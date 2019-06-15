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«العسكري السوداني» يعلن نتيجة التحقيق في فض الاعتصام

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني
أعلنت لجنة التحقيق التابعة للمجلس العسكري في السودان، والمكلفة بتقصي الحقائق بشأن أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ضلوع ضباط غير مكلفين في الأحداث. ونفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إصدراه أوامر بفض الاعتصام بالقوة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة مفادها بأن المجلس أمر بفض الاعتصام بالقوة. وقال متحدث باسم لجنة التحقيق إن اللجنة خلصت إلى ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة، وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء ساحة الاعتصام دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنظيف منطقة كولومبيا.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن تحقيق المجلس العسكري منفصل عن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، إلا أن إجراءاتها "لا تمس الإجراءات التي اتخذت بواسطة النائب العام باعتباره صاحب المسؤولية العامة، وستكون إجراءات هذه اللجنة رهن إشارته متى طلب ذلك".وأعلن المجلس العسكري في السودان، أول من أمس الخميس، أن بعض الضباط
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السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء أبها

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا، مساء السبت، في سماء أبها جنوب غرب المملكة، بحسب "العربية . نت" . وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم".
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وسط مطالبات إسرائيلية| هل ستشهد غزة حربا برية قريبا؟

"كل شيء متعلق بخيط رفيع، في أية لحظة من الممكن أن ينفجر الوضع بشكل كبير"، جملة أطلقها ضابط إسرائيلي عن توقعاته للأوضاع المقبلة في قطاع غزة، إذ أشارت تقديراته إلى أن الأوضاع في القطاع قابلة للاشتعال أكثر من أي وقت مضى. ويبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجه إلى تقديم توصية للمستوى السياسي في إسرائيل بتبني سياسات أكثر عدوانية تجاه قطاع غزة، وسط تحذيرات من جيش الاحتلال بتفجر الأوضاع مع تصاعد الاحتجاجات وقيام المتظاهرين الفلسطينيين بإطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، والتي أصبحت صداعا في رأس الاحتلال مع فشله في وقفها.
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السودان: إحالة عمر البشير للمحاكمة بعد أسبوع

أعلن النائب العام السوداني، اليوم السبت، إحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وكانت القوى الأمنية في السودان قد أحبطت محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ"العربية.نت". وقالت المصادر، إن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.
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لإنتاج الكهرباء.. الكونغو تعتزم بناء 5 سدود

أعرب فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبته في بناء خمسة سدود جديدة لتخزين المياه على روافد نهر الكونغو؛ لإنتاج نحو 44000 ميجاوات من الكهرباء أي ما يعادل إنتاج 40 مفاعلا نوويا. ولخص استراتيجيته لإنتاج الطاقة خلال السنوات والعقود المقبلة أيضا بقوله: "ما زالت المياه والكهرباء معركة يتعين الفوز بها بكل الوسائل المتاحة". وأكد، أنه إذا تطور العمل في مشروع إنجا الكبير بجميع مراحله، وحتى المرحلة الثامنة، فسيمكن ذلك من توليد 44000 ميجاوات" من الكهرباء، وهو ما يعادل أكثر من ضعف إنتاج سد "الممرات الثلاثة" في الصين أو 40 مفاعلا نوويا.
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«العسكري السوداني» يعتقل ضباطا لدورهم في فض الاعتصام

أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف، بحسب "رويترز". وقال المجلس، إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وإن النتائج ستعلن بعد غدٍ السبت. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في 5 يونيو الجاري، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".
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أمريكا تعين مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان

عينت الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان تولى هذا المنصب سابقا، بحسب "العربية. نت". ودونالد بوث، دبلوماسي أمريكي سابق ملم بالشؤون الإفريقية، إذ كان سفيرًا في دول إفريقية منها (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية، وخلال مهمته السابقة، زار بوث الخرطوم مرارًا وعمل على تحسين العلاقات بين واشنطن ونظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وقال مورجن أورتيجوس متحدثا باسم الخارجية الأمريكية: إن الموفد سيحاول التوصل "إلى حل سياسي وسلمي" للأزمة السودانية.
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السودان.. رسالة للاتحاد الإفريقي والنائب العام يحقق

دعا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، كافة الأطراف في السودان على الحوار، قائلا: «نشجع الأطراف على الحوار لحل الأزمة»، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير في السودان تأكيدها على استمرارها بالعصيان المدني ورفض العودة للمفاوضات مع المجلس العسكري، وفقا لسكاي نيوز عربية، التي أشارت وفق مصادر لها بالسودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام بدأت أعمالها واستجوبت عددا من الشهود.
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قطان: السعودية لن تسمح بالفوضى في السودان

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، إن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار"، بحسب "العربية. نت". وأضاف القطان أن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره"، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.
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