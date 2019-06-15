جريمة

«تحرش وقتل وحفرة».. مأساة فتاة ضحية شهوة الأب والأخ

جريمة قتل مؤسفة شهدها مركز طهطا في محافظة سوهاج عندما تجرد شقيقان من مشاعرهما الإنسانية وتخلصا من شقيقتهما الصغرى لدى فشل أحدهما في معاشرتها
تحرير:محمد الشاملي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
محاولة اعتداء جنسي- تعبيرية
محاولة اعتداء جنسي- تعبيرية
لم تستفق القرية البسيطة من فعلة الأب الطائش منذ 7 سنوات عندما تحرش بابنته القاصر في واقعة بعيدة كل البعد عما تنادي به الأديان السماوية ومظاهر الرجولة وعادات وتقاليد أهل الجنوب، بل والإنسانية جمعاء، حتى كانوا على موعد مع واقعة أشد قسوة من تلك التي زُج بالأب على أثرها خلف القضبان، فقد شاب أتم عقده الثاني من العمر عقله، انساق وراء وساوس الشيطان لإشباع نزواته الشيطانية، خُيل له أن الفريسة سهلة المنال غير عابئ برباط الدم والأخوة الواصل بينهما فأقدم على ممارسة الجنس مع شقيقته.
ما سبق ليس مُزحة أو مشهدا ضمن عمل سينمائي كتبه راوٍ لكسب تعاطف المُشاهد أو إلقاء الضوء على مشكلة تتفاقم يوما تلو آخر، "زنا المحارم"؛ بل واقعة حقيقية سجلها محضر قسم شرطة طهطا في محافظة سوهاج بطلاها شقيقان، الأول حاول معاشرة شقيقته والثاني ساعده في التخلص منها لدى مقاومتها ورفضها التفريط في أعز ما تملك. 7
اقرأ المزيد
تسمم

تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الشرقية

أصيب خمسة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، بحالات اشتباه في تسمم، اليوم السبت؛ نتيجة تناولهم جميعًا وجبة طعام داخل منزلهم في قرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «أولاد صقر» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأفادت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على المصابين أنهم تناولوا طعامًا غير طازج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
حبس-متهمين-ارشيفية

حداد يحبس والده العجوز بـ«وصل أمانة» في الشرقية

فعلة شنعاء وأمر مُشين في جبين الإنسانية ذلك الذي أقدمَ عليه «السيد» الحداد ابن الأربعين ربيعًا، والذي فاق كل معاني الجحود وعقوق الوالدين، حتى إن فعلته باتت مضربًا للأمثال واستنكارًا وتذكيرًا بعلامة كما لو كانت تسبق قيام الساعة؛ فهو الابن الكبير الذي لم يتورّع في الزج بوالده إلى غياهب السجن خلف القضبان الحديدية، لا لشيء إلا طمعًا في أموال استعان في سبيلها بتوقيع والده على أحد إيصالات الأمانة وقدّمه للمحكمة لينال عنه صاحبه حُكمًا بالسن واجب النفاذ.
سعد-الصغير

القضاء يحسم مصير سعد الصغير بتهمة التهرب الضريبي

بعد مرور شهرين على الحكم بحبس الفنان سعد الصغير سنة، وكفالة 5 آلاف جينه، عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، أيدت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي الحكم السابق، وذلك بعد تأجيل الدعوى لجلسة اليوم السبت للسداد، وتضمن القرار الذي أصدره رئيس المحكمة المستشار كمال مسعود حبس المطرب لمدة سنة، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و197 ألفا و320 جنيهًا مستحقة لمصلحة الضرائب.
انقلاب-سيارة-علي-الطريق-الدائري (1)

دماء جديدة على الطريق.. حالتا وفاة و6 مصابين بالمرج

لم تمر سوى 72 ساعة على كارثة حلوان التي أودت بحياة 16 شخصا وإصابة 8 آخرين في تصادم 3 سيارات بينهم 2 ميكروباص وثالثة ملاكي حتى تكرر الأمر مساء اليوم السبت لكن هذه المرة لم يكن السبب انفجار أحد إطارات السيارة بل رعونة سائق لم يتحلّ بأي قدر من اليقظة في أثناء القيادة عندما انحرفت سيارة نقل "جامبو" على الطريق الدائري ما أدى إلى سقوطها من أعلى، ومصرع شخصين وإصابة 6 آخرين نُقلوا بواسطة سيارات هيئة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط انتشار رجال المرور.
اقرأ المزيد من الأخبار
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

العروسة نجت بأعجوبة.. قصة غرق «عريس شهم» يوم زفافه

«مروان» شاب مثل غيره من أبناء جيله، حلم ببناء عش الزوجية مع شريكة حياته التي سيكمل معها رحلته التي تمناها سعيدة هادئة بعيدة عن أى منغصات، بحث بجدية عن «ابنة الحلال»، وقع بصره على «دينا» ابنة الـ22 عاما، تقدم لخطبتها بعدما خطفت بصره وقلبه، واستحوذ حبها على فؤاده، اتفقت الأسرتان على إتمام حفل الزفاف، وسريعا سريعا، تم الانتهاء من تجهيز منزل الزوجية، بعدما دبر «مروان» أموره المادية بمساعدة أسرته، التي كانت تطمح لرؤيته عريسا في «الكوشة»، لكن الأمر تغير لأسوأ حال، فكفنوه بأيديهم وودعوه إلى مثواه الأخير، ليقابل ربه في ليلة زفافه.
طفلة-تشعل-النار-في جسدها‎ (2)

مأساة «مريم»| أشعلت النار بجسدها هربا من تحرش والدها

14 سنة سئمت معها "مريم" الحياة وما فيها، أفعال والدها غير المفهومة بالمرة دفعتها لمحاولة التخلص من حياتها، ارتدت أفضل الثياب وسكبت على جسدها الصغير "تنر" يستخدمه الأب في عمله، ثم أمسكت بأعواد الثقاب لتتخذ قرارا هو الأصعب للفتاة القاصر، إذ أشعلت النار في جسدها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت، لتبدأ رحلة علاجها من الحروق التي ألمّت بها داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي، بينما تجلس بجوارها والدتها "شيماء. أ" 35 سنة، تندب حظها شاكية همها إلى الله مطالبة بمحاسبة طليقها بوصفه المسؤول عما آلت إليه الأمور.
جثة (3)

لغز العثور على شاب مقتولا أمام منزله في البساتين

دماء اختلطت بلون التراب، صدمة ممزوجة بخوف، جريمة قتل جديدة تضاف إلى سابقاتها، انتهك مرتكبوها حُرمة شهر رمضان من جهة وحُرمة الدماء من جهة أخرى، إذ سجل دفتر النوبتجية المسائية بقسم شرطة البساتين في مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، واقعة جديدة بعدما عثر الأهالي على جثة عامل مقتولا مُلقاة أمام منزله بمنطقة "بئر أم سلطان" وذلك في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والهلع انتابت قاطني المنطقة من هول المشهد وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.
القس-مقار‎

12 يوما تحقيقات.. التفاصيل الكاملة لمقتل كاهن شبرا

12 يوما من التحريات والبحث المكثف وجمع المعلومات والتحقيقات الموسعة، كانت كافية حتى يستقر يقين وضمير نيابة بنها الكلية في إصدار قرارها بإحالة خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه إذ وردت كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه من الطب الشرعي، تفيد بإصابته بـ7 طلقات في الرأس والوجه والصدر وكشفت عملية فحص سلاح الجريمة من قبل الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية تطابق أعيرته مع الطلقات الموجودة بجسد المجنى عليه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org