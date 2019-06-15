حداد يحبس والده العجوز بـ«وصل أمانة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م

حبس - صورة أرشيفية

فعلة شنعاء وأمر مُشين في جبين الإنسانية ذلك الذي أقدمَ عليه «السيد» الحداد ابن الأربعين ربيعًا، والذي فاق كل معاني الجحود وعقوق الوالدين، حتى إن فعلته باتت مضربًا للأمثال واستنكارًا وتذكيرًا بعلامة كما لو كانت تسبق قيام الساعة؛ فهو الابن الكبير الذي لم يتورّع في الزج بوالده إلى غياهب السجن خلف القضبان الحديدية، لا لشيء إلا طمعًا في أموال استعان في سبيلها بتوقيع والده على أحد إيصالات الأمانة وقدّمه للمحكمة لينال عنه صاحبه حُكمًا بالسن واجب النفاذ.

تعود تفاصيل الواقعة لنحو عشرة أسابيع مضت، عندما فوجئ «صبري إبراهيم» الحداد العجوز الذي ناهزت أعوامه منتصف العقد الثامن، برجال وقوات تنفيذ الأحكام بمركز شرطة الإبراهيمية، التابع لمديرية أمن الشرقية، يُلقون القبض عليه لتنفيذ حكم صادر بحقه بالحبس لمدة عامين؛ على خلفية اتهامه بالتبديد وتوقيع إيصال أمانة.التحريات