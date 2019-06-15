رياضة

أوكرانيا تتوج بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخها

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
أوكرانيا
أوكرانيا
توج منتخب أوكرانيا تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم للشباب بعدما حقق فوزًا كبيرًا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فيدزيفا بدولة بولندا التي استضافت مونديال الشباب، افتتح منتخب كوريا الجنوبية التسجيل في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء مشكوك في صحتها احتسبها الحكم الدولي إسماعيل الفاتح بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو لكن المنتخب الأوكراني لم يستسلم وكثف من هجماته على مرمى المنتخب الكوري من أجل إدراك التعادل.
وفي الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول تمكن المنتخب الأوكراني من معادلة النتيجة عن طريق لاعبه فلاديسلاف سوبرياها لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين. في الشوط الثاني من المباراة وبالتحديد في الدقيقة 53 تمكن فلاديسلاف سوبرياها من تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده ليقترب المنتخب
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شوبير: الكاف يختار الخطيب سفيرًا لأمم إفريقيا

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، سفيرًا لبطولة أمم إفريقيا 2019، كما أرسل له دعوة لحضور حفل افتتاح وختام البطولة، واعتاد الكاف على دعوة عدد من نجوم الكرة الإفريقية القدامى فى مثل هذه البطولات. وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

كيف علقت صديقة رونالدو على عدم دعوته لزفاف راموس؟

تكفلت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، بالرد على الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بعدما تجاهل رونالدو في حفل زفافه وعدم دعوته لحضور حفل الزفاف، حيث فسرت صحيفة "ديلي ستار"، الصورة التي نشرتها الجميلة الإسبانية عبر حسابها على "انستجرام"، على أنها رسالة لراموس، بأن الأسرة لا تبالي بتجاهلها لحضور حفل زفافه على الإعلامية الشهيرة بيلار روبيو، المقرر إقامته في كاتدرائية إشبيلية. ونشرت صديقة رونالدو صورة من داخل الطائرة الخاصة به، ومعهم الأطفال الأربعة، متجهين نحو اليونان، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، في نفس توقيت حفل راموس.
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نجوم العالم في حفل زفاف سيرجيو راموس

توافد عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم إلى كنيسة إشبيلية، لحضور حفل زفاف سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني على المذيعة بيلار روبيبو المقرر له اليوم السبت، حيث يستعد سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي، لإقامة فعاليات حفل زفافه بكنيسة إشبيلية لإقامة العُرس، ومن المُقرر أن يحضر حفل الزفاف ما يقرب من 500 شخص ما بين لاعبي كرة قدم وصحفيين وفنانين وشخصيات عامة، وتوافد نجوم كرة القدم وزملاء راموس على الكنيسة لكي يحضروا مراسم إقامة حفل الزفاف.
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مونديال الشباب يستعد لإفراز بطل جديد اليوم

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة رقم 22 من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والمقامة حاليًا في بولندا، وذلك من خلال المباراة النهائية التي ستجمع بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة السادسة مساء التي ستقام على ملعب ستاديون فيدزيفا، ووصلت أوكرانيا للنهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على كل من الولايات المتحدة وقطر والتعادل مع نيجيريا، وتغلبت على بنما في دور الـ16 وعلى كولومبيا في ربع النهائي قبل الإطاحة بإيطاليا في نصف النهائي.
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النهائي الأول.. حلم الفرسان الأربعة بمونديال الشباب

يدخل كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقام حاليًا في بولندا، الأمتار الأخيرة، حيث تقام اليوم الثلاثاء مباريات نصف النهائي، وستكون ضربة البداية من مواجهة أوكرانيا وإيطاليا في تمام الساعة 5:30 مساء، ووصلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على الولايات المتحدة وقطر والتعادل مع نيجيريا، قبل التغلب على بنما في دور الـ16 وكولومبيا في ربع النهائي، أما إيطاليا فتصدرت المجموعة الثانية بالفوز على المكسيك والإكوادور والتعادل مع اليابان، قبل التغلب على بولندا في دور الـ16 وعلى مالي في ربع النهائي.
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إيطاليا وأوكرانيا يتأهلان لنصف نهائي مونديال الشباب

نجح المنتخب الإيطالي في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الشباب تحت 20 سنة، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب مالي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "ستاديون مييسكي فتيشاش"، ضمن مواجهات دور ربع نهائي المسابقة، جاءت رباعية الأزوري عن طريق كل من، إبراهيما كوني لاعب مالي بالخطأ في مرماه، واندريا بينامونتي "هدفين"، ودافيد فراتسي، في المقابل سجل هدفي النسور سيكو كواتا ومحمد كامارا، ليضرب منتخب ايطاليا موعدًا مع نظيره الأوكراني في نصف النهائي.
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مالي تبحث عن التأهل للمربع الذهبي لمونديال الشباب

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية الساعة 3:30 عصرًا بمواجهة أوكرانيا نظيرتها كولومبيا. وتأهلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدّر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتغلب على الولايات المتحدة وقطر، والتعادل مع نيجيريا قبل التغلب على بنما في دور الـ16، أما كولومبيا فوصلت إلى ربع النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتغلب على بولندا وتاهيتي، والخسارة أمام السنغال، قبل التفوق على نيوزيلندا في دور الـ16.
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