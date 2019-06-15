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بسبب علاج نجله.. أسرة نجيب سرور تعرض أرشيفه للبيع

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
نجيب سرور
نجيب سرور
كشف الكاتب الصحفي محمد شعير، مدير تحرير "أخبار الأدب"، عن أن أسرة الشاعر الراحل نجيب سرور، أقدمت على عرض أرشيفه الكامل للبيع، في محاولة لاستكمال بقية مصاريف علاج نجله شهدي نجيب سرور. ونشر شعير، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، صورة لنجيب سرور من مسرحية "صلاح الدين"، مضيفًا: "الأرشيف يضم العديد من مخطوطات لأعمال غير منشورة: روايات وقصائد ودراسات، ويوميات، المخطوط الكامل والمسودات الأولى لكتابه عن ثلاثية نجيب محفوظ، فضلا عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بينه وبين عدد من أبرز مخرجي المسرح المصري: كرم مطاوع وسعد أردش، وآخرين".
وتساءل محمد شعير: "هل يمكن أن تقوم إحدى مؤسسسات الثقافة المصرية أو العربية أو أحد رجال الأعمال بشراء هذا الأرشيف المهم؟". وكانت عائلة الشاعر نجيب سرور، ناشدت الحكومة المصرية، بالسماح بعودة نجله "شهدي" إلى مصر، حيث يُقيم في الهند منذ فراره من الحكم الصادر ضده في 2002 بسبب نشره لقصيدة "أميات" لوالده آنذاك،
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المونودراما

عرض «واحدة حلوة» يمثل مصر في افتتاحية مهرجان قرطاج

قال مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، الفنان شادي سرور، إن عرض المونودراما المسرحي «واحدة حلوة» سيمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس، حيث يفتتح "العرض" المهرجان، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو. العرض المسرحي«واحدة حلوة» من إخراج أكرم مصطفى ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ومأخوذ عن نص "امرأة وحيدة" لداريوفو وفراكارما، وفيه تناقش وتعرض المشكلات التى تواجهها المرأة في المجتمع.
فتحية-العسال

ضد الإنجليز والإخوان.. فتحية العسال تاريخ من النضال

حتى منتصف القرن الماضي، ومصر مُكبلة بقيود الاحتلال التي أرهقتها وأرجعتها قرونا، كان التعليم فيها صعبًا، وتحديدًا تعليم الفتيات بشكل خاص كان أمرًا شبه مستحيل، فكان أغلب الآباء ينجرف تحت شعارات التقاليد الرجعية ويرفض تعليم بناته، وكانت بالطبع غالبية الفتيات ترضى وتسلم، لكن هناك من يخرج كنور مضيء من وسط تلك العتمة المخيفة، ويرفض الجهل ويقرر بكل قوة أن التعليم هو القرار الصائب الذي لا رجعة فيه، وخير مثال على هذا الكاتبة والسياسية والمناضلة فتحية العسال التي تحل علينا اليوم الذكرى الخامسة لوفاتها.
ثورة-1919 (19)

أوراق منسية وصور لم تعرض.. احتفالية جوته بثورة 19

ينظم مركز التحرير لاونج جوته، يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو الجارى، احتفالية «مئوية ثورة 19» وذلك بمناسبة مرور مئة عام على ثورة 1919، بمقر التحرير لاونج، بالقرب من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد. تبدأ فعاليات الاحتفالية بجلسة تحمل عنوان "الأرشيف الوطني لثورة 1919 بين الرقمنة والتقليدية"، في تمام الساعة الحادية عشرة، بمشاركة عدد من المهتمين والباحثين والأكاديميين في التاريخ المصري وتاريخ الثورات، وتعقبها جلسة نقاش "الأوراق المنسية لثورة 1919"، وفيها تناقش ملفات وأحداث وشخصيات الثورة غير المشهورة.
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خالد-عبد-الجليل

الثقافة: إدراج 207 أفلام بسجل التراث السينمائي

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قررًا بإدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي السينمائي، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية DMC، مساء الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار حالة الاهتمام الشديد بالتراث السينمائي المهدر منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الأفلام التي اختارتها الوزارة لتوثيقها في سجل التراث السينمائي جميعها ملك للدولة، معقبًا: "الصفة التراثية يعني بداية حفظ هذه الأفلام من القرصنة، وفحصها لترميمها في نسخ ديجيتال".
نجيب سرور

عائلة نجيب سرور تناشد ساويرس ومحمد صلاح لعلاج «شهدي»

تشهد الحالة الصحية لنجل الشاعر نجيب سرور «شهدي» اهتماما كبيرا من قبل الأوساط الثقافية، إذ تدهورت فى الأيام الأخيرة بعد اكتشاف إصابته بسرطان الرئة فى مرحلة متأخرة، ولإنقاذ حياته لا بد من نقله إلى أحد المراكز الكبرى المتخصصة فى علاج أورام السرطان، ولكن هذا يحتاج إلى تكاليف باهظة لنقله من المستشفى الذي يوجد به إلى المركز الذي يقع فى مدينة نيودلهى والذي وافق على علاجه، وخرج شقيقه «فريد» عبر مواقع التواصل الاجتماعي يناشد رجال الأعمال تحمل تكلفة علاج شقيقه، كونهم لا يملكون أى أملاك وأموال لاستكمال علاجه.
نجيب سرور

عائلة نجيب سرور تستغيث للسماح بعودة نجله إلى مصر

ناشدت عائلة الشاعر الراحل نجيب سرور، الحكومة المصرية، بالسماح بعود "شهدي" ابن الشاعر الراحل، إلى مصر، حيث يُقيم في الهند منذ فراره من الحكم الصادر ضده في 2002 بسبب نشره لقصيدة "أميات" لوالده آنذاك، رغم احتوائها على ألفاظ خادشة وإيحاءات، حيث واجه عقوبة نشر مواد منافية للآداب، ومنذ ذلك الحين واستقبلته دولة الهند ليعمل في مجال برمجة الحاسب الآلي واستقر هناك، ولكنه حاليًا يتلقى العلاج من مرض السرطان بأحد مستشفيات الهند، حيث أنهكه المرض وأصبح في مرحلة متأخرة، وتطالب أسرته بعودته لتلقي العلاج وقضاء آخر أيامه في مصر.
مسرحة أطفال البحاروة-4

تعرف على احتفالات «ثقافة الطفل» بعيد الفطر

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعيد الفطر المبارك، بتنظيم يوم ثقافي فني في الحديقة الثقافية للأطفال بمنطقة السيدة زينب، غدًا السبت، رابع أيام العيد. الاحتفالية التي تحمل شعار "العيد فرحة"، تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتتضمن مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، ومجموعة من الأغاني والمسابقات الفنية، ويليها في الساعة الخامسة مشاركة للساحر وصاحب ألعاب الخفة نبيل بركات، ليقدم عروضًا تبهر الأطفال، ثم يعقبها عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب.
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