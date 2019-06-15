تحطم طائرة خلال عرض جوي في بولندا (فيديو)

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

تحطم طائرة - صورة أرشيفية

لقي طيار ألماني مصرعه في حادث تحطم طائرة خفيفة وغرقها في نهر "فيستولا" خلال عرض جوي أقيم اليوم السبت، في ببلدة بلوك ببولندا. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بالبلدة، إدوارد ميستيرا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- إنه تم انتشال جثمان قائد الطائرة من الحطام الذي استقر على بعد ثمانية أمتار تحت الماء. وأوضحت الشبكة أن الحادث وقع -على ما يبدو- بعد أن فقد الطيار السيطرة على الطائرة خلال العرض الذي كان يضم نحو 40 طيارًا آخرين، والذي تم إيقافه بعد تحطم الطائرة كما فتح الادعاء العام تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.

ولم تعلن السلطات عن هوية قائد الطائرة، سوى أنه مواطن ألماني وذو خبرة طويلة لعمله في إحدى شركات الطيران البارزة، وفقًا لمنظم الفعالية. ويوم الإثنين الماضي، أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن. وقالت مصادر محلية