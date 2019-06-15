عادل إمام يعود لـ«فلانتينو» الأسبوع المقبل

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

عادل إمام

يعود النجم الكبير عادل إمام، لاستكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" الأسبوع المقبل، بعد توقف وصل إلى 3 أشهر، وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، ليكون أول الأعمال المؤكد مشاركتها في رمضان 2020، خاصة بعدما أعلن المنتج تامر مرسي عن عرضه عبر مجموعة قنوات "إعلام المصريين" خلال السباق الرمضاني المقبل. ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبدالمجيد"، ويواجه طوال الأحداث أزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

وتستأنف النجمة داليا البحيري تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو"، هي الأخرى، وتجمع المشاهد بينها وبين الزعيم عادل إمام حيث تجسد دور فتاة ريفية من طنطا وتنتقل للمدينة وتحدث بينها وبين "فلانتينو" كثير من الأحداث. مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبدالعزيز،