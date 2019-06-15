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تحطم طائرة خلال عرض جوي في بولندا (فيديو)

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
تحطم طائرة - صورة أرشيفية
تحطم طائرة - صورة أرشيفية
لقي طيار ألماني مصرعه في حادث تحطم طائرة خفيفة وغرقها في نهر "فيستولا" خلال عرض جوي أقيم اليوم السبت، في ببلدة بلوك ببولندا. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بالبلدة، إدوارد ميستيرا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- إنه تم انتشال جثمان قائد الطائرة من الحطام الذي استقر على بعد ثمانية أمتار تحت الماء. وأوضحت الشبكة أن الحادث وقع -على ما يبدو- بعد أن فقد الطيار السيطرة على الطائرة خلال العرض الذي كان يضم نحو 40 طيارًا آخرين، والذي تم إيقافه بعد تحطم الطائرة كما فتح الادعاء العام تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.
ولم تعلن السلطات عن هوية قائد الطائرة، سوى أنه مواطن ألماني وذو خبرة طويلة لعمله في إحدى شركات الطيران البارزة، وفقًا لمنظم الفعالية. ويوم الإثنين الماضي، أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن. وقالت مصادر محلية
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مقتل 8 وإصابة 16 حصيلة ضحايا انفجارين في الصومال

أعلنت خدمة الإسعاف الصومالية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارين وقعا صباح اليوم السبت في العاصمة الصومالية مقديشيو إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن هناك حالات حرجة بين المصابين، لافتة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجارين. ولقى 10 ضباط من الشرطة الكينية، مصرعهم، اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا".
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مهام وتشكيلات البحرية الإيرانية تحرج واشنطن سياسيا

تنذر التحديات والصراعات الحالية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بعواقب وخيمة على المستوى السياسي أو العسكري، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها المنطقة في أعقاب استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان خلال الأيام القليلة الماضية. وفي أعقاب اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني لإيران بالوقوف خلف تلك الهجمات التي تهدف لهدم استقرار وأمن المنطقة المؤثرة فى مستوى حركة التجارة العالمية، توجهت الأنظار إلى القدرات البحرية الإيرانية، التي تعد التهديد الأبرز في المنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
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هجوم خليج عمان.. تنصل إيراني وتأكيد أمريكي

يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوما تلو الآخر نتيجة إصرار الأخيرة على تصعيد هجماتها في الآونة الأخيرة، فقد أصبح استهداف ناقلات النفط أبرز أهدافها، فبعد شهر من تدمير أربع ناقلات وسفن شحن في هجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، جاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وكل الأدلة تشير إلى تورط طهران في تلك الهجمات، وبدا التساؤل واضحا هل اقتربت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران على خلفية التصعيد الإيراني في المياه الدولية؟
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بعد حريقها.. إقامة أول قداس في كاتدرائية باريس

يترأس أسقف باريس ميشال أوبوتي بعد ظهر السبت أول قداس في نوتردام منذ الحريق الذي دمر قسما من الكاتدرائية قبل شهرين، سيحضره نحو ثلاثين شخصا فقط نصفهم من رجال الدين. وقالت أبرشية باريس، إن القداس لن يحضره مصلون "لأسباب أمنية واضحة"، لكن ستقوم قناة "كي تي أو" الكاثوليكية بنقل وقائعه مباشرة "ليتمكن المسيحيون من المشاركة فيه". وسيبدأ القداس في الكنيسة الواقعة خلف الجوقة، وهو مكان تم تأمينه. كما سيحضر القداس خادم رعية الكاتدرائية المونسنيور باتريك شوفيه وعدد من الكهنة ومتطوعون وأشخاص يعملون في الورشة وعاملون في أبرشية باريس، بحسب "فرانس 24".
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ترامب

أول تعليق من ترامب على اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

في أول تعليق له على حادث اصطدام طائرة بمنى في نيويورك، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اطلع على تفاصيل الحادث، معبرا عن شكره لفرق خدمات الطوارئ الذين يتعاملون معه. وكانت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك أعلنت مصرع شخص جراء اصطدام مروحية بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" في أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة. وأضافت الخدمة في منشور على حسابها في على "تويتر" أن أفرادا من فرق الإطفاء يعملون في مكان الحادث. وأشارت شرطة نيويورك إلى أن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية هبوطا خطيرا على سقف البناية، ما تسبب بنشوب حريق أخمد لاحقا.
اصتدام-طائرة

اصطدام طائرة بمبنى في مدينة نيويورك (فيديو وصور)

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.? ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.? وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من البناية المكونة من 54 طابقا. وفي 17 مايو الماضي، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك

أعلنت البحرية المكسيكية، مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات في وسط المكسيك، بحسب "رويترز". وقالت البحرية المكسيكية، في بيان مساء السبت، إن الطائرة وهي من طراز إم. آي- 17 سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمال مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو، إذ كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك. ولم تتضح بعد أسباب التحطم، وذكر بيان البحرية، أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة من يوم السبت بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.
تحطم طائرة نادي شابيكوينسي البرازيلي

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة إماراتية

أعلنت هيئة الطيران المدني في دبي، تحطم طائرة صغيرة جنوب مطار دبي، ما أدى إلى مصرع ثلاثة بريطانيين وشخص من جنوب إفريقيا، بحسب وكالة "رويترز". وقال بيان للهيئة، اليوم الخميس، إن الطائرة، وهي من طراز دي.إيه.42 ومسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران "لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي". وأضاف البيان أن الهيئة تواصل التحقيق في الحادث وأن الحركة الجوية بمطار دبي تسير بشكل طبيعي. وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت الإمارات سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي اليوم، على متنها 4 أشخاص ما أدى إلى وفاة قائد الطائرة ومساعده.
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