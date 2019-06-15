مشجع مصري يداعب ماني في تدريب السنغال: «باصي لصلاح»

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

ماني ومحمد صلاح

داعب أحد المشجعين المصريين النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات منتخب أسود التيرانجا، استعدادًا لمواجهة نظيره النيجيري وديًا غدًا الأحد. وتأكد غياب ماني، عن افتتاح مباريات منتخب السنغال أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وداعب المشجع المصري نجم السنغال ماني قائلا: «يا ماني اشطة عليك ياساديو، باصي لصلاح يا ماني».

وصرح أليو سيسيه، المدير الفني للسنغال، اليوم السبت، بأن ماني لاعب مهم جدًا بالنسبة للمنتخب، معلقًا: «الآن يتعين عليَّ الاختيار من بين 23 لاعبًا.. مستعدون لأي غيابات». وأضاف أن مجموعة اللاعبين متحفزون في الوقت الحالي من أجل بدء البطولة، وأن وجود ساديو ماني معنا سيكون قوة دافعة لنا، وحتى