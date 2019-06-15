«العسكري السوداني» يعلن نتيجة التحقيق في فض الاعتصام

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

المجلس العسكري السوداني

أعلنت لجنة التحقيق التابعة للمجلس العسكري في السودان، والمكلفة بتقصي الحقائق بشأن أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ضلوع ضباط غير مكلفين في الأحداث. ونفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إصدراه أوامر بفض الاعتصام بالقوة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة مفادها بأن المجلس أمر بفض الاعتصام بالقوة. وقال متحدث باسم لجنة التحقيق إن اللجنة خلصت إلى ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة، وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء ساحة الاعتصام دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنظيف منطقة كولومبيا.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن تحقيق المجلس العسكري منفصل عن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، إلا أن إجراءاتها "لا تمس الإجراءات التي اتخذت بواسطة النائب العام باعتباره صاحب المسؤولية العامة، وستكون إجراءات هذه اللجنة رهن إشارته متى طلب ذلك".وأعلن المجلس العسكري في السودان، أول من أمس الخميس، أن بعض الضباط