علاء خالد

١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

كنت أهم بفتح باب الجاليري الداخلي لأقف على الرصيف الصغير أمامه كعادتي، كان هناك شاب يعبر بسرعة من أمامي، تقريبا في بداية الثلاثينيات، كأنه يريد أن يطوي تلك المسافة التي يغطيها الباب الذي أقف أمامه، خطوته السريعة المفاجئة جعلتني أثبت عيني عليه، كان يريد أن يتفادى تلك الذكرى التي تحتل هذا المكان بدون أن يقابله أحد. ولكن صادف أني فتحت الباب في لحظة مروره بالضبط، كأني كنت في مسار قريب من ذكراه، جعلني ألتقطها على شاشة ذاكرتي، وأتقاطع معها ضد إرادته.

في لحظة خروجي المفاجئة لم يجد أمامه سوى الاستسلام. توقف مرة واحدة، مثل الأرنب البري الذي يتم اصطياده ليلا بتسليط الضوء الشديد عليه، فيرتبك للحظة، يتعرض فيها لشلل مؤقت، يفقد فيها كل خواص السرعة والخفة التي يتسم بهما؛ تكون كافية لاصطياده. توقف الشاب في مكانه وكان قد تخطاني بخطوتين، ولم يجد سبيلا للهرب

في لحظة خروجي المفاجئة لم يجد أمامه سوى الاستسلام. توقف مرة واحدة، مثل الأرنب البري الذي يتم اصطياده ليلا بتسليط الضوء الشديد عليه، فيرتبك للحظة، يتعرض فيها لشلل مؤقت، يفقد فيها كل خواص السرعة والخفة التي يتسم بهما؛ تكون كافية لاصطياده. توقف الشاب في مكانه وكان قد تخطاني بخطوتين، ولم يجد سبيلا للهرب من الذكرى إلا بمواجهتها.

نظر في وجهي: يااااااااااه، فاكرني يا أستاذنا، أنا صابر ابن عن عبده عامل البلدية اللي كان بيشتغل هنا". كانت يده العرقانة في تلك اللحظة مستقرة في يدي. لم أتذكره، وحاولت وذهبت بعيدا بهذا الوجه لمخزن ذاكرتي منذ ثلاثة وعشرين عاما، عند بداية افتتاحنا للجاليري، أنا وسلوى، واختلاطنا بأهل الشارع والمترددين عليه، فلم أعثر على وجهه عندما كان صغيرا لايتعدى العاشرة.

هناك وجوه كثيرة سقطت في الطريق، وأي مخزن للذاكرة معرض للحريق أو النسيان. أعرف أن أي ذاكرة لا تخص صاحبها فقط، هو أمين عليها بالجزء الذي عاشه، وبالجزء الذي يمكن أن يشارك به في "متحف الذاكرات البشرية". فما تم نسيانه، ومنه وجه هذا الشاب، بالتأكيد لم ينمحِ تماما من ذاكرتي، بل تم نسخه وعاش في صورة وجه شخص آخر، فتلك الوجوه التي نحملها في ذاكرتنا ما هي إلا خلاصة لعدد أكبر من الوجوه، لم تجد وسيلة للحياة عبر الذاكرة إلا بهذا التحول الذي أصابها.

وقفت مرتبكا أمام "صابر"، ماذا أفعل؟ فقد عاصرت لحظة الذكرى وهي تقبض عليه متلبسا بالهرب منها، وبالابتسامة والشهقة التي تبدت عبرهما رحلة التذكر عبر الزمن. فهمت أنه كان لا يتوقع، أو لا يريد، أن يظهر أحد من داخل هذا المكان، ربما لكي يحتفظ بذكراه عنه وعن صاحبه كما هي عالقة منذ طفولته، ولا تنهدم أو تتأثر بعوامل البلى والتآكل.

أصبحت واجهة الجاليري أكثر قدما وتأثرت بعوامل الزمن، وأنا أيضا أصبح وجهي وشعري أكثر قدما، وهو الذي استدعى منه هذه الشهقة "يااااااااااه"، كأنها تقيس مقدار ما فعله الزمن بوجهي. كان يريد أن يراني شابا للأبد، ولم يتوقع مني أن أشيخ، حتى لا تشيخ صورته عني وعن الجاليري في ذاكرته وربما عن طفولته هو الآخر التي شاخت في وجهي.

ربما كان صابر، يترك والده يكنس الشارع، ويقف مع عشرات التلاميذ والأطفال الذي كان الجاليري وتفاصيله الكثيرة من عرائس القماش وأواني الزجاج الملون، ومشغولاته من الجريد والفخار، وستائره المخملية؛ يسترعي انتباههم، فيقفون مذهولين أمام الفاترينة، وأحيانا أدعوهم للدخول ليتفرجوا على هذا "المتحف الصغير"من قريب.

كان يخشى أن يتغير شيء في هذا الكون الصغير. عندما قال "يااااااااه"، كنت أرى عمري يتضاعف مع هذه الشهقة، أحسست برجفة عنيفة في عمري. كأني كنت مركونا داخل درج قديم، وجاء أحدهم ونفخ التراب عني فاستيقظت.

أرعبتني شهقته في هذا اللقاء الخاطف، نسيت تماما حاضري الذي أقف فيه. حاولت أن أحطم هذه الذكرى الخاطفة، فتشككت في أن الشاب يمارس أحد أساليب التسول الذكي، وربما لاحظ هذا عندما أنكرته وأنكرت ذكراه، فقال إن كان يأتي مع أبيه وهو صغير، والآن هو متزوج وعنده أولاد. ما يعني أنه لم يأت متسولا، وأن الذكرى حقيقية وخالية من أي غرض دنيوي آخر. غادرني سريعا، فالذكرى لكي تكون ناجعة يجب أن تكون خاطفة، ليس لها تفاصيل، كأنها طائر أبيض يخترق ضبابا.

تكررت معي نفس الشهقة التي تقيس تحولا في الزمن أو في المكان. كنت ممددا في سرير العناية المركزة، عندما دخلت إحدى الصديقات اللاتي رافقن هذه الأيام الصعبة. كنت في لحظة التحول وزوال شبح الموت من وجهي. أول ما دخلت هذه الصديقة، وقد كانت عندي قبلها بيوم، ولم يحدث شيء؛ شهقت وصفقت بيديها. رأيت نفسي في شهقتها وأنا أسترد حياتي، وأرى أيضا مقدار ما كنت غائصا فيه.

بعد ذهاب صابر، حدث شيء غريب، فقد بدأت أتذكر وجه طفولته، أو أحاول أن أزرع وجهه من جديد في مخزن ذاكرتي المتخم، هل هذا حقيقي؟ أم أن ذاكرتي تواطأت معي، وأرسلت إحدى هداياها؟ هل خوفي من التقدم في العمر أرغم ذاكرتي على زرع وجه جديد لم يمر عليها أصلا كونه علامة على زمن الشباب؟ في اليوم نفسه حلمت بشي آخر، طائرة ورقية، كالطائرات التي كنا نطيرها في طفولتنا، وهي محجوزة بين أسلاك أعمدة الكهرباء، بينما ذيلها الأرجواني يرفرف في الهواء.