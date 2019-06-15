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شريف مدكور يعود لبرنامجه: مش خايف من الموت (فيديو)

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
شريف مدكور
شريف مدكور
عبّر الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته الكبيرة بعودته لتقديم برنامجه التليفزيوني "4 شارع شريف" على شاشة قناة "الحياة"، وذلك بعد خضوعه لجراحة استئصال ورم سرطاني. واستهل "مدكور" أولى حلقات برنامجه، اليوم السبت، بتوجيه الشكر لكل من بعثوا إليه بعبارات رقيقة ودعوات بالشفاء من المصريين أو غير المصريين، وشرح أن إدارة القناة عرضت عليه أن ينال إجازة حتى تنتهي فترة علاج "الكيماوي" التي ربما تمتد لخمسة أشهر، لكنه فضل العودة للقاء الجمهور، معتبرًا ذلك جزءًا من العلاج، وطلب من المشاهدين مساندته إذا ظهرت عليه علامات الإجهاد أو تساقط الشعر أثناء العلاج.
وأضاف شريف مدكور: "مكنتش أعرف إن في ناس كتير أوي هتدعيلي، أنتوا على راسي من فوق، بشكركم جدًا جدًا، دي أول حلقة ليّا بعد العملية، باخد دلوقتي جلسات الكيمو، ومع ذلك اعتبرت أن رجوعي للشارع بتاعي جزء من العلاج، استحملوني لو لقيتوني تعبت أو شعري وقع". وواصل شريف مدكور أنه كان دائمًا يشجع ضيوف برنامجه من
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سعادة وبكاء.. رئيس فلسطين يكرم يوسف شعبان (صور)

كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الفنان الكبير يوسف شعبان، مساء اليوم السبت، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ونظرًا لغياب الرئيس الفلسطيني عن الحضور، سلمه التكريم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح نيابة عن عباس أبو مازن. وحرص على حضور الاحتفال كل من الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وكل من الفنانين سامي مغاوري، وأحمد صيام، والإعلامية بوسي شلبي. وبكى النجم القدير يوسف شعبان أثناء تسلمه درع التكريم، معربًا عن سعادته بهذا التكريم ووصفه بالغالي.
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هبة مجدي تغني «بالحب اتجمعنا» في طفولتها (فيديو)

نشرت الفنانة هبة مجدي، مساء اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ابنة أربع سنوات، تغني خلاله أغنية الهضبة عمرو دياب الشهيرة "أفريقيا" المعروفة باسم "بالحب اتجمعنا" عام 1992، وذلك دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية. وعلّقت هبة مجدي على الفيديو قائلةً: "بالحب اتجمعنا، عمرو دياب، أكتوبر 1992- عمري كان 4 سنين، كأس الأمم الإفريقية"، وأثار المقطع ردود فعل عدد من المشاهير، وبينهم أحمد حاتم، والكاتبة إنجي علاء، والمذيعة شيرين حمدي.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

عادل إمام يعود لـ«فلانتينو» الأسبوع المقبل

يعود النجم الكبير عادل إمام، لاستكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" الأسبوع المقبل، بعد توقف وصل إلى 3 أشهر، وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، ليكون أول الأعمال المؤكد مشاركتها في رمضان 2020، خاصة بعدما أعلن المنتج تامر مرسي عن عرضه عبر مجموعة قنوات "إعلام المصريين" خلال السباق الرمضاني المقبل. ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبدالمجيد"، ويواجه طوال الأحداث أزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
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اسعاد-يونس

إسعاد يونس: شريف مدكور حالة فريدة تشع نورا

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة دعم إلى الإعلامي شريف مدكور، بعد إصابته بسرطان القولون، تحدثت فيها عن مميزات يتمتع بها لا تتوفر في الكثير من الناس، وكتبت عبر "إنستجرام": "الحبيب الغالي، في حديثك بتقول إنك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل على رضاه، وإنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس، قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير، رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته وأدواته في الدنيا، وإنه يشكل شخصيته وقناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا ولا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم".
شريف-مدكور (3)

شريف مدكور يكشف كواليس مرضه: عندنا أحسن أطباء في العالم

كشف الإعلامي شريف مدكور، كواليس مرضه بالسرطان، حيث بدأت بالعثور على دم مما جعله يجرى فحوصا طبية، وبعد إجراء الفحوص اللازمة، أكد له الأطباء أنه أصيب بـ"الكانسر"، وقاموا بالاتصال بوالده وبدوره أخبره بحقيقة المرض. ووجه مدكور، الشكر لمتابعيه ومحبيه فى أول ظهور له خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مؤكدًا أنه أجرى عملية جراحية منذ حوالى شهر، وحاليًا يخضع للعلاج بجلسات الكيماوي، وكل 3 أسبوع جلسة أخرى مع الأقراص.
مسلسل-ولد-الغلابة

لماذا حذف مؤلف ولد الغلابة رده على اتهامه بالسرقة؟

لأول مرة خرج مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» أيمن سلامة ليرد على الاتهامات التى أثيرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى تفيد بأن العمل تم سرقته من المسلسل الشهير Breaking Bad، ونشر بيان عبر صفحته بـ«فيسبوك»، يدافع فيه عن العمل، وأكد أنه ليس مسروق وقال "لو أردنا تمصير هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشتري الفورمات وكنا سنكتب ذلك في التترات»، ولكن بعد دقائق تفاجأ الجميع بحذف المنشور، وتواصلت "التحرير" مع المؤلف ليوضح لنا حقيقة ما حدث وقال إنه ليس لديه أى جديد عما ذكره فى البيان، وأنه أراد توصيل رسالة تنقلها المواقع والصحافة عنه».
شريف-مدكور (2)

شريف مدكور لجمهوره: متضايق إني مبصومش رمضان (فيديو)

ظهر الإعلامى شريف مدكور فى فيديو بث مباشر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك». واستهل مدكور بثه بالترحيب بمتابعيه وطمأنتهم على صحته، وقال: «أنا الحمد لله بقيت أحسن، وفكيت الغرز من إمبارح، وقاعد أتفرج على الناس على فيسبوك، رمضان كريم، وكل سنة وأنتم طيبين». وأضاف مدكور: «أنا مبصومش رمضان، أنا فاطر لظروفى الصحية، لأنى باخد أدوية ولازم آكل، وقاعد فى البيت مبخرجش لأن صعب أخرج، فقاعد أتسلى وأتفرج عليكم، ومنبهر وزعلان من اللى الناس بتعمله فى شهر رمضان».
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