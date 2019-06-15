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سعادة وبكاء.. رئيس فلسطين يكرم يوسف شعبان (صور)

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
تكريم يوسف شعبان
تكريم يوسف شعبان
كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الفنان الكبير يوسف شعبان، مساء اليوم السبت، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ونظرًا لغياب الرئيس الفلسطيني عن الحضور، سلمه التكريم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح نيابة عن عباس أبو مازن. وحرص على حضور الاحتفال كل من الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وكل من الفنانين سامي مغاوري، وأحمد صيام، والإعلامية بوسي شلبي. وبكى النجم القدير يوسف شعبان أثناء تسلمه درع التكريم، معربًا عن سعادته بهذا التكريم ووصفه بالغالي.
ونقل السفير دياب اللوح تقدير الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، للثقافة والفنون الهادفة، إيمانًا بدور القوى الناعمة في الحشد للقضايا العادلة ونصرة القيم الإنسانية في مواجهة كل ما يتجاوز الحقوق والقوانين والقيم، مؤكدًا أن فلسطين على مرّ التاريخ شهدت تضامنًا إنسانيًا من خلال الثقافة والفن اللذين جسدا
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هبة-مجدي (1)

هبة مجدي تغني «بالحب اتجمعنا» في طفولتها (فيديو)

نشرت الفنانة هبة مجدي، مساء اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ابنة أربع سنوات، تغني خلاله أغنية الهضبة عمرو دياب الشهيرة "أفريقيا" المعروفة باسم "بالحب اتجمعنا" عام 1992، وذلك دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية. وعلّقت هبة مجدي على الفيديو قائلةً: "بالحب اتجمعنا، عمرو دياب، أكتوبر 1992- عمري كان 4 سنين، كأس الأمم الإفريقية"، وأثار المقطع ردود فعل عدد من المشاهير، وبينهم أحمد حاتم، والكاتبة إنجي علاء، والمذيعة شيرين حمدي.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

عادل إمام يعود لـ«فلانتينو» الأسبوع المقبل

يعود النجم الكبير عادل إمام، لاستكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" الأسبوع المقبل، بعد توقف وصل إلى 3 أشهر، وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، ليكون أول الأعمال المؤكد مشاركتها في رمضان 2020، خاصة بعدما أعلن المنتج تامر مرسي عن عرضه عبر مجموعة قنوات "إعلام المصريين" خلال السباق الرمضاني المقبل. ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبدالمجيد"، ويواجه طوال الأحداث أزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
شريف-مدكور

شريف مدكور يعود لبرنامجه: مش خايف من الموت (فيديو)

عبّر الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته الكبيرة بعودته لتقديم برنامجه التليفزيوني "4 شارع شريف" على شاشة قناة "الحياة"، وذلك بعد خضوعه لجراحة استئصال ورم سرطاني. واستهل "مدكور" أولى حلقات برنامجه، اليوم السبت، بتوجيه الشكر لكل من بعثوا إليه بعبارات رقيقة ودعوات بالشفاء من المصريين أو غير المصريين، وشرح أن إدارة القناة عرضت عليه أن ينال إجازة حتى تنتهي فترة علاج "الكيماوي" التي ربما تمتد لخمسة أشهر، لكنه فضل العودة للقاء الجمهور، معتبرًا ذلك جزءًا من العلاج، وطلب من المشاهدين مساندته إذا ظهرت عليه علامات الإجهاد أو تساقط الشعر أثناء العلاج.
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يوسف شعبان

الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان اليوم

قرر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، تكريم الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم السبت فى السادسة مساءً بنادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، بحضور السفير الفلسطينى بالقاهرة نيابة عن الرئيس، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة. كُرم "شعبان" مؤخرا فى مهرجان هرم الإبداع، فى الدورة الثانية له، على مشواره الفني وأعماله المتميزة، فى حفل أقيم بدار الأوبرا تحت عنوان «أفضل مئة شخصية مؤثرة بالوطن العربي»، وشهدت تلك الدورة تكريم الفنانة سماح أنور أيضًا.
إلهام شاهين

اختيار إلهام شاهين سفيرة «سيدة الأرض»

كرمت مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية، الفنانة إلهام شاهين، اليوم الجمعة، إذ نشرت الفنانة صورًا من التكريم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "تكريمي اليوم من مؤسسة سيدة الأرض.. شعب فلسطين بشكركم من قلبي على منحي لقب سفيرة سيدة الأرض.. عاشت فلسطين». وتفاعل الجمهور معها، وحرص على مشاركتها فى فرحتها، إذ هنؤوها في التعليقات على المنشور باللقب الذي حصلت عليه، وكان من المفترض أن يتم تكريم الفنانة فى مقر المؤسسة بفلسطين، لكن تم نقله إلى القاهرة لظروف أمنية.
سما-شوفانى

سما شوفاني| من «عربي أنا» للظهور بـ«ذا فويس إسرائيل»

ردود فعل سلبية أثارتها مشاركة الفتاة الفلسطينية سما شوفاني، في النسخة الإسرائيلية من برنامج "ذا فويس the voice"، ورغم إشادة الكثيرين بموهبة "شوفاني"، فإن تطبيعها مع الكيان الصهيوني المحتل بمشاركتها في برنامج إسرائيلي، فتح عليها نيران الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء الوطن العربي، خاصة في فلسطين، لا سيما أنه كان في مقدورها المشاركة في نسخة البرنامج العربية التي تقدمها سنويا شبكة MBC، وسبق أن شارك في البرنامج وبرامج أخرى مماثلة كـ"أراب آيدول Arab Idol" العديد من الشباب الفلسطينيين، وأشهرهم محمد عساف.
يوسف شعبان

يوسف شعبان يهاجم محمد رمضان: الفنان لا يسيء لزملائه

هاجم الفنان يوسف شعبان، الفنان محمد رمضان، في حواره الأخير الذي أجراه مع مجلة "زهرة الخليج"، قائلا إنه لا يتصور أن يشاركه في عمل فني؛ لأن الفنان الحقيقي "لا يتطاول على زملائه ويحترم مشاهديه ويتمتع بمصداقية فيما يقدمه لجمهوره"، بحسب تعبيره، منوهًا بأن الفنان لا يملك أن يلقب نفسه بأنه "رقم واحد"، وأضاف: "نحن كنا نقدر الجيل السابق مثل شكري سرحان وأحمد رمزي، ونكمل ما تركه لنا النجوم الذين سبقونا، ولا نبهدلهم من أجل الأموال.. فالفنان دون أخلاق لا يساوي شيئًا فما بالك لو تطاول على زملائه".
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