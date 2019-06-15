«تحرش وقتل وحفرة».. مأساة فتاة ضحية شهوة الأب والأخ

جريمة قتل مؤسفة شهدها مركز طهطا في محافظة سوهاج عندما تجرد شقيقان من مشاعرهما الإنسانية وتخلصا من شقيقتهما الصغرى لدى فشل أحدهما في معاشرتها

تحرير:محمد الشاملي ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

محاولة اعتداء جنسي- تعبيرية

لم تستفق القرية البسيطة من فعلة الأب الطائش منذ 7 سنوات عندما تحرش بابنته القاصر في واقعة بعيدة كل البعد عما تنادي به الأديان السماوية ومظاهر الرجولة وعادات وتقاليد أهل الجنوب، بل والإنسانية جمعاء، حتى كانوا على موعد مع واقعة أشد قسوة من تلك التي زُج بالأب على أثرها خلف القضبان، فقد شاب أتم عقده الثاني من العمر عقله، انساق وراء وساوس الشيطان لإشباع نزواته الشيطانية، خُيل له أن الفريسة سهلة المنال غير عابئ برباط الدم والأخوة الواصل بينهما فأقدم على ممارسة الجنس مع شقيقته.

ما سبق ليس مُزحة أو مشهدا ضمن عمل سينمائي كتبه راوٍ لكسب تعاطف المُشاهد أو إلقاء الضوء على مشكلة تتفاقم يوما تلو آخر، "زنا المحارم"؛ بل واقعة حقيقية سجلها محضر قسم شرطة طهطا في محافظة سوهاج بطلاها شقيقان، الأول حاول معاشرة شقيقته والثاني ساعده في التخلص منها لدى مقاومتها ورفضها التفريط في أعز ما تملك. 7