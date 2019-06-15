رياضة

بسام راضي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس للمنتخب الوطني

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى حوارًا مع لاعبي المنتخب الوطني، وأكد على ضرورة بذل الجهد والعرق لآخر لحظة والتحلي بالروح الرياضية، حيث أكد في مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد مساء اليوم السبت مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي أن الرئيس طالب لاعبي المنتخب أن يكون الأداء في البطولة واجهة لحضارة الرياضة بمصر، وخاصة كرة القدم لما لها من تاريخ كبير، موضحًا أن الرئيس أشاد بكل ماحدث من تطوير في الملاعب الستة التي تشهدها البطولة.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر عادت لإفريقيا بشكل كبير وتحظى بثقة الأفارقة بدليل اختيار مصر بالإجماع لإقامة البطولة على أرضها بعد اعتذار الدولة المضيفة للبطولة، مشيرًا إلى أن وفود المنتخبات المشاركة في البطولة كأس الأمم الإفريقية بدأت تتوافد على مصر. وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم
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منتخب-بيرو‎

كوبا أمريكا.. التعادل يحسم مواجهة بيرو وفنزويلا

تعادل منتخب بيرو مع نظيره فنزويلا سلبيًّا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب جريميو أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة، ألغى حكم اللقاء هدفين لمنتخب بيرو بعد الرجوع لتقنية الـ"VAR". وهز كريستوفر جونزاليز الشباك في الدقيقة 11 لكن حكم الفيديو تدخل لإلغاء الهدف بسبب وجود تسلل في بداية الهجمة، وتعرض جيفرسون فارفان مهاجم بيرو من نفس المصير في الدقيقة 64 بعدما وضع الكرة بضربة رأس داخل الشباك، وأكملت فنزويلا آخر 16 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس ماجو.
محمود-الخطيب (2)

شوبير: الكاف يختار الخطيب سفيرًا لأمم إفريقيا

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، سفيرًا لبطولة أمم إفريقيا 2019، كما أرسل له دعوة لحضور حفل افتتاح وختام البطولة، واعتاد الكاف على دعوة عدد من نجوم الكرة الإفريقية القدامى فى مثل هذه البطولات. وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
صلاح-وماني‎

مشجع مصري يداعب ماني في تدريب السنغال: «باصي لصلاح»

داعب أحد المشجعين المصريين النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات منتخب أسود التيرانجا، استعدادًا لمواجهة نظيره النيجيري وديًا غدًا الأحد. وتأكد غياب ماني، عن افتتاح مباريات منتخب السنغال أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وداعب المشجع المصري نجم السنغال ماني قائلا: «يا ماني اشطة عليك ياساديو، باصي لصلاح يا ماني».
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سيباستيان ديسابر: نستطيع تخطي الفراعنة

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث قال ديسابر في تصريحات صحفية اليوم السبت للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن منتخب أوغندا جاهز لمواجهة المنتخب الوطني ضمن مباريات المجموعة الأولى، مؤكدًا أن فريقه يستطيع تخطي الفراعنة المتوج بسبعة ألقاب. وأكد ديسابر أن مواجهة مصر دائمًا ما تكون مواجهة ممتعة، لقد تمت المواجهة من قبل في كأس الأمم الإفريقية الماضية بالجابون وفازوا علينا بالإضافة إلى مواجهتنا خلال تصفيات كأس العالم بروسيا 2018 وفزنا عليهم.
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كلاكيت تاني مرة.. رئيس الزمالك يفتح النار على صلاح

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، هاجم رئيس نادي الزمالك، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، في أثناء صلاة عيد الفطر، حيث انتقد رئيس الزمالك اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النادي، طريقة تعامل «مومو»، مع الأمر بعدما نشر عبر «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد ده مالوش علاقة بالحب ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
منتخب مصر

نجوم الفراعنة في «نيو لوك» جديد قبل كأس الأمم (صورة)

نشر طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصحبة عمرو وردة، ومحمود تريزيجيه حيث أظهرت الصورة ثلاثي المنتخب وهم يرتدون قمصان المنتخب في التسعينيات، أثناء تصويرهم اعلإن لإحدى شركات الإتصالات، استعداداً لكأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر 21 يونيو الجارى. ويخوض المنتخب الوطنى مباراته الأولى فى دور المجموعات أمام نظيره زيمبابوى على استاد القاهرة الدولى فى المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث تضم مجموعة مصر منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.
منتخب- مصر

تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
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