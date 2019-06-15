الكونغو يستعد لكأس الأمم بالتعادل مع كينيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

منتخب الكونغو

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية أمام نظيره الكيني بهدف لكل منهما وديًا في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستُقام في مصر خلال الفترة بين 21 من الشهر الجاري حتى 19 من يوليو المقبل، حيث سجل ميكاييل أولونجا الهدف الأول لكينيا في الدقيقة 25، وأحرز آرثر ماسوكو هدف التعادل للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 89. ويتواجد المنتخب الكونغو في المجموعة الأولى بجانب المنتخب المصري، أوغندا، زيمبابوي، فيما يتواجد المنتخب الكيني في المجموعة الثالثة بجانب كل من: السنغال، الجزائر، تنزانيا.

ويخوض منتخب الكونغو أول مباراة له في كأس الأمم الإفريقية أمام أوغندا يوم السبت 22 من الشهر الجاري على استاد القاهرة، بينما يخوض منتخب كينيا أول مباراة في البطولة أمام الجزائر يوم الأحد 23 من الشهر الجاري على استاد الدفاع الجوي. ومن المفترض أن يلاقي منتخب الكونغو المنتخب الوطني في ثاني مباريات البطولة