السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء أبها

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

صاروخ باليستي- صورة أرشيفية

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا، مساء السبت، في سماء أبها جنوب غرب المملكة، بحسب "العربية. نت". وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم".

وشهد مطار أبها يوم الأربعاء الماضي، سقوط مقذوف حوثي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وأعلن المالكي في حينه سقوط مقذوف "حوثي" في صالة القدوم بمطار أبها الدولي. وأشار إلى أن مطار أبها يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأوضح أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26