي لمبارة كرة قدم بين مجموعة من الفنانين ضمن برنامج "دوري النجوم" الذي كان يقدّمه الإعلامي الراحل طارق حبيب والمخرج الراحل محمد إبراهيم، وعُرض على شاشة التليفزيون المصري في شهر رمضان المبارك عام 1988. ضمت الحلقة مجموعة من المشاهير منهم: لبلبة، إمام عمر، يسرا، أحمد عبدالوهاب، حسين فهمي، هشام فؤاد، سعيد شيمي، محمد عبدالعزيز، هاني لاشين، عمر عبدالعزيز، ليلى علوي، وغيرهم.
وظهر عادل إمام من خلال الفيديو، معلّقًا على المباراة بطريقته الكوميدية، مما فجر ضحكات المتفرجين معه، ومن بين تعليقاته: "أي كورة مشتركة حسين فهمي مش بيشارك فيها لأنه بيخاف على روحه جدًا.. الحقيقة في فيتنس في المباراة لدرجة إن المخرج محمد عبدالعزيز جري حوالي 20 كيلو من غير كورة.. الكرة في الآوت وكل الناس
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تكريم-يوسف-شعبان (4)

سعادة وبكاء.. رئيس فلسطين يكرم يوسف شعبان (صور)

كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الفنان الكبير يوسف شعبان، مساء اليوم السبت، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ونظرًا لغياب الرئيس الفلسطيني عن الحضور، سلمه التكريم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح نيابة عن عباس أبو مازن. وحرص على حضور الاحتفال كل من الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وكل من الفنانين سامي مغاوري، وأحمد صيام، والإعلامية بوسي شلبي. وبكى النجم القدير يوسف شعبان أثناء تسلمه درع التكريم، معربًا عن سعادته بهذا التكريم ووصفه بالغالي.
هبة-مجدي (1)

هبة مجدي تغني «بالحب اتجمعنا» في طفولتها (فيديو)

نشرت الفنانة هبة مجدي، مساء اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ابنة أربع سنوات، تغني خلاله أغنية الهضبة عمرو دياب الشهيرة "أفريقيا" المعروفة باسم "بالحب اتجمعنا" عام 1992، وذلك دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية. وعلّقت هبة مجدي على الفيديو قائلةً: "بالحب اتجمعنا، عمرو دياب، أكتوبر 1992- عمري كان 4 سنين، كأس الأمم الإفريقية"، وأثار المقطع ردود فعل عدد من المشاهير، وبينهم أحمد حاتم، والكاتبة إنجي علاء، والمذيعة شيرين حمدي.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

عادل إمام يعود لـ«فلانتينو» الأسبوع المقبل

يعود النجم الكبير عادل إمام، لاستكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" الأسبوع المقبل، بعد توقف وصل إلى 3 أشهر، وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، ليكون أول الأعمال المؤكد مشاركتها في رمضان 2020، خاصة بعدما أعلن المنتج تامر مرسي عن عرضه عبر مجموعة قنوات "إعلام المصريين" خلال السباق الرمضاني المقبل. ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبدالمجيد"، ويواجه طوال الأحداث أزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
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مسلسل-هوجان

لو فاتك.. 6 مسلسلات رمضانية تشاهدها على هذه القنوات

الكثير من المشاهدين لا يتابعون التليفزيون خلال شهر رمضان، رغم كونه الموسم الدرامي الأبرز على مدى العام، والذى يعد بالنسبة للكثير من النجوم بمثابة الفوز بميدالية ذهبية، إذا نجح فى التعاقد على مسلسل للعرض خلال الماراثون الرمضاني، وخلال رمضان 2019 تنافس نحو 25 مسلسلا يغلب على بطولتها الشباب، بعد أن حصل النجوم الكبار على إجازة، أبرزهم عادل إمام، ويحيى الفخراني ويسرا، وإذا كنت من الجمهور الذي لا يتابع الأعمال الدرامية فى رمضان، ويفضل مشاهدتها بعد انتهاء الموسم، ولكنه يفاجأ بأن أغلب القنوات اتجهت لإعادة المسلسلات القديمة التي أنتجت السنوات الماضية.
الضاهر

4 مسلسلات تنتظر رصاصة الرحمة|«ضاهر» محمد فؤاد أبرزها

حالة من الهدوء تسيطر على مواقع التصوير بعد انتهاء الفنانين من تصوير أعمالهم الخاصة بالموسم الرمضاني المنقضي وموسم أفلام عيد الفطر، وأغلبهم سافر لقضاء عطلة الصيف والحصول على قسط من الراحة بعد استغراقهم أشهر متتالية بالتصوير، ولكن على الصعيد الآخر كشف صناع الأعمال المتوقفة عن استعدادهم للعودة إلى بلاتوهات التصوير الفترة المقبلة لاستكمال مشاريعهم، على رأسهم صناع مسلسل «فالنتينو» بطولة عادل إمام و«حشمت فى البيت الأبيض» بطولة بيومى فؤاد، اللذان خرجا من سباق رمضان 2019، ما يفتح باب التساؤل عن الأعمال الدرامية المعلقة والتى لم يصدر بشأنها أي قرار.
عادل-امام

سينرجي تعلن عرض «فلانتينو» لعادل إمام في رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع، عن عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام في شهر رمضان المقبل 2020، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، صورة للزعيم عادل إمام معلّقًا عليها: "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم.. رمضان 2020 إن شاء الله"، مع الإشارة في بوستر مبدئي للعمل، إلى عرضه بمصر على القنوات الأربع المملوكة للشركة، وهي: "الحياة، dmc، cbc، one"، بالإضافة إلى منصة "watch it" الإلكترونية.
محمد-امام-مسلسل-هوجان

«هوجان» 23|محمد إمام يتاجر فى الآثار وينافس «اللباد»

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «هوجان»، علم «نور» تجسدها هاجر أحمد، بأن والدها «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، أنه تاجر آثار وهو من قتل والد «هوجان» يجسده محمد إمام، الذى طلب منها أن تتعاون معه لكي يكشف كل هذا، وأخبرته «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجها «كمال» بأن هناك علاقة بين «نور» و«هوجان»، لتغطى على موضوع التلاعب فى الحسابات بالشركة، وتحدث «كمال» مع «هوجان» وطلب منه أن يبعد عن ابنته ولا ينسى أنه مجرد حارس لها، وأخبره «هوجان» بأنه يريد أن يترك العمل معه، وهدده «كمال» بأنه إذا حاول كشف أى سر من أسراره سيقتله.
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