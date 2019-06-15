هبة مجدي تغني «بالحب اتجمعنا» في طفولتها (فيديو)

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، مساء اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ابنة أربع سنوات، تغني خلاله أغنية الهضبة عمرو دياب الشهيرة "أفريقيا" المعروفة باسم "بالحب اتجمعنا" عام 1992، وذلك دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية. وعلّقت هبة مجدي على الفيديو قائلةً: "بالحب اتجمعنا، عمرو دياب، أكتوبر 1992- عمري كان 4 سنين، كأس الأمم الإفريقية"، وأثار المقطع ردود فعل عدد من المشاهير، وبينهم أحمد حاتم، والكاتبة إنجي علاء، والمذيعة شيرين حمدي.

"أفريقيا" قدّمها الهضبة لأول مرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد مع اللاعب محمد صلاح لصالح شركة "فودافون"، وحملت الأغنية اسم "بالحب اتجمعنا ورا فريقنا"، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول الإنجليزي للجمهور: "طول ما أنتو ورانا إن شاء