شريف مدكور يعود لبرنامجه: مش خايف من الموت (فيديو)

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

شريف مدكور

عبّر الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته الكبيرة بعودته لتقديم برنامجه التليفزيوني "4 شارع شريف" على شاشة قناة "الحياة"، وذلك بعد خضوعه لجراحة استئصال ورم سرطاني. واستهل "مدكور" أولى حلقات برنامجه، اليوم السبت، بتوجيه الشكر لكل من بعثوا إليه بعبارات رقيقة ودعوات بالشفاء من المصريين أو غير المصريين، وشرح أن إدارة القناة عرضت عليه أن ينال إجازة حتى تنتهي فترة علاج "الكيماوي" التي ربما تمتد لخمسة أشهر، لكنه فضل العودة للقاء الجمهور، معتبرًا ذلك جزءًا من العلاج، وطلب من المشاهدين مساندته إذا ظهرت عليه علامات الإجهاد أو تساقط الشعر أثناء العلاج.

وأضاف شريف مدكور: "مكنتش أعرف إن في ناس كتير أوي هتدعيلي، أنتوا على راسي من فوق، بشكركم جدًا جدًا، دي أول حلقة ليّا بعد العملية، باخد دلوقتي جلسات الكيمو، ومع ذلك اعتبرت أن رجوعي للشارع بتاعي جزء من العلاج، استحملوني لو لقيتوني تعبت أو شعري وقع". وواصل شريف مدكور أنه كان دائمًا يشجع ضيوف برنامجه من