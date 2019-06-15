التعليم: احتساب إجابتين صحيحتين في امتحان الإنجليزي

تحرير:أمينة محمود ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

طلاب الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التريية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إحدى قطاعات الكنترولات الأربعة حدث بها مشكلة في أثناء تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية بشأن إجابة جزئية في سؤال الاختيار من متعدد، وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ«التحرير»، مساء السبت، أنه بسبب هذه المشكلة تم إصدار قرار باحتساب الإجابتين «will win وare going to win»، في امتحان اللغة الإنجليزية الأولى للطلاب، صحيحتين بعد أن أثارت جدلا بين المصححين بشأن إجابتها.

وتابع مدير عام الامتحانات، أنه جاء في السؤال الأول بالنموذج رقم "أ" فبحسب ما ورد فى نموذج الإجابة تعد الإجابة الصحيحة are going to، وهو ما يطابق الإجابة الموجودة بكتاب الطالب بالصفحة رقم "12". وأشار إلى أنه بإحصاء النسبة التى تم تصحيحها اليوم فى العينة العشوائية تبين أن بعض الطلاب أجاب بـ"will win"