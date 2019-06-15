رياضة

شوبير: الكاف يختار الخطيب سفيرًا لأمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، سفيرًا لبطولة أمم إفريقيا 2019، كما أرسل له دعوة لحضور حفل افتتاح وختام البطولة، واعتاد الكاف على دعوة عدد من نجوم الكرة الإفريقية القدامى فى مثل هذه البطولات. وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
وتوج محمود الخطيب مع المنتخب المصري ببطولة أمم إفريقيا مرة واحدة فقط عام 1986 وفاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقى عام 1983، كما توج بخمسة ألقاب إفريقية مع الأهلي بواقع بطولتي دوري أبطال إفريقيا و3 بطولات أبطال الكؤوس بجانب إحرازه 37 هدفا مع الأهلي في البطولات الإفريقية وكان الهداف التاريخي حتى 2012. ونالت
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كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

كيف علقت صديقة رونالدو على عدم دعوته لزفاف راموس؟

تكفلت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، بالرد على الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بعدما تجاهل رونالدو في حفل زفافه وعدم دعوته لحضور حفل الزفاف، حيث فسرت صحيفة "ديلي ستار"، الصورة التي نشرتها الجميلة الإسبانية عبر حسابها على "انستجرام"، على أنها رسالة لراموس، بأن الأسرة لا تبالي بتجاهلها لحضور حفل زفافه على الإعلامية الشهيرة بيلار روبيو، المقرر إقامته في كاتدرائية إشبيلية. ونشرت صديقة رونالدو صورة من داخل الطائرة الخاصة به، ومعهم الأطفال الأربعة، متجهين نحو اليونان، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، في نفس توقيت حفل راموس.
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أوكرانيا تتوج بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخها

توج منتخب أوكرانيا تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم للشباب بعدما حقق فوزًا كبيرًا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فيدزيفا بدولة بولندا التي استضافت مونديال الشباب، افتتح منتخب كوريا الجنوبية التسجيل في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء مشكوك في صحتها احتسبها الحكم الدولي إسماعيل الفاتح بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو لكن المنتخب الأوكراني لم يستسلم وكثف من هجماته على مرمى المنتخب الكوري من أجل إدراك التعادل.
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نجوم العالم في حفل زفاف سيرجيو راموس

توافد عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم إلى كنيسة إشبيلية، لحضور حفل زفاف سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني على المذيعة بيلار روبيبو المقرر له اليوم السبت، حيث يستعد سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي، لإقامة فعاليات حفل زفافه بكنيسة إشبيلية لإقامة العُرس، ومن المُقرر أن يحضر حفل الزفاف ما يقرب من 500 شخص ما بين لاعبي كرة قدم وصحفيين وفنانين وشخصيات عامة، وتوافد نجوم كرة القدم وزملاء راموس على الكنيسة لكي يحضروا مراسم إقامة حفل الزفاف.
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هل ينسحب الخطيب من الدوري أم يتراجع؟

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت الموقف الذي سيتخذه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بشأن استكمال مسابقة الدوري من عدمه بعد البيان الذي أصدره النادي يوم 24 مايو الماضي، بعدم استكمال المسابقة حال عدم انتهاء اتحاد الكرة منها قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وهو القرار الذي صدر من مجلس محمود الخطيب بعد 72 ساعة من تعثر الفريق أمام الإسماعيلي، والتعادل غير المتوقع في مباراة مؤجلة بين الفريقين.
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الأهلي ينتظر نتائج الزمالك لتحديد موقفه من الانسحاب

كل المؤشرات تؤكد أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في طريقة إلى تهدئة الأوضاع لبعض الوقت بشأن تهديداته بعدم استكمال مسابقة الدوري، حال عدم الانتهاء منها قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية، بعدما وضع اتحاد الكرة تصورًا جديدًا يحقق للأهلي هدفه بضغط مباريات الزمالك المؤجلة بحجة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أمس الاثنين تصورًا جديدًا بموعد ثلاث مباريات يخوضها فريق الزمالك حيث يلعب يوم الخميس مع الإنتاج الحربي ويلعب مع حرس الحدود يوم 3 يونيو بينما يلعب مباراته الثالثة يوم 6 يونيو مع الجونة.
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بعد سموحة.. 3 أندية تتضامن مع بيان الأهلي

أعلن سموحة تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وكتب فرج عامر، رئيس سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة.. متضامنون مع الأهلي وملتزمون بما جاء ببيانه".
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سموحة يعلن تضامنه مع بيان الأهلي الناري

أعلن نادي سموحة السكندري تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وذلك بعد أن أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، حسم موقف مواعيد المباريات المتبقية بالدوري يوم الإثنين المقبل، بعد أن تسلم تصورًا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حول شكل المسابقة.
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