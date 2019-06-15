أوكرانيا تتوج بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخها

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م

أوكرانيا

توج منتخب أوكرانيا تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم للشباب بعدما حقق فوزًا كبيرًا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فيدزيفا بدولة بولندا التي استضافت مونديال الشباب، افتتح منتخب كوريا الجنوبية التسجيل في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء مشكوك في صحتها احتسبها الحكم الدولي إسماعيل الفاتح بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو لكن المنتخب الأوكراني لم يستسلم وكثف من هجماته على مرمى المنتخب الكوري من أجل إدراك التعادل.

وفي الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول تمكن المنتخب الأوكراني من معادلة النتيجة عن طريق لاعبه فلاديسلاف سوبرياها لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين. في الشوط الثاني من المباراة وبالتحديد في الدقيقة 53 تمكن فلاديسلاف سوبرياها من تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده ليقترب المنتخب

وفي الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول تمكن المنتخب الأوكراني من معادلة النتيجة عن طريق لاعبه فلاديسلاف سوبرياها لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.



في الشوط الثاني من المباراة وبالتحديد في الدقيقة 53 تمكن فلاديسلاف سوبرياها من تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده ليقترب المنتخب الأوكراني للشباب من معانقة البطولة لكن منتخب كوريا الجنوبية حاول معادلة النتيجة حتى جاءت الدقيقة 89 من زمن المباراة ليطلق لاعب المنتخب الأوكراني هياري تزيتايشفيلي رصاصة الرحمة على المنتخب الكوري وبذلك يكلل المنتخب الأوكراني مسيرته باللقب، والتي بدأت بصدارة المجموعة الرابعة على حساب الولايات المتحدة ونيجيريا وقطر على الترتيب، ثم استمرت بإقصاء بنما من دور الـ16 (4- 1) ثم كولومبيا من ربع النهائي (1- 0) وأخيرًا إيطاليا من نصف النهائي (1- 0).