«المحافظين» يطالب الحكومة بخطة للاستثمار في إفريقيا

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بسؤال للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حول استراتيجية الحكومة للاستثمار في القارة الافريقية. وقال «قرطام»، إن هناك دولا عديدة سبقتنا في المبادرة بإنشاء مشروعات استثمارية في القارة الإفريقية، رغم المشاكل والأزمات التى تواجهها، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية أرض بكر للاستثمار، خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المتوسطة والتحويلية وغيرها من المشروعات، والتي ستعود بالنفع لمصر وللعديد من الدول الافريقية والعربية.

وأضاف: «نحن فى انتظار نتائج مثمرة فى المجالات السياسية والاقتصادية فى إفريقيا، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، تمنح آفاق جديدة للاستثمار فى تلك الدول». وتساءل رئيس حزب المحافظين: «هل استراتيجية الاستثمار تعتمد على خطط طويلة ومتوسطة الأجل؟، وهل وضعت الحكومة خريطة للاستثمار