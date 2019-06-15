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هبة مجدي تغني «بالحب اتجمعنا» في طفولتها (فيديو)

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
هبة مجدي
هبة مجدي
نشرت الفنانة هبة مجدي، مساء اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ابنة أربع سنوات، تغني خلاله أغنية الهضبة عمرو دياب الشهيرة "أفريقيا" المعروفة باسم "بالحب اتجمعنا" عام 1992، وذلك دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية. وعلّقت هبة مجدي على الفيديو قائلةً: "بالحب اتجمعنا، عمرو دياب، أكتوبر 1992- عمري كان 4 سنين، كأس الأمم الإفريقية"، وأثار المقطع ردود فعل عدد من المشاهير، وبينهم أحمد حاتم، والكاتبة إنجي علاء، والمذيعة شيرين حمدي.
"أفريقيا" قدّمها الهضبة لأول مرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد مع اللاعب محمد صلاح لصالح شركة "فودافون"، وحملت الأغنية اسم "بالحب اتجمعنا ورا فريقنا"، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول الإنجليزي للجمهور: "طول ما أنتو ورانا إن شاء
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سعادة وبكاء.. رئيس فلسطين يكرم يوسف شعبان (صور)

كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الفنان الكبير يوسف شعبان، مساء اليوم السبت، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ونظرًا لغياب الرئيس الفلسطيني عن الحضور، سلمه التكريم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح نيابة عن عباس أبو مازن. وحرص على حضور الاحتفال كل من الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وكل من الفنانين سامي مغاوري، وأحمد صيام، والإعلامية بوسي شلبي. وبكى النجم القدير يوسف شعبان أثناء تسلمه درع التكريم، معربًا عن سعادته بهذا التكريم ووصفه بالغالي.
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عادل إمام يعود لـ«فلانتينو» الأسبوع المقبل

يعود النجم الكبير عادل إمام، لاستكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" الأسبوع المقبل، بعد توقف وصل إلى 3 أشهر، وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، ليكون أول الأعمال المؤكد مشاركتها في رمضان 2020، خاصة بعدما أعلن المنتج تامر مرسي عن عرضه عبر مجموعة قنوات "إعلام المصريين" خلال السباق الرمضاني المقبل. ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبدالمجيد"، ويواجه طوال الأحداث أزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
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أغاني كأس إفريقيا.. الهضبة وصلاح «بالحب اتجمعنا»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وحرص النجوم والمطربون على الاحتفاء بتلك المناسبة، وقدموا عددا من الأغاني سواء المستقلة أو ضمن حملات إعلانية، لتشجيع الجمهور المصري على المنافسة، وترحيبا باستقبال مصر البطولة هذا العام، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأغاني التى قدمت لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
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«بالحب اتجمعنا».. نصف مليون مشاهدة للهضبة ومحمد صلاح

اقتربت أغنية «بالحب اتجمعنا» التي تجمع كلا من الفنان عمرو دياب ونجم ليفربول محمد صلاح، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لعام 2019، من نصف المليون الأول فى أقل من 12 ساعة، وهذه الأغنية سبق أن غناها «الهضبة» في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح لصالح إحدى شركات المحمول، حملت الأغنية اسم «بالحب اتجمعنا ورا فريقنا»، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول للجمهور: «طول ما انتو ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم»، بعد استماعه إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم له.
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دينا الشربيني: عمرو دياب إنسان طيب ولازم يتحب

عادت الفنانة دينا الشربيني إلى الحديث عن النجم عمرو دياب، والثناء على صفاته "التي لا يعرفها سوى المقربين منه فقط"، حسب تعبيرها، وذلك بسبب ظهوره القليل في وسائل الإعلام. وقالت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم FM، اليوم الخميس: "عمرو دياب لازم يتحب"، معددة طباعه الجيدة، التي جعلتها تشعر بالألفة معه، فتعقب: "هو إنسان طيب وجدع ورجل وحنون، ولديه خبرات كبيرة، ومحب للحياة، ويدفعني دائما للأمام، وهو أضاف لي الكثير وغير شخصيتي للأفضل".
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منتج «زي الشمس»: لم نسرق فكرة المسلسل.. ولكن

أعرب منتج مسلسل "زي الشمس"، محمد مشيش، عن غضبه بسبب الاتهامات التي وجهت إلى صناع العمل؛ بزعم أنه مسروق من مسلسل أجنبي، كما استنكر الهجوم على مسلسلات درامية أخرى عرضت في شهر رمضان الماضي. وأوضح منتج العمل، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني، أن هناك فرقا بين تنفيذ نسخة عربية لمسلسل أو فيلم سينمائي وسرقة الفكرة، أو كما يسميه البعض "اقتباس"، منوهًا بأنه حال تنفيذ نسخة عربية لعمل ما، يكون هناك قيمة مادية كبيرة مدفوعة بالدولار لمؤلف العمل الأصلي وشركة الإنتاج.
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