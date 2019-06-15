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السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء أبها

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
صاروخ باليستي- صورة أرشيفية
صاروخ باليستي- صورة أرشيفية
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا، مساء السبت، في سماء أبها جنوب غرب المملكة، بحسب "العربية. نت". وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم".
وشهد مطار أبها يوم الأربعاء الماضي، سقوط مقذوف حوثي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وأعلن المالكي في حينه سقوط مقذوف "حوثي" في صالة القدوم بمطار أبها الدولي. وأشار إلى أن مطار أبها يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأوضح أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26
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المجلس العسكري السوداني

«العسكري السوداني» يعلن نتيجة التحقيق في فض الاعتصام

أعلنت لجنة التحقيق التابعة للمجلس العسكري في السودان، والمكلفة بتقصي الحقائق بشأن أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ضلوع ضباط غير مكلفين في الأحداث. ونفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إصدراه أوامر بفض الاعتصام بالقوة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة مفادها بأن المجلس أمر بفض الاعتصام بالقوة. وقال متحدث باسم لجنة التحقيق إن اللجنة خلصت إلى ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة، وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء ساحة الاعتصام دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنظيف منطقة كولومبيا.
غزة (2)

وسط مطالبات إسرائيلية| هل ستشهد غزة حربا برية قريبا؟

"كل شيء متعلق بخيط رفيع، في أية لحظة من الممكن أن ينفجر الوضع بشكل كبير"، جملة أطلقها ضابط إسرائيلي عن توقعاته للأوضاع المقبلة في قطاع غزة، إذ أشارت تقديراته إلى أن الأوضاع في القطاع قابلة للاشتعال أكثر من أي وقت مضى. ويبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجه إلى تقديم توصية للمستوى السياسي في إسرائيل بتبني سياسات أكثر عدوانية تجاه قطاع غزة، وسط تحذيرات من جيش الاحتلال بتفجر الأوضاع مع تصاعد الاحتجاجات وقيام المتظاهرين الفلسطينيين بإطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، والتي أصبحت صداعا في رأس الاحتلال مع فشله في وقفها.
عمر-البشير (4)

السودان: إحالة عمر البشير للمحاكمة بعد أسبوع

أعلن النائب العام السوداني، اليوم السبت، إحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وكانت القوى الأمنية في السودان قد أحبطت محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ"العربية.نت". وقالت المصادر، إن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.
سد-النهضة (10)

لإنتاج الكهرباء.. الكونغو تعتزم بناء 5 سدود

أعرب فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبته في بناء خمسة سدود جديدة لتخزين المياه على روافد نهر الكونغو؛ لإنتاج نحو 44000 ميجاوات من الكهرباء أي ما يعادل إنتاج 40 مفاعلا نوويا. ولخص استراتيجيته لإنتاج الطاقة خلال السنوات والعقود المقبلة أيضا بقوله: "ما زالت المياه والكهرباء معركة يتعين الفوز بها بكل الوسائل المتاحة". وأكد، أنه إذا تطور العمل في مشروع إنجا الكبير بجميع مراحله، وحتى المرحلة الثامنة، فسيمكن ذلك من توليد 44000 ميجاوات" من الكهرباء، وهو ما يعادل أكثر من ضعف إنتاج سد "الممرات الثلاثة" في الصين أو 40 مفاعلا نوويا.
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مطار ابها (1)

رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.
مطار ابها

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها

نشرت قناة العربية أول مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
القمة-الإسلامية

إيران والقمة الإسلامية.. مخاوف وإصرار على الحضور

يبدو أن إيران بدأت في البحث عن وسيلة للخروج من عزلتها، فرغم عدم دعوتها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية التي تنطلق غدا الجمعة في مكة المكرمة، كشفت طهران عن نيتها حضور القمة. وأعلنت طهران أنها تلقت الدعوة من أمانة منظمة دول التعاون الإسلامي فقط ولم تتلق دعوة من الدول المضيفة، إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف عن عزم بلاده المشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع. مشيرا إلى أن المشاركة ستكون على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة.
الامم-المتحدة

انحياز تام.. سيارات أممية للحوثيين تثير غضب اليمنيين

بدأت الأمم المتحدة لعب دور في معالجة الأمور المتدهورة في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك في 2011 ، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة شاب هذا الدور العديد من الاتهامات، فرغم أن الغاية الكبرى من إيفاد المبعوثين الأمميين للعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة، كانت إنهاء الخلافات الحروب بين أبناء البلد الواحد، إلا أن محصلة أعمال أغلبهم في مجملها لم تخرج عن حدود المبادرات التي لم يلتزم بها أحد. ووجهت الاتهامات إلى الأمم المتحدة بالانحياز لميليشيات الحوثي، خاصة بعد إعلان المنظمة عن منح الانقلابيين 20 سيارة رباعية الدفع تحت مسمى دعم برنامج نزع الألغام.
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