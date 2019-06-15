شوبير: الكاف يختار الخطيب سفيرًا لأمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

محمود الخطيب

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، سفيرًا لبطولة أمم إفريقيا 2019، كما أرسل له دعوة لحضور حفل افتتاح وختام البطولة، واعتاد الكاف على دعوة عدد من نجوم الكرة الإفريقية القدامى فى مثل هذه البطولات. وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وتوج محمود الخطيب مع المنتخب المصري ببطولة أمم إفريقيا مرة واحدة فقط عام 1986 وفاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقى عام 1983، كما توج بخمسة ألقاب إفريقية مع الأهلي بواقع بطولتي دوري أبطال إفريقيا و3 بطولات أبطال الكؤوس بجانب إحرازه 37 هدفا مع الأهلي في البطولات الإفريقية وكان الهداف التاريخي حتى 2012. ونالت