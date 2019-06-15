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الهواري: راهنت كريم عبدالعزيز على نجاح«الباشا تلميذ»

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
بعد مرور نحو 15 عامًا على طرح فيلم "الباشا تلميذ" في دور العرض السينمائي عام 2004، كشف المنتج مجدي الهواري، عن الكثير من كواليس ظهور العمل للنور؛ وكتب عبر حسابه بـ"إنستجرام": "قاعد دلوقتي بالصدفة، لقيت فيلم ليّا بحبه بيتعرض في التليفزيون، الفيلم ده اسمه (الباشا تلميذ) لكريم عبدالعزيز، ومعاه ممثلين كمان في الفيلم أصبحوا نجوما وأبطالا بعد أدوارهم اللي لعبوها في الفيلم ده، ومعظم أفلامي والحمد لله وأنا بختار كل دور صغير يلعبه ممثل يبقى في دماغي، والحمد لله إنه هيبقى بطل ونجم في المستقبل، الحمد لله على التوفيق وهذه النعمة".
وأضاف مجدي الهواري: "أفتكر وأنا بعمل (الباشا تلميذ)، كنت بقول لكريم عبدالعزيز كل اللي حواليك هيبقوا نجوم بعد الفيلم ده وهفكرك، والحقيقة أنا كنت واثقا في موهبته، وإنه هيطلع دمه خفيف كدة، وهو مكنش مصدق أصلا، كنت بقوله نفسي الفيلم ده يا كريم يفضل يتعرض ويعيش، ولما يتعرض الكل يضحك على الإفيهات، وإنه يبقى
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احمد-زكى (3)

ضد الحكومة..قصة مرافعة أحمد زكي «الأسطورية الكارثية»

"كلنا فاسدون.. كلنا فاسدون.. لا أستثنى أحدًا.. حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة، سيدي الرئيس.. إن ما أطالب به أن نصلي جميعًا صلاة واحدة، صلاة العدل، صلاة واحدة لإله واحد.. سيدي الرئيس.. أليسوا بشرا خطائين مثلنا! أليسوا قابلين للحساب والعقاب مثل باقي البشر! سيدي الرئيس.. أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بك، ونلجأ إليكم، فأغيثونا، أغيثونا أغيثونا.. والله الموفق".. يظل مشهد الراحل أحمد زكي، في مرافعته الشهيرة بفيلم "ضد الحكومة"، واحدًا من أقوى مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها الكبير، وتظل كلماته خالدة معبرة عن قصته وقصة جيل كامل.
مهرجان-كان

مهرجان كان السينمائي يكشف عن موعد دورته الـ73

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن موعد الدورة المقبلة التي تحمل رقم 73، حيث ستقام في الفترة من 13 إلى 23 مايو 2020، وسيفتتح المهرجان فعالياته مساء الثلاثاء للمرة الثالثة على التوالي، على عكس انطلاقه يوم الأربعاء الذي كان تقليدًا لسنوات عديدة، بينما سيعقد سوق مهرجان كان في الفترة من 12 إلى 21 مايو المقبل، في غضون ذلك، سوف يقترب مهرجان برلين السينمائي من مهرجان كان، الذي يبدأ في وقت متأخر عن المعتاد، في 20 فبراير 2020، وهو تحول تم إجراؤه لتجنب تصادم المهرجان مع حفل توزيع جوائز الأوسكار.
الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد: «الممر» يتفوق على «كازابلانكا»

تصدر فيلم الممر للمرة الأولى شباك تذاكر عيد الفطر، أمس الجمعة، بإيراد وصل إلى مليونين و861 ألفا و244 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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ياسمين-الخطيب (4)

محاولات فاشلة.. لماذا مُنعت حلقة ياسمين الخطيب مع رامز؟

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن السبب الحقيقي وراء عدم عرض حلقتها في برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على mbc مصر، وكتبت عبر صفحتها على «إنستجرام»: «حلقتي مع رامز جلال اتضح أن فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مُضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا". وأضافت: "الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان 90% منها كان "تيت.. تيت"، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من "أندر تيكر"، وإنتم كنتم هاتهروني كوميكس!".
رامز-جلال (2)

كواليس تعرض لأول مرة من رامز في الشلال (فيديو)

كشف الفنان رامز جلال، خلال أخر حلقات برنامجه "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية MBC مصر، للموسم الرمضاني الحالي، كواليس حصرية لمراحل تصوير مقالب البرنامج بمقاطعة بالي الإندونيسية، وأضح رامز خلال المقطع الذي أذيع عبر صفحته الرسمية، وقناة يوتيوب الخاصة بـةلاؤ مصر، مراحل الإعداد والتجهيز للمقلب، ووسائل الأمان التي أُتخذت لحماية ضيوف برنامجه من النجوم، وكيف أختار الشلال الذي تم فيه المقلب، وكيف تم تطهيره من كل الصخور لكي يكون أمنا على الضيوف ولايتعرض أحدهم لأى خطر، بالغضافة إلى كيفية تعاملة مع شامبانزي أثناء تصوير بداية الحلقات.
علامة-استفهام

علامة استفهام 28.. نوح خنق قنديل وقتل يعقوب الغول

ما زالت الحيرة تسيطر على متابعي مسلسل علامة استفهام، ففي الحلقة 28 من أحداث المسلسل، طعن نوح (محمد رجب)، يعقوب الغول الذي اعتقد أنه قتل جاسر (محمد ناصر) شقيقه، وبسبب هذا الأمر هرب من المصحة النفسية التي يعالج فيها مع قنديل (إسلام حافظ)، ومع مرور الحلقات، يظهر من السيناريو أن قنديل سبب ما يعانيه نوح وجاسر شقيقه، وفي نهاية الحلقة بعدما قتل نوح يعقوب، ذهب للمستشفى وخنق قنديل، ولم يظهر إذا كان مات فعلا أم لا، بل وظهر أنه سبب وراء النساء اللاتي عرفن نوح، ودمرن حياته.
فنانون-مش-بتوع-مسرح-عمرو-سعد-لأول-مرة

«كارما» يفوز بمنحة الاتحاد الأوروبي وجائزة FESPACO

في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للسينما الإفريقية وحرصه على انتشارها بالقارة الأوروبية، وخاصة الأفلام الفائزة من المهرجانات الإفريقية الكبرى؛ فاز فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف بجائزة الحصان الفضي من مهرجان FESPACO، وجائزة أحسن صوت. وكانت جائزة الفيلم هي فوزه بمنحة الاتحاد الأوروبي لعمل دوبلاج له إلى اللغات الأجنبية المختلفة تمهيدًا لعرضه بصالات العرض بأوروبا. "كارما" بطولة النجوم: عمرو سعد، خالد الصاوي، غادة عبدالرازق، زينة، ماجد المصري، وفاء عامر، دلال عبدالعزيز، وغيرهم.
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