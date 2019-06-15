رياضة

نجوم العالم في حفل زفاف سيرجيو راموس

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م
راموس
راموس
توافد عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم إلى كنيسة إشبيلية، لحضور حفل زفاف سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني على المذيعة بيلار روبيبو المقرر له اليوم السبت، حيث يستعد سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي، لإقامة فعاليات حفل زفافه بكنيسة إشبيلية لإقامة العُرس، ومن المُقرر أن يحضر حفل الزفاف ما يقرب من 500 شخص ما بين لاعبي كرة قدم وصحفيين وفنانين وشخصيات عامة، وتوافد نجوم كرة القدم وزملاء راموس على الكنيسة لكي يحضروا مراسم إقامة حفل الزفاف.
ووصل كل من ديفيد بيكهام برفقة زوجته فيكتوريا، وبريدراج مياتوفيتش، لاعب ريال مدريد السابق، بصبحة زوجته ولوكا مودريتش هو وزوجته والكرواتي الآخر ماتيو كوفاسيتش، لاعب ريال مدريد المعار إلى تشيلسي الإنجليزي، هو وزوجته، وكريستوبال سوريا، الصحفي بصحبة زوجته، وكيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد. وجوردي ألبا
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محمود-الخطيب (2)

شوبير: الكاف يختار الخطيب سفيرًا لأمم إفريقيا

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، سفيرًا لبطولة أمم إفريقيا 2019، كما أرسل له دعوة لحضور حفل افتتاح وختام البطولة، واعتاد الكاف على دعوة عدد من نجوم الكرة الإفريقية القدامى فى مثل هذه البطولات. وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

كيف علقت صديقة رونالدو على عدم دعوته لزفاف راموس؟

تكفلت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، بالرد على الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بعدما تجاهل رونالدو في حفل زفافه وعدم دعوته لحضور حفل الزفاف، حيث فسرت صحيفة "ديلي ستار"، الصورة التي نشرتها الجميلة الإسبانية عبر حسابها على "انستجرام"، على أنها رسالة لراموس، بأن الأسرة لا تبالي بتجاهلها لحضور حفل زفافه على الإعلامية الشهيرة بيلار روبيو، المقرر إقامته في كاتدرائية إشبيلية. ونشرت صديقة رونالدو صورة من داخل الطائرة الخاصة به، ومعهم الأطفال الأربعة، متجهين نحو اليونان، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، في نفس توقيت حفل راموس.
منتخب-أوكراينا-للشباب‎

أوكرانيا تتوج بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخها

توج منتخب أوكرانيا تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم للشباب بعدما حقق فوزًا كبيرًا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فيدزيفا بدولة بولندا التي استضافت مونديال الشباب، افتتح منتخب كوريا الجنوبية التسجيل في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء مشكوك في صحتها احتسبها الحكم الدولي إسماعيل الفاتح بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو لكن المنتخب الأوكراني لم يستسلم وكثف من هجماته على مرمى المنتخب الكوري من أجل إدراك التعادل.
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كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

كيف علقت صديقة رونالدو على عدم دعوته لزفاف راموس؟

تكفلت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، بالرد على الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بعدما تجاهل رونالدو في حفل زفافه وعدم دعوته لحضور حفل الزفاف، حيث فسرت صحيفة "ديلي ستار"، الصورة التي نشرتها الجميلة الإسبانية عبر حسابها على "انستجرام"، على أنها رسالة لراموس، بأن الأسرة لا تبالي بتجاهلها لحضور حفل زفافه على الإعلامية الشهيرة بيلار روبيو، المقرر إقامته في كاتدرائية إشبيلية. ونشرت صديقة رونالدو صورة من داخل الطائرة الخاصة به، ومعهم الأطفال الأربعة، متجهين نحو اليونان، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، في نفس توقيت حفل راموس.
رونالدو-واسرته

كيف تجاهل راموس «رونالدو» قبل حفل زفافه؟

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لم يوجه الدعوة إلى زميله السابق في النادي الملكي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لحضور حفل زفافه على الإعلامية بيلار روبيو المقرر إقامته يوم 15 يونيو الجاري في إشبيلية، ويقيم راموس حفلاً كبيراً يوم زواجه الرسمي بحضور 500 شخص تمت دعوتهم بواسطة قائد ريال مدريد وزوجته، لكن لا يتواجد اسم رونالدو في قائمة الموجه لهم الدعوات رغم أنه كان زميلاً لراموس لمدة 9 سنوات في صفوف الريال وحققا معاً العديد من البطولات محلياً وقارياً وعالمياً، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.
راموس‎

إسبانيا تكتسح السويد بتصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب الإسباني نظيره السويدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وشهدت المباراة سيطرة كاملة للماتادور الإسباني وسط دفاع محكم من قبل السويديين لكن اصرار الأسبان على تحقيق الفوز سهل المهمة وحققوا الثلاثة نقاط. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وجاء الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 64 بعد احتساب ركلة جزاء سددها بنجاح سيرجيو راموس.
إيدين-هازارد

ريال مدريد يوافق على شرط هازارد ويجعله الأعلى أجرًا

اشترط النجم البلجيكي إيدين هازارد على ريال مدريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا كي ينتقل إلى صفوف الفريق الملكي، وهو ما وافقت عليه إدارة المرينجي قبل إعلان إتمام الصفقة رسميا أمس، وذلك بحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد". وكان هازارد يتقاضى مع تشيلسي أجرًا أسبوعيا يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني، وسيتقاضى مع ريال مدريد 450 ألف يورو، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، إذ سيحصل على 22 مليون يورو سنويا، مقابل حصول النجم الويلزي جاريث بيل على 17 مليون يورو سنويا.
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