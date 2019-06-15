بسام راضي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس للمنتخب الوطني

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

الرئيس السيسي

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى حوارًا مع لاعبي المنتخب الوطني، وأكد على ضرورة بذل الجهد والعرق لآخر لحظة والتحلي بالروح الرياضية، حيث أكد في مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد مساء اليوم السبت مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي أن الرئيس طالب لاعبي المنتخب أن يكون الأداء في البطولة واجهة لحضارة الرياضة بمصر، وخاصة كرة القدم لما لها من تاريخ كبير، موضحًا أن الرئيس أشاد بكل ماحدث من تطوير في الملاعب الستة التي تشهدها البطولة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر عادت لإفريقيا بشكل كبير وتحظى بثقة الأفارقة بدليل اختيار مصر بالإجماع لإقامة البطولة على أرضها بعد اعتذار الدولة المضيفة للبطولة، مشيرًا إلى أن وفود المنتخبات المشاركة في البطولة كأس الأمم الإفريقية بدأت تتوافد على مصر. وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم