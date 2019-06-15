بسام راضي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس للمنتخب الوطني
تحرير:محمد حسن صيام
١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
الرئيس السيسي
كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى حوارًا مع لاعبي المنتخب الوطني، وأكد على ضرورة بذل الجهد والعرق لآخر لحظة والتحلي بالروح الرياضية، حيث أكد في مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد مساء اليوم السبت مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي أن الرئيس طالب لاعبي المنتخب أن يكون الأداء في البطولة واجهة لحضارة الرياضة بمصر، وخاصة كرة القدم لما لها من تاريخ كبير، موضحًا أن الرئيس أشاد بكل ماحدث من تطوير في الملاعب الستة التي تشهدها البطولة.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر عادت لإفريقيا بشكل كبير وتحظى بثقة الأفارقة بدليل اختيار مصر بالإجماع لإقامة البطولة على أرضها بعد اعتذار الدولة المضيفة للبطولة، مشيرًا إلى أن وفود المنتخبات المشاركة في البطولة كأس الأمم الإفريقية بدأت تتوافد على مصر.
وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
أن مصر عادت لإفريقيا بشكل كبير وتحظى بثقة الأفارقة بدليل اختيار مصر بالإجماع لإقامة البطولة على أرضها بعد اعتذار الدولة المضيفة للبطولة، مشيرًا إلى أن وفود المنتخبات المشاركة في البطولة كأس الأمم الإفريقية بدأت تتوافد على مصر.
وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي
صباح اليوم السبت بزيارة المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته التي يجريها باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية والتقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجارى، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.