بسبب علاج نجله.. أسرة نجيب سرور تعرض أرشيفه للبيع

تحرير:التحرير ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

نجيب سرور

كشف الكاتب الصحفي محمد شعير، مدير تحرير "أخبار الأدب"، عن أن أسرة الشاعر الراحل نجيب سرور، أقدمت على عرض أرشيفه الكامل للبيع، في محاولة لاستكمال بقية مصاريف علاج نجله شهدي نجيب سرور. ونشر شعير، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، صورة لنجيب سرور من مسرحية "صلاح الدين"، مضيفًا: "الأرشيف يضم العديد من مخطوطات لأعمال غير منشورة: روايات وقصائد ودراسات، ويوميات، المخطوط الكامل والمسودات الأولى لكتابه عن ثلاثية نجيب محفوظ، فضلا عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بينه وبين عدد من أبرز مخرجي المسرح المصري: كرم مطاوع وسعد أردش، وآخرين".

وتساءل محمد شعير: "هل يمكن أن تقوم إحدى مؤسسسات الثقافة المصرية أو العربية أو أحد رجال الأعمال بشراء هذا الأرشيف المهم؟". وكانت عائلة الشاعر نجيب سرور، ناشدت الحكومة المصرية، بالسماح بعودة نجله "شهدي" إلى مصر، حيث يُقيم في الهند منذ فراره من الحكم الصادر ضده في 2002 بسبب نشره لقصيدة "أميات" لوالده آنذاك،