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تعديل مواعيد «المترو» خلال بطولة الأمم الإفريقية

تحرير:صديق العيسوي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
مترو الأنفاق - صورة أرشيفية
مترو الأنفاق - صورة أرشيفية
تزامنًا مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، يوم 21 يونيو الجاري، أعلن المهندس علي فضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، مد تشغيل الخطوط الثلاثة ساعة إضافية حتى 19 يوليو المقبل وهو نهاية البطولة. وقال رئيس هيئة المترو في تصريح لـ"التحرير"، إن التشغيل الجديد الخاص بالبطولة يبدأ في الخامسة والنصف صباحًا، وينتهي في الثانية بعد منتصف الليل، مؤكدًا المترو على استعداد لنقل جميع المشجعين إلى المحطات القريبة من الملاعب. وافتتحت وزارة النقل اليوم، محطات جديدة في الخط الثالث للمترو، الذي يُقدم خدمة مميزة للراكب، لا تقل عن خدمات المترو في الدول المتقدمة.
وأكد فضالي في تصريح سابق لـ"التحرير" أن تنفيذ المرحلة الثالثة للمترو تمت على الطراز الأوروبي، وتتمتع محطاتها بسلالم متحركة من الشارع حتى صرف التذاكر والرصيف، ومكيفات هوائية بكل محطة، وعدد 2 مصعد "أسانسير" في كل محطة.وأفاد بوجود ماكينات آلية لصرف التذاكر VTM لتخفيف الضغط على شباك التذاكر، ومول تجاري
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امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

التعليم: احتساب إجابتين صحيحتين في امتحان الإنجليزي

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التريية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إحدى قطاعات الكنترولات الأربعة حدث بها مشكلة في أثناء تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية بشأن إجابة جزئية في سؤال الاختيار من متعدد، وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ«التحرير»، مساء السبت، أنه بسبب هذه المشكلة تم إصدار قرار باحتساب الإجابتين «will win وare going to win»، في امتحان اللغة الإنجليزية الأولى للطلاب، صحيحتين بعد أن أثارت جدلا بين المصححين بشأن إجابتها.
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«المحافظين» يطالب الحكومة بخطة للاستثمار في إفريقيا

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بسؤال للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حول استراتيجية الحكومة للاستثمار في القارة الافريقية. وقال «قرطام»، إن هناك دولا عديدة سبقتنا في المبادرة بإنشاء مشروعات استثمارية في القارة الإفريقية، رغم المشاكل والأزمات التى تواجهها، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية أرض بكر للاستثمار، خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المتوسطة والتحويلية وغيرها من المشروعات، والتي ستعود بالنفع لمصر وللعديد من الدول الافريقية والعربية.
التبرع-بالدم (7)

10 أسباب وراء التخوف من التبرع بالدم في الشارع

نداءات يومية يطلقها عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، يطالبون من خلالها الجميع بالتوجه إلى إحدى المستشفيات للتبرع بالدم وإنقاذ إنسان مريض من الموت، وبالفعل تحظى مثل هذه النداءات بمصداقية؛ لأنها تدعو الجميع للذهاب إلى مريض معين فى المستشفى مع وضع بياناته وطريقة الوصول إليه للتبرع بالدم، ولكن على النقيض تماما يعزف غالبية المواطنين عن الاستجابة لطلب سيارات الإسعاف المتجولة بالشارع للتبرع بالدم، بل ويشعرون بحالة من الفزع مع إلحاح أحد المسئولين عن السيارة عليهم للتبرع بالدم، ولكن الرفض ليس رفضا لمساعدة المرضى وإنما رفضا للتبرع بسيارة الإسعاف.
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الصحة: إسعاف 38 طالبا في رابع أيام امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة في مقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، 38 بلاغًا لحالات مرضية، خلال رابع أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، مشيرًا إلى أن باقي الحالات بين ارتفاعٍ في ضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
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مترو الأنفاق

«النقل» للركاب: نشكر استجابتكم لزيادة سعر تذكرة المترو

تقدمت وزارة النقل والمواصلات بالشكر للركاب على الاستجابة التي وصفتها بـ"المتميزة"، لتحريك شركة مترو الأنفاق لسعر تذكرة المترو والإقبال على عمل الاشتراكات المخفضة للجمهور لتقليل أثر هذا التحريك والتعامل الحضاري للركاب خلال تنقلهم في المحطات الجديدة ومرفق المترو بشكل عام، خصوصا مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الإفريقية في الحادي والعشرين من هذا الشهر التي يهدف الجميع إلى خروجها بشكل مميز يليق بسمعة ومكانة مصر الإفريقية والدولية. وأعلنت الوزارة حركة تشغيل مترو الأنفاق بالمحطات الجديدة (هارون – ألف مسكن - نادي الشمس) التي تم فتحها صباح اليوم.
مترو الأنفاق

بعد الافتتاح.. انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة

افتتحت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم السبت، محطات جديدة رسميًا بمنطقة مصر الجديدة، حيث انطلق أول قطار حاملاً الركاب في تمام الساعة 5.15 صباحا، وذلك بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة تصل إلى حوالى 6.2 مليار جنيه، حيث يشمل المشروع إضافة 3 محطات جديدة للخط الثالث تبدأ من "هارون" و"ألف مسكّن" حتى "نادي الشمس"، بمصر الجديدة بطول 4 كم. وقالت الهيئة، إنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى للمشروع بدون ركاب والاطمئنان إلى سلامة وإجراءات الأمان للمشروع قبل انطلاق أول قطار بالركاب فى الخامسة والنصف صباح اليوم من نادى الشمس بمصر الجديدة فى اتجاه العتبة.
مترو الأنفاق

بعد رفع الأسعار.. إجراءات جديدة في محطات الخط الثالث للمترو

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتجهيز جميع اللافتات والخرائط التي توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث بعد تحريك سعر التذكرة تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحلة الرابعة للخط الثالث (هارون- ألف مسكن- نادى الشمس)، موضحا أن هذه اللافتات والخرائط موجودة بجميع محطات الخط الثالث موضحا بها المناطق المختلفة للمحطات وذلك تيسيرا وتسهيلا على جميع ركاب الخط الثالث لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضا أسعار الاشتراكات بفئاتها المختلفة.
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صبحي يستعد لأمم إفريقيا بغرفة عمليات من 10 وزارات

اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بغرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها، من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والكهرباء، والسياحة، والنقل، الشباب والرياضة، والأمن الوطني، والطيران المدني، والتنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف الصحي. وقال وزير الشباب والرياضة، إن غرفة العمليات المركزية تهدف إلى مواجهة أي أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحوري بالتعاون مع اللجنة المنظمة.
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