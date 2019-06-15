سعادة وبكاء.. رئيس فلسطين يكرم يوسف شعبان (صور)

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

تكريم يوسف شعبان

كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الفنان الكبير يوسف شعبان، مساء اليوم السبت، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ونظرًا لغياب الرئيس الفلسطيني عن الحضور، سلمه التكريم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح نيابة عن عباس أبو مازن. وحرص على حضور الاحتفال كل من الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وكل من الفنانين سامي مغاوري، وأحمد صيام، والإعلامية بوسي شلبي. وبكى النجم القدير يوسف شعبان أثناء تسلمه درع التكريم، معربًا عن سعادته بهذا التكريم ووصفه بالغالي.

ونقل السفير دياب اللوح تقدير الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، للثقافة والفنون الهادفة، إيمانًا بدور القوى الناعمة في الحشد للقضايا العادلة ونصرة القيم الإنسانية في مواجهة كل ما يتجاوز الحقوق والقوانين والقيم، مؤكدًا أن فلسطين على مرّ التاريخ شهدت تضامنًا إنسانيًا من خلال الثقافة والفن اللذين جسدا