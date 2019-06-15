نجوم العالم في حفل زفاف سيرجيو راموس

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م

راموس

توافد عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم إلى كنيسة إشبيلية، لحضور حفل زفاف سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني على المذيعة بيلار روبيبو المقرر له اليوم السبت، حيث يستعد سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي، لإقامة فعاليات حفل زفافه بكنيسة إشبيلية لإقامة العُرس، ومن المُقرر أن يحضر حفل الزفاف ما يقرب من 500 شخص ما بين لاعبي كرة قدم وصحفيين وفنانين وشخصيات عامة، وتوافد نجوم كرة القدم وزملاء راموس على الكنيسة لكي يحضروا مراسم إقامة حفل الزفاف.

ووصل كل من ديفيد بيكهام برفقة زوجته فيكتوريا، وبريدراج مياتوفيتش، لاعب ريال مدريد السابق، بصبحة زوجته ولوكا مودريتش هو وزوجته والكرواتي الآخر ماتيو كوفاسيتش، لاعب ريال مدريد المعار إلى تشيلسي الإنجليزي، هو وزوجته، وكريستوبال سوريا، الصحفي بصحبة زوجته، وكيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد. وجوردي ألبا