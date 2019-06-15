تعديل مواعيد «المترو» خلال بطولة الأمم الإفريقية

تحرير:صديق العيسوي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

تزامنًا مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، يوم 21 يونيو الجاري، أعلن المهندس علي فضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، مد تشغيل الخطوط الثلاثة ساعة إضافية حتى 19 يوليو المقبل وهو نهاية البطولة. وقال رئيس هيئة المترو في تصريح لـ"التحرير"، إن التشغيل الجديد الخاص بالبطولة يبدأ في الخامسة والنصف صباحًا، وينتهي في الثانية بعد منتصف الليل، مؤكدًا المترو على استعداد لنقل جميع المشجعين إلى المحطات القريبة من الملاعب. وافتتحت وزارة النقل اليوم، محطات جديدة في الخط الثالث للمترو، الذي يُقدم خدمة مميزة للراكب، لا تقل عن خدمات المترو في الدول المتقدمة.

وأكد فضالي في تصريح سابق لـ"التحرير" أن تنفيذ المرحلة الثالثة للمترو تمت على الطراز الأوروبي، وتتمتع محطاتها بسلالم متحركة من الشارع حتى صرف التذاكر والرصيف، ومكيفات هوائية بكل محطة، وعدد 2 مصعد "أسانسير" في كل محطة.وأفاد بوجود ماكينات آلية لصرف التذاكر VTM لتخفيف الضغط على شباك التذاكر، ومول تجاري