جريمة

حداد يحبس والده العجوز بـ«وصل أمانة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
فعلة شنعاء وأمر مُشين في جبين الإنسانية ذلك الذي أقدمَ عليه «السيد» الحداد ابن الأربعين ربيعًا، والذي فاق كل معاني الجحود وعقوق الوالدين، حتى إن فعلته باتت مضربًا للأمثال واستنكارًا وتذكيرًا بعلامة كما لو كانت تسبق قيام الساعة؛ فهو الابن الكبير الذي لم يتورّع في الزج بوالده إلى غياهب السجن خلف القضبان الحديدية، لا لشيء إلا طمعًا في أموال استعان في سبيلها بتوقيع والده على أحد إيصالات الأمانة وقدّمه للمحكمة لينال عنه صاحبه حُكمًا بالسن واجب النفاذ.
تعود تفاصيل الواقعة لنحو عشرة أسابيع مضت، عندما فوجئ «صبري إبراهيم» الحداد العجوز الذي ناهزت أعوامه منتصف العقد الثامن، برجال وقوات تنفيذ الأحكام بمركز شرطة الإبراهيمية، التابع لمديرية أمن الشرقية، يُلقون القبض عليه لتنفيذ حكم صادر بحقه بالحبس لمدة عامين؛ على خلفية اتهامه بالتبديد وتوقيع إيصال أمانة.التحريات
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تسمم

تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الشرقية

أصيب خمسة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، بحالات اشتباه في تسمم، اليوم السبت؛ نتيجة تناولهم جميعًا وجبة طعام داخل منزلهم في قرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «أولاد صقر» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأفادت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على المصابين أنهم تناولوا طعامًا غير طازج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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القضاء يحسم مصير سعد الصغير بتهمة التهرب الضريبي

بعد مرور شهرين على الحكم بحبس الفنان سعد الصغير سنة، وكفالة 5 آلاف جينه، عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، أيدت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي الحكم السابق، وذلك بعد تأجيل الدعوى لجلسة اليوم السبت للسداد، وتضمن القرار الذي أصدره رئيس المحكمة المستشار كمال مسعود حبس المطرب لمدة سنة، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و197 ألفا و320 جنيهًا مستحقة لمصلحة الضرائب.
انقلاب-سيارة-علي-الطريق-الدائري (1)

دماء جديدة على الطريق.. حالتا وفاة و6 مصابين بالمرج

لم تمر سوى 72 ساعة على كارثة حلوان التي أودت بحياة 16 شخصا وإصابة 8 آخرين في تصادم 3 سيارات بينهم 2 ميكروباص وثالثة ملاكي حتى تكرر الأمر مساء اليوم السبت لكن هذه المرة لم يكن السبب انفجار أحد إطارات السيارة بل رعونة سائق لم يتحلّ بأي قدر من اليقظة في أثناء القيادة عندما انحرفت سيارة نقل "جامبو" على الطريق الدائري ما أدى إلى سقوطها من أعلى، ومصرع شخصين وإصابة 6 آخرين نُقلوا بواسطة سيارات هيئة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط انتشار رجال المرور.
تزوير-مستندات (4)

«عاوز أسافر».. الأموال العامة كشفت حيلة سائق بالجيزة

بثقة وهدوء يحسد عليهما، خطا السائق نحو باب سفارة إحدى الدولة العربية الواقعة في نطاق محافظة الجيزة، ممسكا بورقة "التأشيرة" التي ستقربه من الحصول على وظيفة جيدة خارج البلاد بحثا عن تحقيق المال، قابل الموظف المسؤول بابتسامة اعتلت وجنتيه لكن ما إن أمسك الأخير بالأوراق المطلوبة لاعتماد التأشيرة حتى تبدلت الأمور، طالبه الموظف بالانتظار لمراجعة بعض البيانات؛ مما أثار شكوكه بأن الأحوال ليست على ما يرام وغير ما أعده سلفا حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه بتهمة التزوير.
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حبس-متهمه

تجديد حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «نخاس الشرقية»

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس فتاة مراهقة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل وذبح شقيقتيها، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدها بعلاقتها العاطفية مع أحد شباب المنطقة ومحادثتهما الهاتفية في غياب والديها، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
حبس-متهمه

حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
محكمة

بينهم طفل.. سجن وغرامة لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 مزارعين من الأعراب، بينهم طفل في السادسة عشر من عمره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم جميعا 10 آلاف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، فضلا عن استعانتهم بسلاح ناري وطلقات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
خطف

القتيل الملثم.. تشريح جثة عجوز داخل مزرعة بالشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بانتداب لجنة من أطباء مصلحة الطب الشرعي؛ لتشريح جثة عجوز، في بداية العقد الثامن من العمر، بعدما عُثر عليه مشنوقا وموثقا وملثم الرأس داخل مزرعة أغنام يحرسها بناحية «سيكم». البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لرجل داخل مزرعة أغنام بناحية «سيكم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
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