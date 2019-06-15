كيف علقت صديقة رونالدو على عدم دعوته لزفاف راموس؟

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

رونالدو

تكفلت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، بالرد على الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بعدما تجاهل رونالدو في حفل زفافه وعدم دعوته لحضور حفل الزفاف، حيث فسرت صحيفة "ديلي ستار"، الصورة التي نشرتها الجميلة الإسبانية عبر حسابها على "انستجرام"، على أنها رسالة لراموس، بأن الأسرة لا تبالي بتجاهلها لحضور حفل زفافه على الإعلامية الشهيرة بيلار روبيو، المقرر إقامته في كاتدرائية إشبيلية. ونشرت صديقة رونالدو صورة من داخل الطائرة الخاصة به، ومعهم الأطفال الأربعة، متجهين نحو اليونان، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، في نفس توقيت حفل راموس.

وتوافد عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم إلى كنيسة إشبيلية، لحضور حفل زفاف سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني على المذيعة بيلار روبيبو المقرر له اليوم السبت، حيث يستعد سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي، لإقامة فعاليات حفل زفافه بكنيسة إشبيلية لإقامة العُرس، ومن المُقرر أن يحضر حفل