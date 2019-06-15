جريمة

تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
تسمم- صورة أرشيفية
تسمم- صورة أرشيفية
أصيب خمسة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، بحالات اشتباه في تسمم، اليوم السبت؛ نتيجة تناولهم جميعًا وجبة طعام داخل منزلهم في قرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «أولاد صقر» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأفادت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على المصابين أنهم تناولوا طعامًا غير طازج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، من مستشفى أولاد صقر المركزي، باستقبال خمسة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، مُقيمين بقرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، مصابين بحالات قيء وإسهال واشتباه في الإصابة بتسمم
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حبس-متهمين-ارشيفية

حداد يحبس والده العجوز بـ«وصل أمانة» في الشرقية

فعلة شنعاء وأمر مُشين في جبين الإنسانية ذلك الذي أقدمَ عليه «السيد» الحداد ابن الأربعين ربيعًا، والذي فاق كل معاني الجحود وعقوق الوالدين، حتى إن فعلته باتت مضربًا للأمثال واستنكارًا وتذكيرًا بعلامة كما لو كانت تسبق قيام الساعة؛ فهو الابن الكبير الذي لم يتورّع في الزج بوالده إلى غياهب السجن خلف القضبان الحديدية، لا لشيء إلا طمعًا في أموال استعان في سبيلها بتوقيع والده على أحد إيصالات الأمانة وقدّمه للمحكمة لينال عنه صاحبه حُكمًا بالسن واجب النفاذ.
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القضاء يحسم مصير سعد الصغير بتهمة التهرب الضريبي

بعد مرور شهرين على الحكم بحبس الفنان سعد الصغير سنة، وكفالة 5 آلاف جينه، عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، أيدت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي الحكم السابق، وذلك بعد تأجيل الدعوى لجلسة اليوم السبت للسداد، وتضمن القرار الذي أصدره رئيس المحكمة المستشار كمال مسعود حبس المطرب لمدة سنة، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و197 ألفا و320 جنيهًا مستحقة لمصلحة الضرائب.
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دماء جديدة على الطريق.. حالتا وفاة و6 مصابين بالمرج

لم تمر سوى 72 ساعة على كارثة حلوان التي أودت بحياة 16 شخصا وإصابة 8 آخرين في تصادم 3 سيارات بينهم 2 ميكروباص وثالثة ملاكي حتى تكرر الأمر مساء اليوم السبت لكن هذه المرة لم يكن السبب انفجار أحد إطارات السيارة بل رعونة سائق لم يتحلّ بأي قدر من اليقظة في أثناء القيادة عندما انحرفت سيارة نقل "جامبو" على الطريق الدائري ما أدى إلى سقوطها من أعلى، ومصرع شخصين وإصابة 6 آخرين نُقلوا بواسطة سيارات هيئة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط انتشار رجال المرور.
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«عاوز أسافر».. الأموال العامة كشفت حيلة سائق بالجيزة

بثقة وهدوء يحسد عليهما، خطا السائق نحو باب سفارة إحدى الدولة العربية الواقعة في نطاق محافظة الجيزة، ممسكا بورقة "التأشيرة" التي ستقربه من الحصول على وظيفة جيدة خارج البلاد بحثا عن تحقيق المال، قابل الموظف المسؤول بابتسامة اعتلت وجنتيه لكن ما إن أمسك الأخير بالأوراق المطلوبة لاعتماد التأشيرة حتى تبدلت الأمور، طالبه الموظف بالانتظار لمراجعة بعض البيانات؛ مما أثار شكوكه بأن الأحوال ليست على ما يرام وغير ما أعده سلفا حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه بتهمة التزوير.
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انقلاب-سيارة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حوادث طرق بمطروح

لقي 8 مواطنين مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، جراء ثلاثة حوادث طرق وقعت فجر اليوم الأحد، على الطرق الدولية السريعة، وتبين وقوع تلك الحوادث بسبب انقلاب 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة، وأعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن كلا من مستشفى الضبعة والحمام المركزيين استقبل الضحايا، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي "شعبان محمد فرغلي" البالغ من العمر 35 عامًا، جثة هامدة، وجثتين هامدتين مجهولتين، جراء حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية غزالة بمركز الضبعة.
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مصدر طبي يكشف سبب مصرع مدير أمن أسيوط

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، سبب وفاة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد انفجار الإطار الأمامي لسيارته، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات، وتعرضه لكدمة شديدة في البطن، وإصابة مدير المباحث الجنائية بكدمات شديدة في الصدر والقدم، وإصابة الضابط الآخر بإصابات طفيفة. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن باقي المصابين يخضعون للإشراف الطبي، وحالتهم جميعًا مستقرة، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثمان مدير الأمن إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، لمعاينته من قبل النيابة العامة وإنهاء تصريحات الدفن.
حريق

بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة في منطقة برج رشيد، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما أدى إلى حدوث الحريق. والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بحريق الشقة وتمت السيطرة عليه، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز رشيد لمعاينة الحريق داخل الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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المؤبد والمشدد للمتهمين بخطف وقتل سمسار أكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد والمشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل فريد شوقي سمسار أكتوبر، وجاء بمنطوق الحكم وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة قبل أن تقرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات في جلسة عاجلة.
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