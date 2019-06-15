الهواري: راهنت كريم عبدالعزيز على نجاح«الباشا تلميذ»

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

كريم عبدالعزيز

بعد مرور نحو 15 عامًا على طرح فيلم "الباشا تلميذ" في دور العرض السينمائي عام 2004، كشف المنتج مجدي الهواري، عن الكثير من كواليس ظهور العمل للنور؛ وكتب عبر حسابه بـ"إنستجرام": "قاعد دلوقتي بالصدفة، لقيت فيلم ليّا بحبه بيتعرض في التليفزيون، الفيلم ده اسمه (الباشا تلميذ) لكريم عبدالعزيز، ومعاه ممثلين كمان في الفيلم أصبحوا نجوما وأبطالا بعد أدوارهم اللي لعبوها في الفيلم ده، ومعظم أفلامي والحمد لله وأنا بختار كل دور صغير يلعبه ممثل يبقى في دماغي، والحمد لله إنه هيبقى بطل ونجم في المستقبل، الحمد لله على التوفيق وهذه النعمة".

وأضاف مجدي الهواري: "أفتكر وأنا بعمل (الباشا تلميذ)، كنت بقول لكريم عبدالعزيز كل اللي حواليك هيبقوا نجوم بعد الفيلم ده وهفكرك، والحقيقة أنا كنت واثقا في موهبته، وإنه هيطلع دمه خفيف كدة، وهو مكنش مصدق أصلا، كنت بقوله نفسي الفيلم ده يا كريم يفضل يتعرض ويعيش، ولما يتعرض الكل يضحك على الإفيهات، وإنه يبقى