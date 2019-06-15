تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

تسمم- صورة أرشيفية

أصيب خمسة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، بحالات اشتباه في تسمم، اليوم السبت؛ نتيجة تناولهم جميعًا وجبة طعام داخل منزلهم في قرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «أولاد صقر» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأفادت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على المصابين أنهم تناولوا طعامًا غير طازج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، من مستشفى أولاد صقر المركزي، باستقبال خمسة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، مُقيمين بقرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، مصابين بحالات قيء وإسهال واشتباه في الإصابة بتسمم